Các dòng tiền lớn hành động thế nào trong phiên bán tháo?

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Sự không chắc chắn của cuộc chiến đã khiến tâm lý giới đầu tư bi quan hơn, Việt Nam không ngoại lệ. VN-Index tiêu cực ngay đầu phiên, điều đáng quan ngại hơn là thanh khoản vẫn quá yếu không có dòng tiền đỡ khiến áp lực bán ngày càng lớn.
Đặc biệt, đã có một đợt call margin vào buổi chiều, VN-Index đóng cửa phiên dù có hồi phục nhưng vẫn mất 27,80 điểm lùi về vùng giá 1.800,54. Thành trì 1.800 cơ bản vẫn được giữ. Độ rộng quá xấu khi có tới 271 mã giảm điểm chỉ còn lại 52 cổ phiếu tăng.
Nhóm tăng điểm chủ yếu vẫn nằm ở dầu khí năng lượng khi giá dầu đã tăng nhẹ trở lại quanh mốc 75 USD/thùng. Hàng loạt cổ phiếu tăng nhẹ như GAS, BSR, PVS hay công nghiệp như điện GEE cũng giữ được sắc xanh. Còn lại toàn thị trường chìm trong chảo lửa.
Nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản bị bán ra ồ ạt giảm mạnh như BID, VCB, CTG VHM, BCM, KDH. Chứng khoán giảm thê thảm hơn như SSI, VCI, VND, VIX. Các nhóm ngành còn lại như bán lẻ, tiêu dùng thiết yếu, sản xuất, công nghệ thông tin cũng chịu áp lực giảm sâu với các cổ phiếu tiêu biểu như HPG, FPT, MSN, SAB, GVR, VNM...
Top cổ phiếu thổi bay điểm nhiều nhất của VN-Index hôm nay gồm VHM, VCB, CTG, VIC, BID, LPB... Thanh khoản quá yếu đang trở thành rảo cản cho thị trường hồi phục. Ba sàn khớp lệnh đạt 23.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 257 tỷ đồng chủ yếu xả CTG, HPG, VPB, VCB và mua vào VHM, MBB.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 259 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 266,3 tỷ đồng.
Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất qua khớp lệnh là bất động sản và hàng hóa & dịch vụ công nghiệp. Top cổ phiếu được mua ròng qua khớp lệnh gồm: VHM, MBB, HDB, GMD, VIC, TCB, GEX, VSC, CTD, ORS.
Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là ngân hàng. Top cổ phiếu bị bán ròng qua khớp lệnh gồm: CTG, HPG, VPB, VCB, FPT, VIB, PNJ, TPB, HCM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.133,2 tỷ đồng, trong đó bán ròng 254,2 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Top cổ phiếu được mua ròng tập trung gồm: HPG, VCB, CTG, ACB, VPB, SHB, STB, PNJ, TPB, VIB.
Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành, chủ yếu là bất động sản và hàng hóa & dịch vụ công nghiệp. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VIC, MBB, VJC, SSI, GMD, MWG, VIX, MSN, VSC.
Tự doanh mua ròng 230,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 13,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là ngân hàng và công nghệ thông tin. Top cổ phiếu được mua ròng qua khớp lệnh trong phiên hôm nay gồm: VPB, FPT, MWG, VIC, VNM, VCB, MSN, STB, LPB, VJC.
Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VHM, HPG, KDH, VCI, CTG, TCB, EIB, NLG, E1VFVN30, VHC.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1.102,2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 507 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc ngành ngân hàng. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: HDB, ACB, STB, PDR, SHB, CII, GEX, POW, TCB, VRE.
Ở chiều mua ròng, dịch vụ tài chính là nhóm có giá trị mua ròng lớn nhất. Top cổ phiếu được mua ròng gồm: VIC, SSI, CTG, VJC, HPG, FPT, VIX, VND, VCI, VHM.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.031,8 tỷ đồng, giảm 13,8%, chiếm 16,8% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại cổ phiếu MCH với hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương đương 1.037,8 tỷ đồng, và VJC với hơn 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 514,4 tỷ đồng, được cá nhân trong nước mua từ tổ chức trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép, thiết bị và dịch vụ dầu khí, vật liệu xây dựng, cao su; trong khi giảm ở bất động sản, công nghệ thông tin, thực phẩm, bán lẻ, thiết bị điện, sản xuất và khai thác dầu khí, kho bãi, hàng cá nhân, hóa chất và hàng không.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
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