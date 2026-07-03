Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn SJC tới 13 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng 3/7, cập nhật bảng giá trên thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 12,9 triệu và 12,4 triệu đồng/lượng…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 3 triệu đồng/lượng

Xu hướng tăng giá tiếp tục duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống lớn đồng loạt bật tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (2/7), niêm yết tại ngưỡng 148,4 triệu – 151,4 triệu đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng chốt phiên sáng ở ngưỡng 148 triệu – 151,4 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này ghi nhận mức điều chỉnh tăng không đồng đều giữa hai chiều mua và chiều bán vàng miếng SJC.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng miếng tại 151,4 triệu đồng/lượng nhưng giá mua là 147,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 3 triệu đồng/lượng và 2,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hai phiên liên tiếp (2-3/7), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng tổng cộng 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9” , tổng mức tăng dao động từ 4 triệu đến 5,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn đều thấp hơn so với khu vực phía Bắc khoảng 1 triệu đồng/lượng

Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong nửa đầu phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng 3 nhịp liên tiếp. Thương hiệu này cũng neo giá bán vàng miếng tại 150,5 triệu còn giá mua là 149 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/7, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng tăng 2,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 3/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu, mức khoảng cách này nới rộng lên tới gần 4 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua (2/7).

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 3/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, mức điều chỉnh tăng giữa các doanh nghiệp kinh doanh cũng tương đối đồng đều, dao động từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Bám sát thị trường vàng miếng, giá bán vàng nhẫn 9999 tại các hệ thống lớn cũng neo quanh ngưỡng 151 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết tại ngưỡng 148,3 triệu – 151,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên, tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

So với giá vàng miếng SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” các đơn vị kinh doanh phổ biến thấp từ 100 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng. Duy tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này là 12,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán và lên tới 12,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua.

Mức giá giao dịch 148,4 triệu – 1451,4 triệu đồng/lượng được niêm yết tại cả hai doanh nghiệp DOJI và PNJ trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 1/7, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cùng tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này cũng tăng 3 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng và duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh nhất trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo chốt phiên sáng ở ngưỡng 147,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán vàng nhẫn neo tại 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tổng mức tăng giá vàng nhẫn 9999 trong hai phiên 2/7 – 3/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” khiêm tốn nhất, đi kèm giá giao dịch ở ngưỡng thấp so với mặt bằng chung.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 135,5 triệu – 139 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại thương hiệu này tăng lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng với chiều bán trong phiên sáng nay.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long chốt phiên sáng tại ngưỡng 147,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng.