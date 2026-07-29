Dòng tiền rút ròng mạnh khỏi Đài Loan, rục rịch đổ vào Việt Nam

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục xu hướng rút ròng nhưng với quy mô thu hẹp còn hơn 2 triệu USD trong tuần qua. Một số ETF tín hiệu tích cực khi hút ròng tiền...

Thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh tuần thứ hai liên tiếp khi tâm lý nhà đầu tư chịu tác động từ áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu công nghệ cũng như lo ngại về hiệu quả đầu tư vào AI và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Kết tuần giao dịch vừa qua, Nasdaq giảm 2,1%, S&P 500 giảm 0,6% và DJIA giảm 0,4%, trong đó Nasdaq tiếp tục là chỉ số chịu áp lực lớn nhất do đà suy yếu của nhóm bán dẫn và các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh đó, theo thống kê từ Yuanta, dòng vốn ETF vào cổ phiếu Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng với hơn 9,2 tỷ USD, tuy nhiên quy mô giải ngân đã giảm 56% so với tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và những bất định về triển vọng chính sách lãi suất của Fed.

Kênh ETF trái phiếu tại Mỹ cũng cùng chiều hút ròng hơn 5,7 tỷ USD (-23% so với tuần trước) và đây là mức thấp nhất trong 3 tuần gần đây.

Đối với các thị trường ngoài Mỹ, ETF cổ phiếu tiếp tục được bơm ròng gần 5,8 tỷ USD, giảm 33% so với tuần trước nhưng vẫn duy trì xu hướng hút vốn ổn định. Ở chiều tương tự, ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận hút ròng khoảng 878 triệu USD, giảm 49% so với tuần trước.

Đối với ETF hàng hóa, dòng vốn hút ròng mạnh với hơn 2,9 tỷ USD (tăng 17x so với tuần trước) phản ánh dòng vốn giải ngân mạnh trở lại vào các quỹ ETF hàng hóa, khi nhu cầu đa dạng hóa danh mục và giá kim loại quý và năng lượng trở nên hấp dẫn hơn về mặt định giá.

Diễn biến dòng vốn tuần qua cho thấy tốc độ giải ngân của nhà đầu tư toàn cầu đã chậm lại khi dòng vốn vào cả ETF cổ phiếu và ETF trái phiếu đều giảm mạnh so với tuần trước. Tuy nhiên, dòng tiền không rút khỏi thị trường mà có xu hướng tái phân bổ giữa các khu vực và nhóm tài sản như nhóm ETF vàng.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại tiếp tục phân cực đồng thời ghi nhận diễn biến rút ròng sụt giảm đáng kể tại Đài Loan khi chỉ còn rút hơn 2,1 tỷ USD (tuần trước rút 8,8 tỷ USD) bỏ xa các quốc gia còn lại như Indonesia, Việt Nam rút ròng lần lượt 188 và 141 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc dẫn đầu dòng vốn hút ròng hơn 1,17 tỷ USD theo sau bởi Ấn Độ, Thái Lan hút ròng lần lượt 339 triệu và 193 triệu USD.

ETF vào khu vực Đông Nam vẫn duy trì đà hút ròng nhưng đang sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp đạt hơn 33 triệu USD (-71% so với tuần trước), trong đó thị trường Singapore tiếp tục được hút vốn tuần thứ 3 liên tiếp với gần 23 triệu USD, Indonesia 9 triệu USD, Thái Lan 8 triệu USD và Malaysia 2 triệu USD. Ngược lại, Philippines và Việt Nam tiếp tục bị rút ròng lần lượt 6 và 3 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục xu hướng rút ròng nhưng với quy mô thu hẹp còn hơn 2 triệu USD trong tuần qua. Vaneck (-7 triệu USD) dẫn đầu ở danh sách rút ròng theo sau bởi FUEKIVFS (-0.8 triệu USD). Ở chiều ngược lại, DB FTSE (2 triệu USD), FUEVFVND (1.6 triệu USD), Fubon FTSE (1.4 triệu USD) dẫn đầu danh sách hút ròng.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 3,724 tỷ VND. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở PNJ (714 tỷ VNĐ), theo sau là VCB (452 tỷ), VPB (403 tỷ). Ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VNM (318 tỷ), cùng với MWG (279 tỷ), SHB (130 tỷ).