Hà Nội tiếp nhận quản trị hai tài sản đặc biệt của quốc gia

Việc tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với Hà Nội trong việc bảo tồn tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và phát huy mạnh mẽ hơn những giá trị được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó...

Lễ tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội quản lý. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Chiều 22/6, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội quản lý.

Trước đó, tại Quyết định số 1040/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội quản lý.

Tại Quyết định số 1093/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội trực tiếp quản lý.

HAI NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC CỦA THỦ ĐÔ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ giao cho Thủ đô Hà Nội trách nhiệm quản trị hai tài sản đặc biệt của quốc gia: Một tài sản thiên nhiên đặc biệt và một tài sản văn hóa đặc biệt.

Theo Phó Thủ tướng, điều này thể hiện rõ tư duy trong quản trị quốc gia và phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; phát huy tốt vai trò trách nhiệm và tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý nguồn lực phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia và Thủ đô.

"Không chỉ riêng địa bàn Thủ đô, Chính phủ cũng sẽ rà soát tổng thể các thiết chế hiện đang do các bộ, ngành Trung ương quản lý để đưa về địa phương trên các lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế...", Phó Thủ tướng cho biết thêm.

Theo Phó Thủ tướng, Vườn Quốc gia Ba Vì là tài sản thiên nhiên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh thái quý giá của vùng Thủ đô, nơi lưu giữ những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường. Đây cũng là một trong những khu vực có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong khi đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là thiết chế văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là "Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm sáng tạo, văn hóa và trí tuệ của khu vực và thế giới, hai thiết chế này không chỉ là tài sản quý giá của quốc gia mà còn là nguồn lực chiến lược của Thủ đô.

Việc tiếp nhận hai không gian đặc biệt này vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với Hà Nội trong việc bảo tồn tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và phát huy mạnh mẽ hơn những giá trị được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

HÌNH THÀNH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN SINH THÁI - VĂN HÓA - CÔNG NGHỆ CAO

Để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sau chuyển giao, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và hỗ trợ Hà Nội trong quá trình tiếp nhận, vận hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: VGP/Thu Giang.

Đối với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, không làm gián đoạn các nhiệm vụ chuyên môn.

Thành phố cần chủ trì phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát kỹ lưỡng toàn diện đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Ba Vì để xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, rà soát tổng thể toàn diện tổ chức, hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 và từng năm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể Quy hoạch Thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội. Trong đó, đầu tư, khai thác, phát triển phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn toàn diện, sâu sắc.

"Bảo tồn là nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi chính sách phát triển đối với Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hai không gian này cần được tích hợp đồng bộ vào quy hoạch phát triển Thủ đô theo tư duy "xanh - thông minh - bản sắc"; gắn kết với chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái môi trường, công nghiệp văn hóa, du lịch chất lượng cao và phát triển vùng Thủ đô.

Mục tiêu là hình thành không gian phát triển sinh thái - văn hóa - công nghệ cao phía Tây Hà Nội, tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dựng những lợi thế cạnh tranh riêng có của Thủ đô trong khu vực và quốc tế.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện có, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng, và đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách, tạo sự ổn định và yên tâm công tác ngay giai đoạn đầu chuyển giao. Đồng thời rà soát, cơ cấu lại đội ngũ gắn với vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu là xây dựng đội ngũ vừa tâm huyết, vừa có năng lực quản trị kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy và phát triển hai thiết chế này trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị dữ liệu; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Cùng với đó, cần ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, giáo dục và dịch vụ; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển hai thiết chế tương xứng với vị thế, tiềm năng và vai trò chiến lược.