Blog chứng khoán: Có “mùi” giải chấp?

VNI bị đánh gãy mốc 1800 điểm ngay từ 1h45 chiều nay và kích thích một đợt bán tháo dữ dội. Chỉ 45 phút cuối phiên chiều (không tính ATC) đã tích lũy một phần ba thanh khoản của cả ngày, cho thấy sức ép rất lớn.

Tranh minh họa.

Đợt bán tháo này “có mùi” giải chấp, nhưng cũng có thể chỉ là cắt lỗ đồng loạt khi biên độ thua lỗ bị nới rộng đột biến và VNI gãy mốc hỗ trợ tâm lý. Từ cuối tháng 6 đến nay tuy chỉ số giảm không nhiều nhưng cổ phiếu thì “đi” khá nặng.

Với mức thanh khoản hàng ngày rất thấp thời gian qua và cơ hội lướt sóng hạn chế, nhà đầu tư cá nhân thường ít sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có margin. Cho đến trước khi xung đột tái bùng phát, thị trường đi ngang và tạo cảm giác ổn định nên vẫn có thể xuất hiện hành động bình quân giá. Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hòa bình là yếu tố bất ngờ không đoán trước được.

Về mặt kỹ thuật VNI vẫn đang có một vùng hỗ trợ tương đương vùng đáy hồi giữa tháng 6, trong khoảng 1770-1800 điểm. Phiên hôm nay VNI mở biên độ nhưng vẫn trong vùng này, nên chưa xác nhận sẽ bẻ gãy ngưỡng hỗ trợ. Dù vậy để thúc đẩy tối đa sự hoảng loạn, khả năng cao VNI sẽ tiếp tục chịu sức ép thêm vài lần nữa, thậm chí có thể xuống thấp hơn vùng hỗ trợ. Nguyên nhân là nếu để mất vùng đáy tháng 6, mô hình kỹ thuật sẽ hàm ý nhịp điều chỉnh mới còn xuống sâu hơn nữa.

Cuối phiên hôm nay thị trường có xuất hiện dòng tiền bắt đáy chủ động hơn. Chỉ trong khoảng 45 phút cuối đợt liên tục, thanh khoản HSX đã tương đương 32% tổng giao dịch cả ngày. Khá nhiều cổ phiếu có lực đẩy hồi giá – dù mức độ còn xa mới lên được tham chiếu. Thống kê khoảng 42% số cổ phiếu “thoát đáy” từ 1% trở lên, gần 23% phục hồi được hơn 2% so với giá Low. Biên độ hồi này là kết quả của dòng tiền bắt đáy nâng giá lên.

Ít nhất đó là tín hiệu tích cực trong bức tranh “đỏ lòm” tổng thể phiên này. Khối lượng khớp lệnh HSX khoảng 728,4 triệu cổ phiếu (không tính thỏa thuận), cao nhất 7 tuần. Không rõ hôm nay đã là một ngày “selling climax” hay chưa, nhưng khối lượng tăng cao như vậy cũng đánh dấu một phiên trao đổi kỳ vọng lớn trong mặt bằng hiện tại.

Các cuộc không kích của Mỹ vẫn đang diễn ra và lặp lại xung đột mở rộng ở giai đoạn trước, các nước khu vực bị ảnh hưởng, tuyến đường hàng hải bị phong tỏa. Giá dầu tăng mạnh buổi sáng nhưng đã hạ nhiệt một chút trong buổi chiều, dầu Brent giao tháng 9 từ gần 80 USD xuống còn dưới 78 USD. Giai đoạn đầu xung đột giá dầu lên quanh 100 USD. Nếu tình hình căng thẳng không dẫn đến giá dầu quay lại ngưỡng quanh 100 USD thì thị trường có thể dần ổn định tâm lý.

Rủi ro hiện tại vẫn đang cao và thị trường trong đợt rũ bỏ cường độ mạnh nhất. Vì vậy lúc này chưa nên bắt đáy, trừ phi danh mục toàn tiền mặt. Thị trường có ổn định lại thì cũng không nhiều động lực để tăng nếu xung đột không được giải quyết triệt để bằng một thỏa thuận toàn diện và chính thức.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì basis dương kéo dài phản ánh kỳ vọng khá cao đối với thị trường cơ sở. Chênh lệch trung bình hơn 5 điểm và nhiều thời điểm vượt 6 điểm. Điều này tạo thuận lợi cho Short. VN30 bị ép rất mạnh xuống đúng 1924.xx mới dừng lại. Trong 1-2 phiên tới phái sinh sẽ phản ánh kỳ vọng “độ cứng” của vùng đáy tháng 6.

VN30 đóng cửa tại 1939.84. Cản gần nhất ngày mai là 1945; 1954; 1960; 1973; 1984; 1994. Hỗ trợ 1934; 1924; 1911; 1894; 1886; 1871.

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