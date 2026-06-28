Nghệ An tăng tốc xử lý 87 dự án tồn đọng

Qua rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất danh mục 87 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc diện theo dõi do còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến nay đã có 8 dự án được xử lý dứt điểm, tạo cơ sở để tiếp tục giải quyết các dự án còn lại.
Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các dự án, bao gồm cả dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách, nhằm kịp thời bổ sung vào danh mục theo dõi nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc.
Việc xem xét tháo gỡ phải bảo đảm nhiều nguyên tắc quan trọng. Trong đó, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; bảo đảm năng lực và điều kiện tiếp tục triển khai.
Cùng với đó là yêu cầu gắn việc tháo gỡ với xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, không hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra, không để phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với nhóm 16 dự án đã có kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Sau khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu phê duyệt giá đất trong thời hạn hai ngày làm việc nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện giải quyết dứt điểm các tồn tại.
Đối với nhóm dự án đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16, Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện phương án xử lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
Riêng Dự án Tòa nhà dịch vụ, thương mại, căn hộ cao cấp và nhà ở tại số 72 Lê Lợi (thành phố Vinh cũ), Sở Xây dựng được giao thực hiện công tác nghiệm thu công trình. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chủ đầu tư hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định.
Đối với nhóm 6 dự án được xác định không còn khó khăn, vướng mắc, Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các kết luận thanh tra cũng như kết quả khắc phục vi phạm, nếu có. Việc rà soát tập trung vào các nội dung như lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và làm rõ căn cứ xác định dự án đã được xử lý dứt điểm.
Việc tiếp tục rà soát sau khi dự án được đánh giá hoàn thành xử lý cho thấy tỉnh không chỉ hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực đầu tư mà còn bảo đảm tính minh bạch, đúng quy định trong toàn bộ quá trình giải quyết các dự án tồn đọng.
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