Mức đánh giá xu hướng của VN-Index bị hạ xuống tiêu cực, chưa thể đảo chiều ngay sau World Cup

Mức đánh giá xu hướng của VN-Index đã bị hạ xuống mức tiêu cực, phản ánh cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay trở nên khó khăn hơn.

Thống kê tuần giao dịch vừa qua cho thấy, đà tăng trưởng mạnh nhất vẫn thuộc về các thị trường chứng khoán châu Á. Đặc biệt, thị trường chứng khoán Singapore và Thái Lan ghi nhận mức tăng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan điều chỉnh mạnh lần lượt -8,77% và -6%, nhưng vẫn là hai thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất từ đầu năm.

Nỗi lo lạm phát tiếp tục tác động tiêu cực lên nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thị trường chứng khoán Mỹ không thay đổi đáng kể về mức tăng trưởng trong tuần qua. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục vượt trội so với nhóm vốn hóa lớn khi áp lực điều chỉnh vẫn tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu công nghệ, bán dẫn và AI.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tính theo vốn hóa thị trường đang trong trạng thái giằng co, đạt đỉnh vào đầu tháng 6 và liên tục bị chặn dưới vùng kháng cự. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 Equal Weight tiếp tục tăng mạnh, phản ánh xu hướng cải thiện bền vững của độ rộng thị trường thông qua đường trung bình động 200 ngày.

Điểm yếu lớn nhất của chỉ số vốn hóa thị trường nằm ở nhóm bán dẫn. Sau giai đoạn tăng mạnh, chiếm gần 1/5 tổng vốn hóa thị trường và tăng hơn 4 lần trong cơn sốt AI, nhóm cổ phiếu này đã chịu áp lực bán đáng kể trong những tuần gần đây.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc là ví dụ điển hình cho đà suy yếu của nhóm bán dẫn. Chỉ số KOSPI biến động mạnh và đã giảm hơn 25% so với đỉnh thiết lập trong tháng 06/2026, trong bối cảnh dư nợ margin vượt mức kỷ lục trước đó. Nếu chỉ số tiếp tục giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 6.500 điểm, xu hướng giảm dài hạn có thể được xác nhận, kéo theo rủi ro bong bóng công nghệ trở nên đáng lo ngại. Đây là diễn biến cần theo dõi sát.

Điểm đáng lưu ý là giá dầu, lợi suất trái phiếu và chỉ số DXY đều tăng trở lại. Giá dầu Brent tăng hơn 17% trong tuần qua do căng thẳng tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Điều này khiến lợi suất trái phiếu và chỉ số DXY đồng loạt phục hồi, đặc biệt lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đã được nâng lên mức trung tính. Nhìn chung, rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, cho thấy nhà đầu tư cần ưu tiên chiến lược phòng thủ.

Trong khi đó, theo nhận định của Chứng khoán ABS, mức đánh giá xu hướng của VN-Index đã bị hạ xuống mức tiêu cực, phản ánh cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay trở nên khó khăn hơn.

VN-Index đã lùi về vùng hỗ trợ 1.780 điểm, tương ứng đáy tháng 06/2026 và đường trung bình động 200 phiên. Nếu loại trừ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE, chỉ số cũng đang giao dịch quanh vùng đáy tháng 03/2026, cho thấy mặt bằng định giá của thị trường đang ở vùng rất hấp dẫn.

"Việc World Cup khép lại không phải tín hiệu đảo chiều tâm lý thị trường. Thống kê trong quá khứ cho thấy diễn biến thị trường chứng khoán sau 5 phiên kể từ thời điểm kết thúc World Cup không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, thị trường thường tăng điểm sau 2 tuần và 1 tháng giao dịch tiếp theo", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh ABS nhấn mạnh.

Thống kê diễn biến VN-Index sau mỗi mùa World Cup.

Về xu hướng dòng tiền, tuần 13–17/07 ghi nhận trạng thái risk-on trên diện rộng khi dòng tiền đồng thời rời khỏi quỹ thị trường tiền tệ để chảy vào cổ phiếu, trái phiếu và vàng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là các thị trường mới nổi đảo chiều hút vốn sau 11 tuần liên tiếp bị rút ròng.

Theo đó, trong tuần qua các quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 12,46 tỷ USD, nối dài chuỗi vào ròng lên 8 tuần liên tiếp, nhờ mùa công bố kết quả kinh doanh khởi đầu tích cực và dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, giúp giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Dù vậy, quy mô dòng tiền thấp hơn đáng kể so với 48,35 tỷ USD của tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng hơn sau chuỗi tăng mạnh.

Theo khu vực, châu Âu dẫn đầu với dòng tiền vào ròng 9,49 tỷ USD, đánh dấu sự đảo chiều rõ nét so với xu hướng suy yếu những tuần trước.

Các quỹ cổ phiếu thị trường mới nổi ghi nhận dòng tiền vào ròng 2,74 tỷ USD sau 11 tuần liên tiếp bị rút vốn, phát đi tín hiệu đảo chiều kỹ thuật quan trọng. Quỹ trái phiếu EM cũng thu hút thêm 795 triệu USD. Đây là tín hiệu tích cực đối với VN-Index và các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh FTSE dự kiến nâng hạng Việt Nam vào tháng 9/2026.

Các quỹ thị trường tiền tệ bị rút ròng 102,53 tỷ USD, mức lớn nhất kể từ ngày 15/04. Điều này cho thấy dòng tiền đang rời khỏi tài sản trú ẩn để dịch chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu và trái phiếu.

Trái phiếu Chính phủ hút ròng 3,38 tỷ USD, mức cao nhất kể từ 08/04, trong khi quỹ trái phiếu ngắn hạn thu hút thêm 4,17 tỷ USD.

Trên thị trường vàng và hàng hóa, nhà đầu tư mua ròng 376 triệu USD vào các quỹ vàng và kim loại quý, chấm dứt chuỗi 8 tuần bán ròng liên tiếp. Ngược lại, các quỹ năng lượng vẫn bị rút ròng 145 triệu USD.