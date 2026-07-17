Giá vàng giảm mạnh vì lợi suất trái phiếu tăng theo căng thẳng ở Trung Đông

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), trượt khỏi mốc chủ chốt 4.000 USD/oz xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến giá dầu neo cao, làm gia tăng mối lo lạm phát và củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, gây áp lực lớn lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 3.977,6 USD/oz, giảm 74,2 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 55,64 USD/oz, giảm 2,27 USD/oz, tương đương giảm 3,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 1,5%, còn 3.992,1 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 3.969 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 1/7.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng, đồng thời đẩy giá vàng đi xuống trong phiên này. Những dịch chuyển này trên thị trường tiền tệ và trái phiếu diễn ra khi nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay để chống lại áp lực lạm phát.

Dù số liệu thống kê trong tuần này cho thấy lạm phát ở Mỹ dịu đi trong tháng 6, rủi ro lạm phát đã tăng lên trong thời gian gần đây, khi giá dầu lại tăng cao do Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch vốn là nơi 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua.

Khi điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tuần này, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã tái khẳng định quan điểm ưu tiên chống lạm phát, nhưng không đưa ra tín hiệu cụ thể về việc Fed sẽ hành động như thế nào để đạt được mục tiêu đó.

Trong diễn biến mới vào ngày 16/7, Iran kêu gọi phiến quân Houthi ở Yemen sẵn sàng đóng cửa tuyến đường trên Biển Đỏ nếu Mỹ mở các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters. Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đe dọa tấn công các nhà máy điện và cầu đường của Iran.

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên này nhưng vẫn cách không xa mức cao nhất trong hơn 1 tháng thiết lập trong phiên ngày hôm trước. Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - chốt phiên trên mức 84 USD/thùng, so với mức 72 USD/thùng trước khi xung đột leo thang trở lại vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 53% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng nhẹ so với phiên trước.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,2%, đóng cửa ở mức 100,7 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,559%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,153%.

“Giá dầu lại tăng và với mức giá dầu cao hơn như hiện nay, tôi cho rằng kỳ vọng của thị trường về lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sẽ duy trì, thậm chí là kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 9”, chiến lược gia Bart Melek của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định.

“Ngay cả khi một vài dữ liệu kinh tế ngắn hạn yếu đi, tình trạng cao dai dẳng của giá năng lượng sẽ khiến Fed khó đưa ra một quan điểm mềm mỏng hơn. Và cũng vì lý do này, nhà đầu tư sẽ ưa chuộng đồng USD hơn là một tài sản không mang lãi suất như vàng”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com viết trong một báo cáo.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.001,9 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (17/7), giá vàng tăng nhẹ so với đóng cửa phiên Mỹ, trong khi giá bạc vẫn giảm.

Lúc 7h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch gần mức 3.986 USD/oz, tăng 0,2%, còn giá bạc xấp xỉ 55,6 USD/oz, giảm 0,1%.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.040 đồng (mua vào) và 26.450 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng hôm qua.