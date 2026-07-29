Tổ chức trong nước và tự doanh bán ròng

Tự doanh bán ròng 235 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 237,0 tỷ đồng. Tổ chức trong nước cũng bán ròng...

Mùa công bố kết quả kinh doanh bắt đầu phản ánh vào thị trường khi VRE báo cáo lợi nhuận ngay lập tức cổ phiếu bật tăng kịch trần. Xu hướng của thị trường tập trung vào lợi nhuận là đúng vì định giá đã về vùng quá thấp, những yếu tố bất lợi dường như đã chiết khấu đầy đủ và lúc này là cơ hội cho kết quả kinh doanh thể hiện lên cổ phiếu.

VN-Index đóng cửa tăng mạnh 24,06 điểm tiến về vùng giá 1.704,68 với độ rộng khởi sắc hơn, 165 mã tăng chỉ còn lại 139 cổ phiếu giảm. Bất động sản dẫn dắt thị trường trong đó hai cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số là VRE kịch trần và VHM tăng 6,14% bên cạnh VIC tăng 2,62% và VPL tăng 3,22%. Tổng 4 cổ phiếu này đã đóng góp gần 18 điểm cho cả thị trường chung.

Việc lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt đăng ký mua vào trợ giá cổ phiếu ở vùng giá rẻ đã trở thành lực đỡ cho nhóm bán lẻ tiêu dùng bật tăng mạnh mẽ hôm nay. MWG tăng 3,58% khi ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch đăng ký mua vào, nhiều cổ phiếu bán lẻ tiêu dùng khác cũng tăng mạnh như PNJ, MSN, VNM.

Công nghệ thông tin và dầu khí cũng bật tăng khá tốt như FPT tăng 3,33%; BSR tăng 2,27%; HPG tăng 3,1%. Nhóm ngân hàng một vài mã lớn như VCB, BID, CTG vẫn giữ nhịp tăng trưởng khá còn lại rất nhiều cổ phiếu nhúng dưới tham chiếu đỏ lửa như TCB, VPB, MBB, LPB, STB, SHB...

Chứng khoán tiếp tục bật tăng mạnh ở SSI, VCI... Tâm lý thị trường vẫn đang lo ngại về một cú bulltrap, dù giá hồi phục nhưng tiền chưa mạnh dạn vào đua.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh ở mức thấp đạt trên 15.000 tỷ đồng trong đó nước ngoài bán ròng không đáng kể 90,4 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 119,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIC, CTG, FPT, MSN, MCH, VNM, SHB, PNJ, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, HDB, VHM, TCB, ACB, SSI, NVL, GEX, STB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 316,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 179,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, HDB, TCB, MBB, VIX, NVL, SSI, VPB, STB, GEX.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Tài nguyên cơ bản. Top bán ròng có: VIC, HPG, FPT, PNJ, SHB, BSR, VNM, GAS, VPI.

Tự doanh bán ròng 235,0 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ bán ròng 237,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên hôm nay gồm: VHM, HPG, SSI, MWG, HDG, VGC, MSN, CTG, GEX, GAS.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, VPB, VNM, LPB, HDB, MCH, VJC, STB, BCM, PNJ.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 634,3 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 62,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có: ACB, CTG, MSN, MBB, HDB, HPG, MWG, POW, VCG, MSB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, LPB, PNJ, VHM, FPT, BSR, VJC, VNM, VIX, SHB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.726,8 tỷ đồng, giảm 53,4%, chiếm 17,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở PVD với 370,3 tỷ đồng (19,49 triệu cổ phiếu), được tổ chức trong nước mua từ cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa cá nhân trong nước và tổ chức trong nước còn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu: Ngân hàng (SHB, EIB, VIB), VHM, KBC, FPT...

Tỷ trọng dòng tiền tăng mạnh ở Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Phần mềm, Dịch vụ hàng không; trong khi giảm ở Chứng khoán, bên cạnh Ngân hàng, Thiết bị điện, Kho bãi, Bán lẻ, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.