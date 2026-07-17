Đề xuất phạt đến 70 triệu đồng nếu doanh nghiệp không cung cấp thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”

Bộ Tài chính đề xuất mức phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”.

Doanh nghiệp có thể bị phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ngày 17/7, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đáng chú ý, theo dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về việc cung cấp thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”.

Theo điều 44 dự thảo, doanh nghiệp phải chấp hành quy định về thông báo thay đổi thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi” một cách kịp thời, chính xác.

Đồng thời, bổ sung điểm c, khoản 4, điều 46 đề xuất phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng với hành vi không kê khai thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi” của doanh nghiệp (nếu có), thông tin để xác định “chủ sở hữu hưởng lợi” của doanh nghiệp (nếu có) tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thành lập.

Doanh nghiệp phải khắc phục bằng cách bổ sung thông tin về "chủ sở hữu hưởng lợi”, thông tin để xác định “chủ sở hữu hưởng lợi” đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

Đặc biệt, điều 48 cũng quy định chi tiết mức phạt tiền về các hành vi như báo cáo không đầy đủ nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu (bao gồm thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”)...

Mức phạt cao nhất là từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế, góp phần thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam với tư cách thành viên Diễn đàn toàn cầu (GF).

Cùng với đó, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi, dễ áp dụng; nâng cao tính răn đe của chế tài xử phạt, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại bản tổng hợp ý kiến, Sở Tài chính tỉnh Điện Biên đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng hơn về tiêu chí xác định hành vi "không chính xác" hoặc "không trung thực" đối với các cấu trúc sở hữu phức tạp (như qua nhiều tầng công ty mẹ - con ở nước ngoài).

Mức phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng tại dự thảo là khá cao. Do đó cần có hướng dẫn cụ thể để tránh việc doanh nghiệp bị phạt do hiểu sai cách xác định “chủ sở hữu hưởng lợi” thay vì cố tình gian lận.

Còn Tập đoàn VNPT đề xuất bổ sung quy định: "Không xử phạt nếu doanh nghiệp đã thực hiện nỗ lực hợp lý trong việc thu thập thông tin nhưng gặp khó khăn do dữ liệu từ phía các cổ đông/thành viên liên quan không cung cấp đủ”.

Theo đơn vị này, việc cơ cấu sở hữu tại các doanh nghiệp lớn rất phức tạp. Doanh nghiệp chỉ có thể báo cáo dựa trên thông tin nhận được từ các đối tác. Cần có cơ chế bảo vệ doanh nghiệp khi lỗi không xuất phát từ sự thiếu trung thực của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng quy định này để phù hợp với cam kết với OECD về cam kết trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi” được đưa ra tại Luật Doanh nghiệp năm 2025.

Theo đó, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp) là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó; trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.”