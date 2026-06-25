Giảm gần 15 điểm, VN-Index tìm điểm cân bằng trên ngưỡng 1855

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/6/2026.

Kết phiên VN-Index giảm 14,95 điểm, tương đương 0,80% xuống mốc 1863,07 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 1,20 điểm, tương đương 0,38% lên 319,44 điểm.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có cơ hội quay lại thử thách vùng kháng cự quanh 1900 điểm trong tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index quay đầu điều chỉnh với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã giảm điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh đi kèm việc gia tăng bán ròng của khối ngoại khiến đà hồi phục của chỉ số bị ảnh hưởng. Chỉ số sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường trung bình động 50 phiên, tương ứng vùng 1850-1855 điểm trong phiên cuối tuần. Nếu duy trì đóng cửa trên vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể sẽ có cơ hội quay lại thử thách vùng kháng cự quanh 1900 điểm trong tuần tới.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hợp lý, sử dụng các lệnh chặn lãi để bảo toàn lợi nhuận đối với các vị thế đang có trong danh mục”.

VN-Index đang tìm điểm cân bằng phía bên trên ngưỡng 1855 và chưa rõ xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 15 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,863.07 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông tăng mạnh hơn 5%. Các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường cho thấy lực bắt đáy xuất hiện tại SMA50, nhưng còn rất yếu. VN-Index đang tìm điểm cân bằng phía bên trên ngưỡng 1855 và chưa rõ xu hướng. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Với diễn biến hiện nay VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về hỗ trợ gần nhất quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang tích lũy dưới vùng kháng cự rất mạnh, vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm - 1.930 điểm. Đây là vùng đỉnh mà thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong các tháng 01, 02 và 05/2026. Cần có động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt qua được vùng kháng cự, đỉnh cũ này. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt qua. Với diễn biến hiện nay VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm và tích lũy trong biên độ hẹp từ 1850 điểm - 1900 điểm.

Thị trường đang dần đi kết thúc quí II/2026, chốt NAV quí II và bắt đầu quí III/2026. Qua đó nhà đầu tư đánh giá lại danh mục sau 06 tháng năm 2026. Cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới nếu có. Đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Các vị thế tích lũy đầu tư chỉ nên xem xét khi điều chỉnh và cần chọn lọc cẩn trọng dựa trên cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản thị trường tiếp tục thu hẹp cũng cho thấy dòng tiền bắt đáy chưa xuất hiện để đỡ chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 14,9 điểm (-0,8%), đóng cửa tại mức 1863 điểm. Chỉ số mở cửa giảm điểm và duy trì đến hết phiên với áp lực bán chủ yếu tập trung tại nhóm Vingroup (VIC, VHM, VPL và VRE) và nhóm Dầu khí (BSR, GAS và PLX). Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm so với phiên liền trước với GTGD chỉ đạt hơn 16,000 tỷ VND.

Quan điểm tại báo cáo trước của TVS Research đúng một phần khi VN-Index bắt đầu điều chỉnh sau khi nhóm Vingroup quay đầu giảm trong phiên hôm nay. Trong khi đó, thị trường đã không tiến đến vùng 1900 - 1925 như dự báo của chúng tôi. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng áp lực bán đang lan tỏa tại hầu hết các nhóm ngành, dẫn dắt bởi nhóm Vingroup, sẽ tiếp tục kéo chỉ số đi xuống. Thanh khoản thị trường tiếp tục thu hẹp cũng cho thấy dòng tiền bắt đáy chưa xuất hiện để đỡ chỉ số, hạn chế khả năng hồi phục trong ngắn hạn của VN-Index. Về kỹ thuật, chúng tôi cho rằng áp lực bán tăng trong các phiên tới có thể khiến chỉ số phá vỡ hỗ trợ gần tại MA50 ngày và có thể giảm về quanh MA100 ngày, tương đương vùng 1800 - 1810. Do đó, nhà đầu tư nên giảm dần tỷ trọng trong phiên tới và duy trì tỷ trọng ở mức an toàn”.

Chỉ số VN-Index sẽ sớm quay lại đà tăng để hướng lên vùng 1900 điểm đang là kháng cự gần nhất

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên giảm điểm với thanh khoản sụt giảm. Đồng thời, đồ thị giá vẫn duy trì bên trên khoảng trống giá lên xuất hiện vào phiên 23/06/2026. Điểm tích cực là lực bán không mạnh và phần lớn đà giảm hôm nay đến từ nhóm Vingroup. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ sớm quay lại đà tăng để hướng lên vùng 1900 điểm đang là kháng cự gần nhất. Trong trường hợp tiêu cực, chỉ số đóng cửa dưới 1860 điểm với thanh khoản gia tăng là tín hiệu xác nhận cho nhịp điều chỉnh quay trở lại. Về nhóm ngành, nhà đầu tư có thể để ý tới nhóm Thủy sản đang có diễn biến hồi phục tích cực.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng từng cổ phiếu và nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại với mức quản trị rủi ro khi giá đóng cửa dưới 1860 điểm”.

Khả năng cao VN-Index sẽ bước vào nhịp tích lũy và kỳ vọng sẽ cân bằng quanh khu vực 1850-1870

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm 15 điểm về vùng hỗ trợ 1850-1870.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung vẫn đang nằm trên đường kijun và Senkouspan A, đường -DI và +DI có xu hướng giao cắt nhau vào phiên tới nên việc VN-Index tiếp tục rung lắc là điều khó tránh, mốc hỗ trợ gần nhất cần lưu ý là 1850.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đang vận động bám sát đường MA20, cùng với đó dải Bollinger có xu hướng bo lại nên khả năng cao VN-Index sẽ bước vào nhịp tích lũy và kỳ vọng sẽ cân bằng quanh khu vực 1850-1870.

Thị trường ghi nhận vận động giằng co tiếp diễn ở khu vực 1850-1880 với diễn biến phân hóa rõ nét. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến của VN-Index, tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu duy trì xu hướng ổn định và tranh thủ chọn lọc cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ và đang tích lũy chặt chẽ ở vùng giá này, thuộc các nhóm ngành như Ngân hàng, Điện và cân nhắc giải ngân tại nhịp rung lắc trong các phiên tới”.

Xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index có thể cần thêm thời gian củng cố

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực cung quay lại chiếm ưu thế tại vùng 1870 – 1880 khiến VN-Index đảo chiều đóng cửa bên dưới khu vực này. Các chỉ báo động lượng phát đi tín hiệu suy yếu nhẹ, hàm ý xu hướng Tăng ngắn hạn có thể cần thêm thời gian củng cố, thông qua quá trình tích lũy và kiểm định lại các vùng hỗ trợ. Trong đó, vùng 1850 tiếp tục đóng vai trò điểm tựa gần của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.