Mức tăng của giá vàng trong nước gấp đôi so với thế giới
MMai Nhi
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Trong ngày 2/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng phổ biến 1,4% so với phiên giao dịch hôm qua (1/7), tăng gấp hơn 2 lần so với mức tăng 0,7% của giá vàng thế giới…
Sau ba phiên đầu
tuần liên tục lao dốc, giá vàng trong nước đảo chiều hồi phục ngay khi mở cửa phiên
sáng nay. Trên thị trường vàng miếng SJC, sau khi khi nhận tổng mức giảm là 1,6
triệu đồng/lượng, giá bán đồng loạt bật tăng leo lên ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng
trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng,
Công ty SJC, DOJI, PNJ và
Bảo Tín Mạnh Hải đều đặt giá mua vàng
miếng SJC tại ngưỡng 145,4 triệu còn giá bán là 148,4 triệu đồng/lượng. So với
giá chốt phiên hôm qua (1/7), giá vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp này bật tăng
mạnh 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai
đơn vị này cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại mức 148,4 triệu đồng/lượng. Trong
khi đó, giá mua chỉ đặt ở ngưỡng 145 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 2/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn phổ biến duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá mua tăng mạnh hơn giá bán, kéo khoảng cách này thu hẹp lần lượt 5 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng so với phiên 1/7, xuống còn 3,4 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 1/7, giá bán vàng miếng
đều tăng 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vàng miếng tại Bảo Tín Minh
Châu và Phú Quý tăng lần lượt 2,5 triệu và 2 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía
Nam, giá vàng miếng tại Ngọc
Thẩm điều chỉnh tăng mạnh nhất trong phiên sáng nay nhưng mức giao dịch vẫn nằm
ở ngưỡng thấp hơn hẳn so với thị trường chung. Giá mua, bán vàng miếng tại thương
hiệu này đóng cửa phiên sáng niêm yết ở ngưỡng 144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng,
tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, chỉ trong nửa đầu phiên ngày
2/7, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng và 2 nhịp
giảm.
Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng lần lượt 1,2 triệu
đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC tại 145,7
triệu đồng/lượng và giá bán là 147,2 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng
nhẫn “4 số 9”, mức điều chỉnh tăng cũng bám sát thị trường vàng miếng, dao động
từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chốt phiên sáng,
giá vàng
nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty
SJC niêm yết tại ngưỡng 145,3 triệu – 148,3 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng trang sức cao hơn vàng nhẫn trong phiên sáng nay từ 500 nghìn đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng. Trong khi mức chênh lệch cao nhất trên thị trường vàng nhẫn thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải với 4 triệu đồng/lượng thì khoảng cách này đối vàng nữ trang tại DOJI và Phú Quý lên tới 5 triệu đồng/lượng
Tính đến 14 giờ,
mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 1/7, giá mua,
bán vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mức giá giao dịch
145,4 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng cùng niêm yết tại DOJI và PNJ trong suốt phiên
sáng nay. So với giá chốt phiên 1/7, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh
Vượng tại DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ
tăng 2,4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải
niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo chốt phiên sáng ở ngưỡng 144,2
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 148,2 triệu
đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên tiếp tục giữ
nguyên sang phiên chiều.
Ngọc Thẩm là
doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng,
giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đặt tại ngưỡng 133,5 triệu đồng/lượng
còn giá bán là 137 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính
đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại Phú Quý, giá
giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương
hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng ngay
từ khi mở cửa phiên sáng và duy trì ổn định sang phiên chiều.
Riêng giá mua, bán sản phẩm vàng Rồng
Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng không đồng đều trong phiên
sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng,
giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại thưogn hiệu này tăng
lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng
Rồng Thăng Long tại 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá
giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Đối với sản phẩm vàng trang sức, trong khi
Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng tương đương so với vàng
nhẫn “4 số 9”, vàng nữ trang tại DOJI và PNJ tăng mạnh hơn từ 100 nghìn đến 400
nghìn đồng/lượng.
Mức giá niêm yết lần lượt tại 138 triệu –
143 triệu đồng/lượng (tại DOJI) và 142,8 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng (tại PNJ).
Ngược lại, tại Phú Quý, giá vàng trang sức chỉ tăng 1,7 triệu đồng mỗi chiều, niêm
yết tại 141,7 triệu – 146,7 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 2/7 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,7%, tiến lên ngưỡng 4.061,4 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến tại ngưỡng 17,49 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 17,09 triệu – 17,49 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 6 triệu đồng/lượng.
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