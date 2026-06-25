Khối ngoại lại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.

Sau nhiều phiên liên tiếp đóng vai trò “đầu kéo” đưa VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, nhóm Vingroup trong phiên hôm nay đã không còn duy trì được động lực tăng giá, kéo theo áp lực điều chỉnh lan rộng trên toàn thị trường.

VN-Index đóng cửa giảm gần 15 điểm, lùi về 1.863,07 điểm trong bối cảnh độ rộng tiếp tục ở trạng thái tiêu cực với 177 mã giảm so với 119 mã tăng. Diễn biến này cho thấy mức độ phụ thuộc của chỉ số vào nhóm vốn hóa siêu lớn vẫn rất đáng kể. Chỉ riêng VIC giảm 2,39%, VHM giảm 1,94% và VRE giảm 2,31% đã khiến VN-Index mất tới 13 điểm. VPL cũng giảm thêm 2,87%, khép lại chuỗi phiên nâng đỡ thị trường của nhóm cổ phiếu họ Vin.

Khi động lực dẫn dắt suy yếu, áp lực bán nhanh chóng lan sang nhiều nhóm ngành khác.Nhóm bất động sản tiếp tục chịu sức ép khi KDH, DXG và NLG đồng loạt giảm giá. Trong khi đó, bức tranh ngân hàng phân hóa mạnh. Một số ngân hàng tư nhân lớn như TCB, VPB, LPB và STB vẫn duy trì được đà tăng, nhưng phần còn lại của ngành, đặc biệt là nhóm quốc doanh gồm VCB, BID và CTG, đều chìm trong sắc đỏ.

Điều này phản ánh dòng tiền đang lựa chọn có chọn lọc thay vì lan tỏa trên toàn bộ nhóm tài chính. Nhóm chứng khoán cũng không khá hơn khi VCI, VND và HCM tiếp tục điều chỉnh. Các ngành năng lượng dầu khí, nguyên vật liệu, đầu tư công và tiêu dùng thiết yếu thiếu vắng dòng tiền hỗ trợ nên xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Nhiều cổ phiếu giảm mạnh từ 2-3% như GAS, BSR, THD và GMD, cho thấy tâm lý phòng thủ đang bao trùm thị trường.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giữ được sắc xanh khá khiêm tốn, tiêu biểu chỉ có VJC, FPT, MSR và SAB. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng chủ yếu tập trung vào những câu chuyện riêng lẻ thay vì tạo thành xu hướng ngành rõ rệt.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lo ngại khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn chưa đến 15.000 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng cao độ của nhà đầu tư trong nước.

Cùng với đó, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài tập trung ở nhóm Điện, nước và xăng dầu khí đốt, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh gồm các mã: TCB, LPB, POW, BMP, VRE, OCB, CTD, MSB, VPB, SAB.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh nhất. Top bán ròng khớp lệnh gồm các mã: VHM, CTG, FPT, BSR, VIC, MBB, VNM, GMD, NVL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 257,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 621,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 12/18 ngành, chủ yếu ở nhóm Bất động sản. Top mua ròng tập trung gồm: FPT, CTG, VHM, BSR, VIC, VIX, MBB, BID, HDB, PC1.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là nhóm Điện, nước và xăng dầu khí đốt, Du lịch và Giải trí. Top bán ròng gồm: VJC, POW, TCB, HPG, LPB, MWG, VPB, NAB, MSB.

Khối tự doanh mua ròng 134,5 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ bán ròng 15,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh trong phiên gồm: VIC, HPG, VPB, MSN, VCI, GEX, TCB, SSI, FUEVFVND, VHM.

Nhóm Ngân hàng là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: STB, MBB, POW, NLG, OCB, CTG, PET, VND, PVD, HHV.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 681,0 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ mua ròng 356,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc về nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng gồm: TCB, SHB, HDB, LPB, VIX, ORS, VCG, VRE, OCB, BMP.

Ở chiều mua ròng, giá trị lớn nhất thuộc về nhóm Ngân hàng. Top mua ròng gồm: STB, VJC, VHM, MWG, GMD, CTG, BSR, VND, POW, MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.970,2 tỷ đồng, tăng 1,3%, chiếm 28,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại cổ phiếu VIC với hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương đương 1.793,7 tỷ đồng, và LPB với 9 triệu cổ phiếu, tương đương 468 tỷ đồng, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, VJC tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận khi nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay 569,7 tỷ đồng và bán cho tổ chức trong nước với giá trị 303,6 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Điện, Công nghệ thông tin, Nuôi trồng nông và hải sản, Kho bãi, Hàng không, Cao su, Vật liệu xây dựng, Dệt may; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ, Xây dựng, Thực phẩm, Dầu khí, Thép, Thiết bị điện, Khí đốt.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.