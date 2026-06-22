Học viện An ninh nhân dân phải vươn tầm quốc tế vào năm 2045

Học viện An ninh nhân dân cần xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh nhân dân - Ảnh: VGP

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện một số nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Học viện An ninh Nhân dân, tiền thân là Trường Huấn luyện Công an, được thành lập vào ngày 25/6/1946. Từ những lớp huấn luyện ban đầu với nội dung đơn giản, Học viện đã phát triển thành một cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, khẳng định uy tín trong đào tạo lý luận chính trị, công nghệ thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trong suốt 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cùng sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước phát triển, thách thức đối với an ninh quốc gia ngày càng lớn, đòi hỏi Học viện phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Học viện xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ - Ảnh: VGP

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra rằng bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ dựa vào các biện pháp truyền thống mà còn phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; nhấn mạnh vai trò của Học viện trong việc dẫn dắt xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam, đồng thời phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật để tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Học viện chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, trở thành các chuyên gia hàng đầu về bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành chức năng có cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực cho Học viện; có chính sách đặc thù phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; tạo môi trường thuận lợi thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành nhằm tăng cường nguồn lực tri thức cho Học viện.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cắt băng khánh thành Nhà hiệu bộ, công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân.