Lo ngại lãi suất cao, USD tăng mạnh kéo giá vàng xuống đáy 7 tháng

Việc đồng USD liên tục tăng giá mạnh kể từ sau cuộc họp của Fed vào tuần trước đã trở thành nguồn áp lực giảm lớn nhất đối với thị trường kim loại quý...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/6), có lúc trượt sâu dưới ngưỡng chủ chốt 4.000 USD/oz, khi đồng USD tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng mạnh thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.000,3 USD/oz, giảm 111,7 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 2,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 57,56 USD/oz, giảm 4,15 USD/oz, tương đương giảm 6,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 3,4%, chốt phiên ở mức 4.008,8 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 3.959 USD/oz, thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Giá bạc có lúc còn 55,5 USD/oz, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Việc đồng USD liên tục tăng giá mạnh kể từ sau cuộc họp của Fed vào tuần trước đã trở thành nguồn áp lực giảm lớn nhất đối với thị trường kim loại quý.

Chỉ số Dollar Index lập đỉnh mới của 13 tháng trong phiên ngày thứ Tư, tăng 0,17%, đóng cửa ở mức 101,58 điểm. Trong vòng 5 phiên trở lại đây, chỉ số này đã tăng gần 1,5%.

Giá dầu đang trên đà giảm mạnh nhờ những nỗ lực của Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến tới đạt một thỏa thuận toàn diện để kết thúc chiến tranh. Dù vậy, thị trường vẫn đang gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay để chống lại áp lực lạm phát như một hệ quả của cuộc xung đột này.

Giá dầu giảm khoảng 4% trong phiên ngày thứ Tư, với giá dầu Brent về duới ngưỡng 74 USD/thùng, thấp nhất kể từ trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào hôm 28/2.

“Thị trường đang đặt cược Fed có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9, khiến đồng USD tăng giá lên mức cao nhất 13 tháng, gây áp lực giảm mạnh lên giá các kim loại quý. Đối với vàng, ngưỡng hỗ trợ mạnh đang ở dưới mốc 3.900 USD/oz, và khó có chuyện các ngân hàng trung ương sẽ giảm mạnh việc mua ròng vàng. Tuy nhiên, thị trường vàng có thể đang bước vào một giai đoạn tích lũy kéo dài vì giao dịch vàng giờ đã không còn được ưa chuộng”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt mạnh theo giá dầu, một diễn biến trái chiều với quy luật thường thấy là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thường tăng theo kỳ vọng về lãi suất của Fed. Lợi suất giảm cũng thường giữ vai trò như một yếu tố hỗ trợ giá vàng, nhưng trong phiên này, quy luật đó dường như không thể duy trì.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,406%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 4,148%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,859%.

Như vậy, có thể thấy diễn biến tỷ giá USD và triển vọng lãi suất Fed đang là những yếu tố chi phối giá vàng, bất chấp tình hình ở Trung Đông hay những chuyển động trên thị trường trái phiếu.

Sau khi lập kỷ lục ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 1.600 USD/oz, tương đương mức giảm 29%.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Gần đây, nhiều tổ chức dự báo đã đồng loạt cắt giảm triển vọng giá vàng. Ngân hàng ING hiện dự báo giá vàng đạt bình quân 4.300 USD/oz trong quý 3/2026 và 4.600 USD/oz trong quý 4/2026, giảm từ dự báo trước đó tương ứng là 4.850 USD/oz và 5.000 USD/oz.

Phiên ngày thứ Năm, thị trường kim loại quý có thể chịu tác động từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ. Đây là thước đo lạm phát quan trọng đối với Fed và có thể gây biến động trong kỳ vọng lãi suất.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nói rằng nếu giới chức Fed tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn hoặc các số liệu kinh tế Mỹ ủng hộ việc tăng lãi suất, áp lực mất giá đối với vàng có thể tăng hơn nữa.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust bán ròng 4,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.013,3 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ bán ròng gần 9 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (25/6), giá vàng và giá bạc biến động nhẹ quanh ngưỡng chốt phiên Mỹ, với giá vàng giao ngay cầm cự mốc 4.000 USD/oz và giá bạc duy trì dưới 58 USD/oz.

Mức giá này của vàng giao ngay tương đương khoảng 127,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.101 đồng (mua vào) và 26.451 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.