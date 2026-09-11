Sự phục hồi của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh cũng không có lợi cho giá vàng...

Giá vàng lao dốc sau báo cáo PPI Mỹ - Ảnh: Nguyệt Quỳnh

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/9), về sát ngưỡng 4.300 USD/oz, khi số liệu lạm phát bán buôn mạnh hơn dự báo của Mỹ và đà leo thang trên ngưỡng 100 USD/thùng của giá dầu làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Sự phục hồi của đồng USD và việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh cũng không có lợi cho giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.317,5 USD/oz, giảm 85,2 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 63,7 USD/oz, giảm 3,7 USD/oz, tương đương giảm 5,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 4.407,3 USD/oz.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số tăng 5,4%, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed và cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Biến động chỉ số PPI tháng 7 cũng được điều chỉnh thành tăng 0,1%, thay vì đi ngang như lần công bố đầu tiên.

PPI lõi, thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,2% trong tháng 8 so với tháng trước, thấp hơn dự báo là tăng 0,3%.

“Tựu chung lại, báo cáo lạm phát PPI ngày hôm nay không có tác dụng gì trong việc giảm bớt những cảnh báo về những mối nguy lạm phát mà nền kinh tế đang phải đối mặt, đặc biệt là đối với những quan chức Fed có lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ”, nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey của công ty Fwdbonds nhận định trong một báo cáo.

Bà Kyle Rodda, trưởng phân tích thị trường của trang web tài chính Capital.com, cho rằng dữ liệu PPI “nói lên một điều rằng đã có một chút tăng tốc trong lạm phát cốt lõi trong nền kinh tế, và một phần của sự tăng tốc đó đến từ giá năng lượng tăng cao”.

Sau khi báo cáo trên được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 70% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Kỳ vọng Fed nâng lãi suất tăng lên kéo theo đồng USD hồi phục, sau khi đồng bạc xanh đương đầu áp lực giảm giá đáng kể từ đầu tháng tới nay do đồng yên Nhật Bản liên tục tăng giá mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,3% so với phiên trước, đóng cửa ở mức gần 99,1 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng theo kỳ vọng tăng lãi suất.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản, đạt 4,954%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4,989%, mức cao nhất kể từ ngày 26/10/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 13 điểm cơ bản, đạt 4,56%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản, đạt 5,368%.

Đà leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ được đẩy nhanh dù vào hôm thứ Tư, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tăng gấp ba lượng mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài lên 6 tỷ USD mỗi đợt mua. Giới phân tích cho biết lượng mua vào này vẫn khiến thị trường thất vọng vì trước đó, nhà đầu tư đã kỳ vọng Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent sẽ nâng con số này lên 8-10 tỷ USD.

Những chuyển động này của tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều không có lợi cho giá vàng, một tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất.

Ngoài áp lực từ báo cáo PPI Mỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ còn bị bán tháo do giá dầu thô không ngừng tăng mạnh - một chỉ báo của sức ép lạm phát ngày càng lớn.

Giá dầu thô WTI giao sau tại Mỹ đóng cửa với mức tăng gần 7%, đạt hơn 102 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 5 loại dầu này trở lại mốc 100 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 6%, chốt ở mức gần 108 USD/thùng.

Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng có thể tiếp tục biến động khi thị trường đón nhận một báo cáo lạm phát khác từ Bộ Lao động Mỹ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8. Giới phân tích nhận định điểm dữ liệu này sẽ có tác động lớn tới kỳ vọng về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.

Ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, trong nỗ lực kiềm chế lạm phát do giá năng lượng leo thang liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Trong một động thái cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới bán ròng nhẹ trong phiên ngày thứ Năm. Phiên này, quỹ bán ròng 0,3 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.050,3 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (11/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 2 USD/oz với chốt phiên Mỹ, còn 4.316 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,09 USD/oz, còn 63,61 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 135,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.700 đồng (mua vào) và 26.110 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu so với sáng qua.