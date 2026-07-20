Lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì mức cao trong quý 3/2026

KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý 4/2026.

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Trong cập nhật triển vọng vĩ mô mới đây, Chứng khoán KBSV đã điều chỉnh giảm dự báo mức tăng của tỷ giá năm 2026 xuống khoảng 1,5 - 2% so với cuối năm 2025 và kỳ vọng tỷ giá sẽ duy trì trạng thái tương đối ổn định trong nửa cuối năm 2026.

Theo đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng bình quân năm 2026 được dự báo dao động trong khoảng 26.692 - 26.799 đồng/USD, dựa trên các yếu tố hỗ trợ sau: Chỉ số Dollar Index (DXY) được kỳ vọng không còn nhiều dư địa tăng. Dự báo DXY dao động trong vùng 98 - 103 điểm, tương đương mức tăng khoảng 5% so với cuối năm 2025.

Nguồn cung ngoại tệ được kỳ vọng cải thiện trong nửa cuối năm 2026 nhờ: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân tiếp tục duy trì tích cực, dự báo cả năm 2026 đạt 30,9 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất khẩu được kỳ vọng tăng trưởng mạnh khi lượng nguyên vật liệu nhập khẩu lớn trong nửa đầu năm 2026 được chuyển hóa thành hàng xuất khẩu, giúp bù đắp thâm hụt thương mại và đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái thặng dư khoảng 11,55 tỷ USD. Mặc dù giảm 28% so với cùng kỳ, đây vẫn là yếu tố hỗ trợ tích cực cho tỷ giá trong nửa cuối năm 2026.

Việt Nam chính thức được nâng hạng thị trường chứng khoán, qua đó thu hút thêm dòng vốn ngoại vào thị trường.

Với lãi suất, đến thời điểm hiện tại, áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhiều khả năng đã đạt đỉnh và có thể bắt đầu hạ nhiệt trong thời gian tới, khi các chỉ số phản ánh chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động, cũng như tỷ lệ cho vay trên huy động (Loan-to-Deposit Ratio - LDR) của toàn hệ thống đã xuất hiện tín hiệu cải thiện từ đầu quý.

Theo đó, KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý IV/2026.

Một số yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất gồm:

Tiến triển tích cực trong xung đột Mỹ - Iran được kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực lên giá dầu và lạm phát trong nước. Theo kịch bản cơ sở, chúng tôi dự báo giá dầu bình quân nửa cuối năm 2026 dao động trong khoảng 70 - 75 USD/thùng. Cùng với việc tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có thêm dư địa để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống.

Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả từ quý 3/2026. Đồng thời, KBSV cũng kỳ vọng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành thêm các chính sách hỗ trợ trong nửa cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Giải ngân đầu tư công được dự báo tăng tốc trong phần còn lại của năm để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10%. Việc Chính phủ tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn và áp dụng cơ chế chấm điểm, đánh giá kết quả giải ngân của các bộ, ngành và địa phương được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm thực thi, qua đó thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Theo ước tính, ngân sách nhà nước dự kiến bội chi khoảng 239 nghìn tỷ đồng trong nửa cuối năm 2026, bù đắp một phần cho mức bội thu của sáu tháng đầu năm.

Lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026 sẽ diễn biến tương đồng với lãi suất huy động, nhưng có độ trễ nhất định do các ngân hàng cần thời gian hấp thụ chi phí vốn cao trong giai đoạn trước. Tuy nhiên, xu hướng giảm nhiều khả năng sẽ mang tính chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, hạ tầng và các ngành đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế, trong khi mặt bằng lãi suất đối với các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao có thể sẽ ít biến động.

KBSV dự báo tăng trưởng tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 8.0 - 8.5%, với động lực tăng trưởng chính đến từ kỳ vọng Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam duy trì xu hướng tích cực và khu vực sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt theo đà phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu.

Về rủi ro, Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với một số yếu tố bất định từ bên ngoài trong 2H2026. Đáng lưu ý nhất là kịch bản xung đột Mỹ – Iran kéo dài hơn dự kiến, nguy cơ vỡ bong bóng AI cùng căng thẳng Trung Quốc - Đài Loan, đây là những yếu tố dễ gây tổn thương cho khu vực tài chính và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm.