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Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can trong các vụ án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”

Như Nguyệt

18/06/2026, 08:29

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Công an khởi tố 187 bị can liên quan đến lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng, du lịch. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội.
Công an khởi tố 187 bị can liên quan đến lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng, du lịch. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch dao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tùy theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc. 

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội.
Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hà Nội.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.

Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Đặc biệt, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.

Những đối tượng này xây dựng sẵn kịch bản, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.

Giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng các đối tượng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng để khiến khách tin tưởng.

Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới. Mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới. 

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 01 - 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. 

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới.

Đồng thời thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…).

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

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gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch" lừa đảo chiếm đoạt tài sả lừa đảo nghỉ dưỡng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

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