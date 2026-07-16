VN30 chính thức đưa vào hai cổ phiếu mới, nhưng các quỹ ETF mua không đáng kể?

Rổ chỉ số VN30 ghi nhận hai sự thay đổi khi Cổ phiếu MCH của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) và và TCX của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) chính thức được bổ sung, thay thế Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX).

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Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh mục chỉ số VN30 kỳ rà soát tháng 7/2026. Kỳ cơ cấu sẽ tạo ra biến động đáng kể về dòng tiền từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30.

Theo đó, rổ chỉ số VN30 ghi nhận hai sự thay đổi khi Cổ phiếu MCH của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) và và TCX của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) chính thức được bổ sung, thay thế Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX).

Sau khi bị loại khỏi danh mục chính thức, PLX vẫn được HOSE đưa vào danh sách cổ phiếu dự phòng. Bốn cổ phiếu còn lại gồm: VCK (Chứng khoán VPS), BCM (Becamex IDC), GEE (Điện lực Gelex) và VPX (Chứng khoán VPBank).

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán dự báo khá đúng về rổ VN30.

Yuanta vừa đưa ra dự phóng kỳ rà soát VN30 dự kiến sẽ ghi nhận 02 thay đổi về thành phần, với MCH và TCX được bổ sung vào rổ chỉ số, thay thế PLX và TPB.

Trong đó, MCH (hạng 11) và TCX (hạng 20) đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhờ nằm trong Top 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất.

Ngược lại, PLX (hạng 35) và TPB (hạng 37) không còn duy trì thứ hạng vốn hóa theo yêu cầu của bộ quy tắc chỉ số, qua đó bị loại khỏi danh sách thành phần trong kịch bản dự báo.

Nếu danh mục chính thức tương đồng với kết quả dự báo, hoạt động tái cơ cấu của các quỹ ETF và các quỹ đầu tư mô phỏng VN30 được kỳ vọng sẽ tạo ra lực mua đáng kể đối với MCH và TCX, đồng thời tạo áp lực bán kỹ thuật lên PLX và TPB trong giai đoạn hoàn tất cơ cấu danh mục.

Tính đến ngày 03/07/2026, tổng giá trị tài sản ròng (AUM) của bốn quỹ ETF nội mô phỏng chỉ số VN30 đạt khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng, trong đó E1VFVN30 chiếm tỷ trọng áp đảo với quy mô 6,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 63,74%% tổng AUM.

Trên cơ sở tổng AUM khoảng 9,57 nghìn tỷ đồng của bốn quỹ ETF mô phỏng VN30, báo cáo ước tính khối lượng mua/bán dự kiến đối với từng cổ phiếu trong kỳ tái cơ cấu.

Top mua mạnh gồm MCH (+362.1 tỷ đồng), FPT (+158.1 tỷ đồng), TCX (+124.3 tỷ đồng ), TCB (+64 tỷ đồng), VHM (+48 tỷ đồng) Top bán mạnh gồm VIC (-167 tỷ đồng), VRE (-103.2 tỷ đồng), STB (-91.25 tỷ đồng), TPB (-84.2 tỷ đồng), VJC (-77.6 tỷ đồng).

Cũng theo dự phóng của Chứng khoán BIDV (BSC) và Chứng khoán MB (MBS), MCH và TCX đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được đưa vào rổ VN30 theo bộ quy tắc hiện hành. Trong đó, MCH đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng (giao dịch đầu tiên trên HOSE ngày 25/12/2025), đồng thời thỏa mãn các tiêu chí về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), thanh khoản, giá trị giao dịch và tỷ suất vòng quay.

Ở chiều ngược lại, cả BSC và MBS đều dự báo PLX và TPB sẽ bị loại do không còn duy trì thứ hạng vốn hóa cần thiết.