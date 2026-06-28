Thứ Hai, 29/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nghệ An tăng tốc xử lý 87 dự án tồn đọng

N Nguyễn Thuấn

Nghệ An đang tăng tốc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đất đai và tạo động lực phát triển kinh tế. Tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan...

Việc xử lý các dự án kéo dài được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện môi trường đầu tư tại Nghệ An
Việc xử lý các dự án kéo dài được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện môi trường đầu tư tại Nghệ An

Qua rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất danh mục 87 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc diện theo dõi do còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến nay đã có 8 dự án được xử lý dứt điểm, tạo cơ sở để tiếp tục giải quyết các dự án còn lại.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các dự án, bao gồm cả dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách, nhằm kịp thời bổ sung vào danh mục theo dõi nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Việc xem xét tháo gỡ phải bảo đảm nhiều nguyên tắc quan trọng. Trong đó, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; bảo đảm năng lực và điều kiện tiếp tục triển khai.

Cùng với đó là yêu cầu gắn việc tháo gỡ với xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, không hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra, không để phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nhóm 16 dự án đã có kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu phê duyệt giá đất trong thời hạn hai ngày làm việc nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện giải quyết dứt điểm các tồn tại.

Đối với nhóm dự án đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16, Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện phương án xử lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Riêng Dự án Tòa nhà dịch vụ, thương mại, căn hộ cao cấp và nhà ở tại số 72 Lê Lợi (thành phố Vinh cũ), Sở Xây dựng được giao thực hiện công tác nghiệm thu công trình. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chủ đầu tư hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

Đối với nhóm 6 dự án được xác định không còn khó khăn, vướng mắc, Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các kết luận thanh tra cũng như kết quả khắc phục vi phạm, nếu có. Việc rà soát tập trung vào các nội dung như lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và làm rõ căn cứ xác định dự án đã được xử lý dứt điểm.

Việc tiếp tục rà soát sau khi dự án được đánh giá hoàn thành xử lý cho thấy tỉnh không chỉ hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực đầu tư mà còn bảo đảm tính minh bạch, đúng quy định trong toàn bộ quá trình giải quyết các dự án tồn đọng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An VnEconomy dự án tồn đọng Nghệ An VnEconomy nhà đầu tư Nghệ An VnEconomy tăng cường đầu tư Nghệ An VnEconomy Thanh tra tỉnh Nghệ An VnEconomy tháo gỡ khó khăn dự án Nghệ An VnEconomy UBND tỉnh Nghệ An VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi giữa áp lực giá nhiên liệu

Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi giữa áp lực giá nhiên liệu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu bay có thời điểm vượt 200 USD/thùng, kéo theo chi phí phát sinh hàng chục nghìn tỷ đồng, Vietnam Airlines vẫn duy trì kế hoạch tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư đội bay và mở rộng mạng bay để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới...

[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện

[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm

Vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm

Từ tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến thu ngân sách và du lịch, bức tranh kinh tế Nghệ An trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu sáng. Đặc biệt, thu hút đầu tư bứt phá với tổng vốn hơn 74.353 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

VnEconomy

VnEconomy [Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
Hạ tầng năng lượng thông minh còn nhiều dư địa chuyển đổi. Ảnh minh họa

VnEconomy Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy