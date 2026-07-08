"Một thị trường vốn hiện đại những người làm chuyên môn phải vững vàng, thích ứng nhanh với thị trường tài chính toàn cầu"

Điều quan trọng của một thị trường tài chính toàn cầu là đội ngũ những người làm nghề có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính toàn cầu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 08/7/2026, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính.

Lễ ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức và phát triển nguồn nhân lực.

Các nội dung hợp tác tập trung vào việc tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ cơ quan quản lý và các thành viên thị trường; phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường thực hành, mô phỏng giao dịch chứng khoán; tổ chức các chương trình tham quan, kiến tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường kết nối với các thành viên thị trường để đồng hành cùng các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức các chương trình hướng nghiệp, ngày hội việc làm và các hoạt động hỗ trợ sinh viên; qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho ngành Chứng khoán.

Thông qua chương trình hợp tác này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức tài chính - chứng khoán; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ sở đào tạo và các tổ chức hoạt động trên thị trường, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển minh bạch, bền vững và hiệu quả.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh một thị trường vốn hiện đại không chỉ được xây dựng bằng các quy định pháp luật hay những hệ thống công nghệ tiên tiến. Điều quan trọng hơn cả là đội ngũ những người làm nghề có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính toàn cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Việt Dũng.

Chính vì vậy, công tác đào tạo, nghiên cứu và phổ biến kiến thức về tài chính - chứng khoán cần được triển khai gắn chặt với thực tiễn hoạt động của thị trường.

"Sinh viên ngày nay không chỉ cần được trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn cần được tiếp cận với thực tiễn quản lý, hoạt động của doanh nghiệp, các thành viên thị trường và chính cơ quan quản lý nhà nước. Điều đó sẽ giúp các em hình thành tư duy nghề nghiệp đúng đắn, nâng cao năng lực phân tích, hiểu rõ cơ hội cũng như rủi ro của thị trường, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn.

Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các trường đại học hàng đầu không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam", ông Dương cho biết.

Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các trường đại học hàng đầu không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian tới, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo khác, trong đó có Đại học Kinh tế Quốc dân, nhằm hình thành mạng lưới hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng hành cùng các chương trình hợp tác là sự tham gia của các thành viên thị trường như Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần FiinGroup Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, lan tỏa kiến thức tài chính - chứng khoán và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.