Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Mức tăng của giá vàng trong nước gấp đôi so với thế giới

M Mai Nhi

Trong ngày 2/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng phổ biến 1,4% so với phiên giao dịch hôm qua (1/7), tăng gấp hơn 2 lần so với mức tăng 0,7% của giá vàng thế giới…

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng phổ biến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng phổ biến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Sau ba phiên đầu tuần liên tục lao dốc, giá vàng trong nước đảo chiều hồi phục ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Trên thị trường vàng miếng SJC, sau khi khi nhận tổng mức giảm là 1,6 triệu đồng/lượng, giá bán đồng loạt bật tăng leo lên ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều đặt  giá mua vàng miếng SJC tại ngưỡng 145,4 triệu còn giá bán là 148,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (1/7), giá vàng miếng SJC tại bốn doanh nghiệp này bật tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, cả hai đơn vị này cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại mức 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua chỉ đặt ở ngưỡng 145 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 2/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn phổ biến duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá mua tăng mạnh hơn giá bán, kéo khoảng cách này thu hẹp lần lượt 5 triệu đồng/lượng và 4 triệu đồng/lượng so với phiên 1/7, xuống còn 3,4 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 1/7, giá bán vàng miếng đều tăng 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý tăng lần lượt 2,5 triệu và 2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm điều chỉnh tăng mạnh nhất trong phiên sáng nay nhưng mức giao dịch vẫn nằm ở ngưỡng thấp hơn hẳn so với thị trường chung. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này đóng cửa phiên sáng niêm yết ở ngưỡng 144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, chỉ trong nửa đầu phiên ngày 2/7, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng và 2 nhịp giảm.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC tại 145,7 triệu đồng/lượng và giá bán là 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 2/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 2/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, mức điều chỉnh tăng cũng bám sát thị trường vàng miếng, dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết tại ngưỡng 145,3 triệu – 148,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng trang sức cao hơn vàng nhẫn trong phiên sáng nay từ 500 nghìn đồng/lượng đến 1 triệu đồng/lượng. Trong khi mức chênh lệch cao nhất trên thị trường vàng nhẫn thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải với 4 triệu đồng/lượng thì khoảng cách này đối vàng nữ trang tại DOJI và Phú Quý lên tới 5 triệu đồng/lượng

Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 1/7, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 145,4 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng cùng niêm yết tại DOJI và PNJ trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 1/7, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 2,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo chốt phiên sáng ở ngưỡng 144,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 148,2 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên tiếp tục giữ nguyên sang phiên chiều.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đặt tại ngưỡng 133,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 137 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng trang sức trong phiên 2/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn và vàng trang sức trong phiên 2/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng và duy trì ổn định sang phiên chiều.

Riêng giá mua, bán sản phẩm vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng không đồng đều trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại thưogn hiệu này tăng lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng với chiều bán. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng vàng Rồng Thăng Long tại 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Đối với sản phẩm vàng trang sức, trong khi Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9”, vàng nữ trang tại DOJI và PNJ tăng mạnh hơn từ 100 nghìn đến 400 nghìn đồng/lượng.

Mức giá niêm yết lần lượt tại 138 triệu – 143 triệu đồng/lượng (tại DOJI) và 142,8 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng (tại PNJ). Ngược lại, tại Phú Quý, giá vàng trang sức chỉ tăng 1,7 triệu đồng mỗi chiều, niêm yết tại 141,7 triệu – 146,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 2/7 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,7%, tiến lên ngưỡng 4.061,4 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến tại ngưỡng 17,49 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 17,09 triệu – 17,49 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 6 triệu đồng/lượng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chênh lệch giá vàng VnEconomy giá vàng 4 số 9 VnEconomy giá vàng 9999 VnEconomy giá vàng hôm nay VnEconomy giá vàng miếng VnEconomy giá vàng miếng sjc VnEconomy giá vàng nhẫn VnEconomy giá vàng nhẫn SJC VnEconomy giá vàng sjc VnEconomy Giá vàng tăng VnEconomy tài chính VnEconomy

Chủ đề

Giá vàng trong nước và thế giới

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VPBank đứng đầu nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000

VPBank đứng đầu nhóm ngân hàng tư nhân Việt Nam trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000

Góp mặt trong Forbes Global 2000 năm thứ ba liên tiếp, VPBank được xếp hạng 1.373 trong năm 2026, tăng 257 bậc so với năm trước. Kết quả phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động, đồng thời đưa VPBank lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam trên bảng xếp hạng này.

Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam

Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam

Từ 2/7, khoảng 5 triệu người dùng các ứng dụng thanh toán của Singapore có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi ngoại tệ. Dịch vụ do NAPAS, Liquid Group và VietinBank triển khai đưa Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam; chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026…

Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ổn định nhưng áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn

Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ổn định nhưng áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), khẳng định thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được bảo đảm ổn định. Các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ chi trả tiền gửi, tiền lãi cũng như nhu cầu rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, do tăng trưởng tín dụng liên tục vượt tăng trưởng huy động vốn kể từ năm 2021 nên áp lực cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng ngày càng gia tăng…

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

VnEconomy Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

AI Điểm tin

VnE TV
UAV mở ra dư địa phát triển kinh tế tầm thấp. Ảnh minh họa

VnEconomy “Mở cửa” thể chế cho UAV, tạo nền tảng phát triển kinh tế tầm thấp

Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy