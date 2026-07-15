Dòng tiền ETF đảo chiều tiếp tục đổ mạnh vào cổ phiếu Mỹ đặc biệt là nhóm công nghệ AI

Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.

Thị trường chứng khoán Mỹ không có nhiều biến động trong tuần qua khi tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi màn chào sàn Nasdaq của cổ phiếu SK Hynix. Đồng thời, nhà đầu tư kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II tích cực của nhóm công nghệ đã giúp chỉ số Nasdaq và S&P 500 tăng lần lượt 1,74% và 1,23%, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) giảm 0,5%.

Dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI). Trong khi đó, các quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ tiếp tục là điểm sáng khi duy trì đà hút ròng với 12,7 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước.

Nhóm ETF đầu tư vào cổ phiếu ngoài Mỹ không có nhiều biến động khi hút ròng hơn 4,8 tỷ USD, tăng 5% so với tuần trước, cho thấy dòng vốn vẫn tập trung chủ yếu tại Mỹ và một số nền kinh tế phát triển. Song song với đó, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ cũng hút ròng hơn 1,5 tỷ USD, tăng 104% so với tuần trước.

Nhóm ETF hàng hóa ghi nhận tuần rút ròng thứ ba liên tiếp, với giá trị giảm xuống còn gần 79 triệu USD, mức thấp nhất trong ba tuần gần đây. Giá kim loại tiếp tục suy yếu và dòng vốn vẫn ưu tiên cổ phiếu cũng như trái phiếu hơn kim loại quý trong giai đoạn hiện nay.

Diễn biến dòng vốn trong tuần qua cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu đã cải thiện sau giai đoạn thận trọng. Dòng tiền quay trở lại thị trường cổ phiếu, đặc biệt là thị trường Mỹ và nhóm công nghệ. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường đã gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại tiếp tục phân hóa rõ nét. Hàn Quốc và Đài Loan là hai thị trường bị rút ròng mạnh nhất, lần lượt 5,8 tỷ USD và 2,3 tỷ USD, theo sau là Indonesia và Việt Nam với giá trị không đáng kể. Ở chiều ngược lại, Thái Lan và Ấn Độ tiếp tục thu hút dòng vốn khi hút ròng gần 1,3 tỷ USD và 471 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á biến động mạnh trong tuần qua khi hút ròng gần 140 triệu USD, tăng 936% so với tuần trước. Dòng tiền chủ yếu tập trung tại Singapore với hơn 114 triệu USD và Indonesia với 29 triệu USD. Ngược lại, Việt Nam bị rút ròng gần 9 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục xu hướng rút ròng với khoảng 8 triệu USD. Hoạt động rút vốn diễn ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu là VanEck với 5,5 triệu USD, Fubon FTSE với 3,6 triệu USD và E1VFVN30 với 0,1 triệu USD. Ở chiều ngược lại, quỹ FUEVFVND hút ròng 1,2 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 2.503 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu VIC (474 tỷ đồng), MSN (302 tỷ đồng) và PNJ (246 tỷ đồng). Ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh các cổ phiếu VNM (413 tỷ đồng), MBB (114 tỷ đồng) và MWG (70 tỷ đồng).

Tính chung cả tháng 6, dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự phân hóa trong tháng 6/2026 giữa các thị trường phát triển và thị trường mới nổi.

Cụ thể, ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển duy trì đà hút ròng mạnh với giá trị đạt 135,2 tỷ USD, tăng 31,8% so với tháng trước. Diễn biến này phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tiếp tục cải thiện sau khi những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông dần hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các thị trường phát triển.

Ở chiều ngược lại, các ETF cổ phiếu tại thị trường mới nổi vẫn ghi nhận rút ròng khoảng 14,3 tỷ USD trong T6/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng vốn rút mạnh khỏi thị trường Trung Quốc, với giá trị hơn 23,4 tỷ USD, qua đó lấn át xu hướng hút ròng tại nhiều thị trường mới nổi khác.

Trên thực tế, một số thị trường như Đài Loan và Ấn Độ vẫn ghi nhận dòng vốn ETF vào tích cực trong tháng, cho thấy áp lực rút vốn không diễn ra đồng đều trên toàn bộ nhóm thị trường mới nổi.

Chi tiết hơn, ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng 125,3 tỷ USD, tăng từ mức 106 tỷ USD của tháng trước và là tháng có giá trị hút ròng cao thứ hai kể từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh khẩu vị rủi ro được cải thiện, cùng với kỳ vọng tích cực về triển vọng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đài Loan, Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà hút ròng, trong khi Nhật Bản ghi nhận dòng vốn quay trở lại sau một tháng bị rút ròng mạnh.

Ở chiều ngược lại, ETF cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục bị rút ròng khoảng 23,4 tỷ USD. Xu hướng này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng trước những thách thức của nền kinh tế, bao gồm đà phục hồi nhu cầu trong nước còn chậm, áp lực từ lĩnh vực bất động sản và những bất định liên quan đến môi trường thương mại quốc tế.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong T6/2026 với giá trị 395 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức rút ròng thấp nhất trong 4 tháng gần đây, phản ánh xu hướng rút vốn đã chậm lại đáng kể sau giai đoạn rút ròng mạnh kéo dài từ năm 2025 đến đầu năm 2026.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.