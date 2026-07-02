Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Masan High-Tech Materials: Định giá 3,1 tỷ USD và triển vọng tăng trưởng

T Thu Linh

Không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ tăng của giá vonfram, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang từng bước mở rộng nền tảng tăng trưởng cho nhiều thập kỷ tiếp theo.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: Masan High-Tech Materials.
Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo. Ảnh: Masan High-Tech Materials.

Từ tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên đa kim, kế hoạch nâng công suất chế biến đến vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, những động lực này đang góp phần nâng cao giá trị của một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN).

Trong báo cáo phân tích mới nhất, VCBS định giá Masan High-Tech Materials (MSR) ở mức 84.507 tỷ đồng theo phương pháp EV/EBITDA, tương đương hơn 3,1 tỷ USD. Với tỷ lệ sở hữu 94,9%, VCBS ước tính phần giá trị MSR đóng góp vào định giá của Masan đạt khoảng 80.197 tỷ đồng, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong giá trị hợp nhất của Tập đoàn.

Đáng chú ý, mức định giá này được xây dựng trên kỳ vọng tăng trưởng mạnh của MSR trong năm 2026. VCBS dự báo doanh thu có thể đạt 17.248 tỷ đồng, tăng 139% so với năm trước, trong khi EBITDA dự kiến đạt khoảng 4.365 tỷ đồng, tăng khoảng 204%, dựa trên giả định giá APT (ammonium paratungstate) bình quân khoảng 2.800 USD/mtu. Các giả định của VCBS phản ánh kỳ vọng giá APT duy trì ở vùng cao cùng với sự cải thiện về hiệu quả vận hành và sản lượng của doanh nghiệp.

Trong quý 1/2026, những yếu tố này đã bắt đầu được phản ánh vào kết quả kinh doanh. MSR ghi nhận doanh thu 2.993 tỷ đồng, tăng 114,9% so với cùng kỳ và đạt lợi nhuận sau thuế kỷ lục 537 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ của năm trước. Theo VCBS, động lực đến từ giá APT tăng mạnh lên khoảng 3.150 USD/mtu, sản lượng bán vonfram tăng 34% và hiệu suất thu hồi khoáng sản được cải thiện, giúp biên EBITDA đạt 35,1%.

Bên cạnh triển vọng giá vonfram, MSR còn sở hữu lợi thế nhờ mô hình tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu - một nền tảng hiếm có ngoài Trung Quốc. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

115 TRIỆU TẤN TÀI NGUYÊN TIỀM NĂNG MỞ RA BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG NHIỀU THẬP KỶ

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, MSR gần đây cũng ghi nhận những bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng nền tảng tài nguyên.

Theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng được ước tính có tiềm năng khoảng 55,19 triệu tấn quặng vonfram đa kim, trong khi Núi Chiếm được ước tính khoảng 60 triệu tấn, nâng tổng tiềm năng lên khoảng 115 triệu tấn. Với công suất khai thác hiện nay khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, nguồn tài nguyên này có thể hỗ trợ thêm khoảng 20–30 năm hoạt động khai thác và chế biến nếu tiếp tục được hiện thực hóa.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials. Ảnh: Masan High-Tech Materials.
Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials. Ảnh: Masan High-Tech Materials.

Điểm đáng chú ý là cả hai khu vực đều nằm liền kề hệ thống khai thác và chế biến hiện hữu. Điều này giúp MSR có thể tận dụng hạ tầng, công nghệ và năng lực vận hành đã được đầu tư trong nhiều năm qua, qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư mới và nâng cao hiệu quả phát triển dự án.

Song song với việc mở rộng tài nguyên, doanh nghiệp cũng dự kiến nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃, tương đương công suất APT hiện nay, nhằm gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao hơn.

VỊ THẾ NGÀY CÀNG NỔI BẬT TRONG CHUỖI CUNG ỨNG VẬT LIỆU CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

Không chỉ sở hữu quy mô tài nguyên lớn, MSR còn là một trong số ít doanh nghiệp ngoài Trung Quốc xây dựng được nền tảng tích hợp từ khai thác, chế biến sâu đến cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu mỏ Núi Pháo cùng Masan Tungsten Chemicals (MTC), một trong những cơ sở tinh luyện vonfram độc lập lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Mô hình tích hợp này giúp MSR tham gia vào nhiều công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn thay vì chỉ khai thác và bán nguyên liệu đầu vào.

Trong bối cảnh AI, bán dẫn, quốc phòng, hàng không vũ trụ và năng lượng sạch tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các vật liệu công nghệ cao, nhiều nền kinh tế lớn đang đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị đối với các doanh nghiệp vừa sở hữu tài nguyên, vừa có năng lực chế biến sâu và khả năng cung ứng ổn định như MSR.

Việc VCBS định giá MSR ở mức hơn 3,1 tỷ USD cho thấy giá trị của doanh nghiệp không chỉ đến từ kết quả kinh doanh hiện tại mà còn phản ánh triển vọng dài hạn của nền tảng vật liệu chiến lược. Khi các kế hoạch mở rộng tài nguyên, nâng công suất chế biến và phát triển chuỗi giá trị tiếp tục được triển khai, MSR đang từng bước củng cố vai trò là một trong những nền tảng vonfram tích hợp hàng đầu thế giới ngoài Trung Quốc, đồng thời gia tăng đóng góp vào giá trị dài hạn của Tập đoàn Masan.

Đọc bài theo từ khoá

Masan High-Tech Materials VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng...

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tại Phong Nha- Kẻ Bàng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái và kinh tế xanh

VnEconomy Phong Nha- Kẻ Bàng: Biến lợi thế thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy