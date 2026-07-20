Áp lực đòn bẩy cao đang được xử lý chủ động, có dòng tiền bắt đáy

Thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường tăng cho thấy đã có hoạt động cắt lỗ kỹ thuật, thậm chí ở một vài thời điểm thị trường có hiện tượng bán sàn, là dấu hiệu cho thấy áp lực đòn bẩy cao được xử lý chủ động.

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Chứng khoán Mỹ khép lại một tuần mất điểm, khi nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip, phản ánh qua mức giảm 9% trong tuần của quỹ VanEck Semiconductor ETF. Cả tuần, S&P 500 mất 1,6%, Nasdaq giảm 2,9%, và Dow Jones trượt 0,9%.

Giới phân tích nhận định các báo cáo tài chính quý 2 và kế hoạch đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ Mỹ vào cuối tháng Bảy sẽ là yếu tố quyết định xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm sang tuần thứ 3 liên tiếp với diễn biến chính là kiểm tra lại vùng đáy tháng 6 và hỗ trợ kỹ thuật MA200. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.787,45 điểm, giảm -40,89 điểm (-2,24%), dưới áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu lớn như: VHM (-5,7 điểm), VIC (-4,9 điểm), VCB (-3,5 điểm), CTG (-2,8 điểm).

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng mặc dù các chỉ số vĩ mô rất khả quan, nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những nghịch lý cơ cấu có thể đe dọa sự ổn định dài hạn nếu không được xử lý kịp thời. .

Dự kiến vào đầu tháng 8/2026, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (Quốc hội khóa XVI) sẽ là trọng tâm điều hành thể chế. Nội dung nghị sự tập trung vào các vấn đề cấp bách như: Xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, bao gồm các đạo luật nền tảng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm khai thông nguồn lực đất đai và bất động sản.

Bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả cải cách thể chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% cho cả năm. Việt Nam cần tận dụng vị thế dẫn đầu khu vực để đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đảm bảo rằng sự bứt phá của các con số GDP sẽ đi đôi với sự vững chắc của nền tảng vĩ mô và sức khỏe thực chất của khu vực doanh nghiệp nội địa.

Triển vọng trong tuần tới cho thấy, nền kinh tế đang tồn tại mâu thuẫn tạm thời giữa khát vọng tăng trưởng đột phá và hạn chế thực tế về nguồn lực tài chính nội địa. Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 18/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã thẳng thắn nhận định rằng tiết kiệm nội địa chưa đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư đang bùng nổ.

Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống thắt chặt, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì lãi suất huy động ở mức cao để giữ chân dòng tiền, từ đó thiết lập mặt bằng chi phí vốn đắt đỏ cho toàn bộ nền kinh tế.

Tác động lan tỏa rõ nét trên thị trường. Lãi suất cao và thanh khoản hạn chế làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt các ngành sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Trên thị trường chứng khoán, dù định giá đã ở mức hấp dẫn, dòng tiền yếu khiến thanh khoản giao dịch ảm đạm và biến động khó lường trong ngắn hạn. Tương tự, thị trường bất động sản tiếp tục chịu sức ép từ chi phí vốn cao, làm chậm lại đà phục hồi giao dịch.

Chỉ số VN-Index bị đẩy xuống vùng đáy tháng 6 kéo theo hệ quả là một số nhóm cổ phiếu bị đánh thủng nền tích lũy kéo dài nhiều tháng qua. Thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường tăng cho thấy đã có hoạt động cắt lỗ kỹ thuật, thậm chí ở một vài thời điểm thị trường có hiện tượng bán sàn, là dấu hiệu cho thấy áp lực đòn bẩy cao được xử lý chủ động.

Nhịp test ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật MA200 đã có lúc áp lực bán xuyên thủng vùng hỗ trợ này nhưng kết thúc bằng nhịp ngược dòng thành công cả về điểm số và thanh khoản cho thấy dòng tiền mặc dù khá kiên nhẫn nhưng vẫn sẵn sàng bắt đáy khi có tín hiệu kích hoạt “bán kỹ thuật” hoặc cổ phiếu đã có chiết khấu sâu.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng mặc dù có sự lệch pha giữa chỉ số thị trường và mặt bằng cổ phiếu nhưng phản ứng của thị trường ở nhịp test ngưỡng hỗ trợ MA200 (~1.760 – 1.770 điểm) vẫn là tín hiệu đáng chú ý đối với xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Hiện nhóm Ngân hàng đã giảm mạnh trong 2 tuần vừa qua nên khả năng sẽ có dòng tiền quay lại bắt đáy, bên cạnh đó nhóm Vingroup vẫn được neo ở vùng đỉnh nên thị trường nhiều khả năng sẽ tạo được vùng nền ở vùng hỗ trợ như trên.

Nhà đầu tư nên chuyển sang tư duy tích lũy có chọn lọc thay vì giao dịch ngắn hạn lướt sóng trong giai đoạn thị trường đang “rửa sạch”. Ưu tiên giải ngân dần khi chỉ số kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.760 – 1.780 điểm với thanh khoản tăng và cây nến phục hồi rõ ràng.

Nêu quan điểm về thị trường, chứng khoán LPBS cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy – phân hóa, chưa có yếu tố đột phá theo cả hai chiều.

Kịch bản nhiều khả năng là chỉ số dao động tích lũy trong biên độ 1.757 – 1.830 điểm. Nếu giá lấy lại và đóng cửa vững trên MA20 tuần (1.806 điểm), khả năng hồi phục lên vùng đỉnh 1.829-1.834 điểm sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu mất vùng đáy 1.757 điểm, chỉ số có rủi ro lùi sâu hơn về hỗ trợ MA50 tuần quanh 1.747 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn, nên thận trọng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và giá đã mất các đường MA ngắn hạn; ưu tiên quan sát phản ứng giá tại vùng hỗ trợ 1.757-1.780 điểm, chỉ giải ngân thăm dò tỷ trọng nhỏ nếu vùng này được giữ vững kèm thanh khoản cải thiện, đồng thời đặt ngưỡng cắt lỗ rõ ràng..

Nhà đầu tư trung hạn: Xu hướng tăng dài hạn (thể hiện qua MA50, MA100 tuần vẫn đi lên) chưa bị phá vỡ, nên nhịp điều chỉnh hiện tại có thể xem là cơ hội tích lũy dần cổ phiếu cơ bản tốt với tỷ trọng vừa phải, chia thành nhiều đợt giải ngân thay vì dồn vốn một lần, nhằm giảm thiểu rủi ro nếu thị trường tiếp tục giằng co trong ngắn hạn.