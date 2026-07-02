Mức tăng của giá vàng trong nước gấp đôi so với thế giới

Trong ngày 2/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng phổ biến 1,4% so với phiên giao dịch hôm qua (1/7), tăng gấp hơn 2 lần so với mức tăng 0,7% của giá vàng thế giới…

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng phổ biến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Sau ba phiên đầu tuần liên tục lao dốc, giá vàng trong nước đảo chiều hồi phục ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Trên thị trường vàng miếng SJC, sau khi khi nhận tổng mức giảm là 1,6 triệu đồng/lượng, giá bán đồng loạt bật tăng leo lên ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều đặt giá mua vàng miếng SJC tại ngưỡng 145,4 triệu còn giá bán là 148,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (1/7), giá vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp này bật tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai đơn vị này cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại mức 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua chỉ đặt ở ngưỡng 145 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 2/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn phổ biến duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá mua tăng mạnh hơn giá bán, kéo khoảng cách này thu hẹp lần lượt 5 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng so với phiên 1/7, xuống còn 3,4 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 1/7, giá bán vàng miếng đều tăng 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý tăng lần lượt 2,5 triệu và 2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh tăng mạnh nhất trong phiên sáng nay nhưng mức giao dịch vẫn nằm ở ngưỡng thấp hơn hẳn so với thị trường chung. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này đóng cửa phiên sáng niêm yết ở ngưỡng 144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, chỉ trong nửa đầu phiên ngày 2/7, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng và 2 nhịp giảm.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC tại 145,7 triệu đồng/lượng và giá bán là 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 2/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, mức điều chỉnh tăng cũng bám sát thị trường vàng miếng, dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết tại ngưỡng 145,3 triệu – 148,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng trang sức cao hơn vàng nhẫn trong phiên sáng nay từ 500 nghìn đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng. Trong khi mức chênh lệch cao nhất trên thị trường vàng nhẫn thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải với 4 triệu đồng/lượng thì khoảng cách này đối vàng nữ trang tại DOJI và Phú Quý lên tới 5 triệu đồng/lượng

Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 1/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 145,4 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng cùng niêm yết tại DOJI và PNJ trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 1/7, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo chốt phiên sáng ở ngưỡng 144,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 148,2 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên tiếp tục giữ nguyên sang phiên chiều.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đặt tại ngưỡng 133,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 137 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng trang sức trong phiên 2/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng và duy trì ổn định sang phiên chiều.

Riêng giá mua, bán sản phẩm vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng không đồng đều trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại thưogn hiệu này tăng lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng với chiều bán. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Đối với sản phẩm vàng trang sức, trong khi Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9”, vàng nữ trang tại DOJI và PNJ tăng mạnh hơn từ 100 nghìn đến 400 nghìn đồng/lượng.

Mức giá niêm yết lần lượt tại 138 triệu – 143 triệu đồng/lượng (tại DOJI) và 142,8 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng (tại PNJ). Ngược lại, tại Phú Quý, giá vàng trang sức chỉ tăng 1,7 triệu đồng mỗi chiều, niêm yết tại 141,7 triệu – 146,7 triệu đồng/lượng.