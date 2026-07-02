Masan High-Tech Materials: Định giá 3,1 tỷ USD và triển vọng tăng trưởng

Không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ tăng của giá vonfram, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang từng bước mở rộng nền tảng tăng trưởng cho nhiều thập kỷ tiếp theo.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: Masan High-Tech Materials.

Từ tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên đa kim, kế hoạch nâng công suất chế biến đến vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, những động lực này đang góp phần nâng cao giá trị của một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN).

Trong báo cáo phân tích mới nhất, VCBS định giá Masan High-Tech Materials (MSR) ở mức 84.507 tỷ đồng theo phương pháp EV/EBITDA, tương đương hơn 3,1 tỷ USD. Với tỷ lệ sở hữu 94,9%, VCBS ước tính phần giá trị MSR đóng góp vào định giá của Masan đạt khoảng 80.197 tỷ đồng, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong giá trị hợp nhất của Tập đoàn.

Đáng chú ý, mức định giá này được xây dựng trên kỳ vọng tăng trưởng mạnh của MSR trong năm 2026. VCBS dự báo doanh thu có thể đạt 17.248 tỷ đồng, tăng 139% so với năm trước, trong khi EBITDA dự kiến đạt khoảng 4.365 tỷ đồng, tăng khoảng 204%, dựa trên giả định giá APT (ammonium paratungstate) bình quân khoảng 2.800 USD/mtu. Các giả định của VCBS phản ánh kỳ vọng giá APT duy trì ở vùng cao cùng với sự cải thiện về hiệu quả vận hành và sản lượng của doanh nghiệp.

Trong quý 1/2026, những yếu tố này đã bắt đầu được phản ánh vào kết quả kinh doanh. MSR ghi nhận doanh thu 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ và đạt lợi nhuận sau thuế kỷ lục 537 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ của năm trước. Theo VCBS, động lực đến từ giá APT tăng mạnh lên khoảng 3.150 USD/mtu, sản lượng bán vonfram tăng 34% và hiệu suất thu hồi khoáng sản được cải thiện, giúp biên EBITDA đạt 35,1%.

Bên cạnh triển vọng giá vonfram, MSR còn sở hữu lợi thế nhờ mô hình tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu - một nền tảng hiếm có ngoài Trung Quốc. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

115 TRIỆU TẤN TÀI NGUYÊN TIỀM NĂNG MỞ RA BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG NHIỀU THẬP KỶ

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, MSR gần đây cũng ghi nhận những bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng nền tảng tài nguyên.

Theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng được ước tính có tiềm năng khoảng 55,19 triệu tấn quặng vonfram đa kim, trong khi Núi Chiếm được ước tính khoảng 60 triệu tấn, nâng tổng tiềm năng lên khoảng 115 triệu tấn. Với công suất khai thác hiện nay khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, nguồn tài nguyên này có thể hỗ trợ thêm khoảng 20–30 năm hoạt động khai thác và chế biến nếu tiếp tục được hiện thực hóa.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials. Ảnh: Masan High-Tech Materials.

Điểm đáng chú ý là cả hai khu vực đều nằm liền kề hệ thống khai thác và chế biến hiện hữu. Điều này giúp MSR có thể tận dụng hạ tầng, công nghệ và năng lực vận hành đã được đầu tư trong nhiều năm qua, qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư mới và nâng cao hiệu quả phát triển dự án.

Song song với việc mở rộng tài nguyên, doanh nghiệp cũng dự kiến nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃, tương đương công suất APT hiện nay, nhằm gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao hơn.

VỊ THẾ NGÀY CÀNG NỔI BẬT TRONG CHUỖI CUNG ỨNG VẬT LIỆU CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

Không chỉ sở hữu quy mô tài nguyên lớn, MSR còn là một trong số ít doanh nghiệp ngoài Trung Quốc xây dựng được nền tảng tích hợp từ khai thác, chế biến sâu đến cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu mỏ Núi Pháo cùng Masan Tungsten Chemicals (MTC), một trong những cơ sở tinh luyện vonfram độc lập lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Mô hình tích hợp này giúp MSR tham gia vào nhiều công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn thay vì chỉ khai thác và bán nguyên liệu đầu vào.

Trong bối cảnh AI, bán dẫn, quốc phòng, hàng không vũ trụ và năng lượng sạch tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các vật liệu công nghệ cao, nhiều nền kinh tế lớn đang đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị đối với các doanh nghiệp vừa sở hữu tài nguyên, vừa có năng lực chế biến sâu và khả năng cung ứng ổn định như MSR.

Việc VCBS định giá MSR ở mức hơn 3,1 tỷ USD cho thấy giá trị của doanh nghiệp không chỉ đến từ kết quả kinh doanh hiện tại mà còn phản ánh triển vọng dài hạn của nền tảng vật liệu chiến lược. Khi các kế hoạch mở rộng tài nguyên, nâng công suất chế biến và phát triển chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai, MSR đang từng bước củng cố vai trò là một trong những nền tảng vonfram tích hợp hàng đầu thế giới ngoài Trung Quốc, đồng thời gia tăng đóng góp vào giá trị dài hạn của Tập đoàn Masan.