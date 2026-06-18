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Trụ “kích” chỉ số tăng bùng nổ, thị trường vẫn “thờ ơ”

Kim Phong

18/06/2026, 12:00

Diễn biến sụt giảm mạnh của chứng khoán thế giới đêm qua ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch sáng nay, nhưng không ảnh hưởng tới VN-Index. Chỉ số kết phiên tăng bùng nổ 1,62%, tiếc rằng hầu hết do các trụ kéo lên. Trong khi đó độ rộng xác nhận phần còn lại sụt giảm áp đảo.

Nhóm cổ phiếu Vin đang kéo mạnh VN-Index.
Nhóm cổ phiếu Vin đang kéo mạnh VN-Index.

Giao dịch tâm điểm ở nhóm trụ là cổ phiếu nhóm Vin. Thông tin trả cổ tức khủng đã “thổi” giá tất cả các cổ phiếu liên quan lên mạnh: VHM, VRE kịch trần, VIC tăng 6,77%, VPL tăng 0,78%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu này đem về tới hơn 32 điểm trong tổng mức tăng 29,22 điểm của VN-Index.

Ngoài nhóm Vin, rổ blue-chips chỉ thêm ACB tăng 2,27% là đáng kể. Độ rộng VN30 tuy cũng khá với 12 mã tăng/13 mã giảm nhưng số tăng còn lại yếu. May mắn là nhóm giảm mạnh cũng không có vốn hóa quá lớn: VJC giảm 2,29%, LPB giảm 2,23%, CTG giảm 1,17%, MWG giảm 1,01%. Chỉ số VN30-Index cũng đang tăng 0,8% tương đương 15,68 điểm. Riêng VIC đã đỡ lại gần 17 điểm cho chỉ số này.

Phần còn lại của thị trường thì không được tốt. Độ rộng sàn HoSE chỉ có 100 mã tăng và 156 mã giảm, trong đó 51 mã giảm quá 1%. Mức độ thiệt hại nhìn chung là không lớn, chỉ có điều trong bối cảnh VN-Index tăng rất mạnh, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tái diễn khiến nhà đầu tư không khỏi cảm thấy ức chế.

Ngoài cổ phiếu nhóm Vin, sàn HoSE chỉ có khoảng chục mã khác là tăng nổi bật hơn phần còn lại. Tuy tổng thể cũng có 31 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên nhưng phần lớn giao dịch rất nhỏ. HCM tăng 3,27% khớp 117,9 tỷ; VCI tăng 1,22% với 90,8 tỷ; PVD tăng 2,48% với 85,3 tỷ; FTS tăng 1,29% với 36,8 tỷ; HVN tăng 6,19% với 16,7 tỷ; DHC tăng 1,06% với 13,7 tỷ; VVS tăng 3,34% với 11,2 tỷ là đáng kể nhất.

Một điểm thú vị là giao dịch của nhóm Vin không chỉ kéo mạnh điểm số mà còn tập trung thanh khoản rất cao. Chỉ riêng 4 mã nhóm này đã chiếm 18,2% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Thanh khoản rổ VN30 tăng 23% so với sáng hôm qua nhưng nhóm Vin cũng chiếm 29,1%. Nếu không tính thanh khoản tăng ở các cổ phiếu này thì giao dịch sàn HoSE sáng nay còn giảm so với sáng hôm qua. Điều này có thể nhìn thấy qua tổng mức tăng giá trị khớp lệnh HoSE khoảng 141 tỷ đồng thì rổ VN30 tăng 860 tỷ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Yếu tố tích cực là trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” chưa gây tổn hại quá lớn khi nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền. Về mặt số lượng, 51 mã giảm quá 1% cũng là khá nhiều và danh mục bị tổn hại do giá chứ không phải thanh khoản. Dù vậy thanh khoản thấp cho thấy sức ép từ bên bán không mạnh: Tổng giao dịch của 51 cổ phiếu yếu nhất chỉ chiếm 7% sàn HoSE. 17 mã trong nhóm này đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên với 8 mã từ 10 tỷ trở lên. Dẫn đầu là MWG giảm 1,01% với 120,8 tỷ; CTG giảm 1,17% với 102,3 tỷ; NVL giảm 1,5% với 85,2 tỷ; VJC giảm 2,29% với 66,4 tỷ; GMD giảm 1,52% với 39,9 tỷ; LPB giảm 2,24% với 34,8 tỷ; GEL giảm 1,52% với 25,4 tỷ và NAF giảm 1,19% với 10,3 tỷ.

Như vậy tổng thể thị trường sáng nay giao dịch trầm lắng ngoài nhóm Vin và dao động giá cũng khá nhỏ. Khi không nhìn từ chỉ số thì đây là trạng thái cân bằng về cung cầu. Dĩ nhiên giá cổ phiếu đỏ nhiều hơn xanh luôn đem lại thiệt hại thực tế. Tuy nhiên nếu cung cầu quá mỏng thì giá cũng có thể thay đổi tương đối dễ dàng.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bước vào đợt bán ròng cao điểm, sàn HoSE đang bị rút thêm 988,2 tỷ đồng nữa, sau phiên sáng -506 tỷ hôm qua. Như vậy khối này đã bán ròng liên tục trong các phiên sáng kể từ đầu tháng 5 trở lại đây. Các cổ phiếu tâm điểm sáng nay là FPT -281,6 tỷ, VHM -173,9 tỷ, TCB -131,9 tỷ, VPB -74,7 tỷ, CTG -57 tỷ, VCB -55,2 tỷ. Phía mua ròng có VIC +70 tỷ, PC1 +29,8 tỷ.

VN-Index tăng mạnh sáng nay không có hỗ trợ từ số đông dễ dẫn đến phản ứng ngược. Thị trường cần sự ổn định trong giao dịch nói chung chứ không phải điểm số lên.

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