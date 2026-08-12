Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, ngày 12/8, tại Canberra, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8 (FMM-8)...

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, hai Bộ trưởng trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao việc tổ chức FMM-8 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, tiếp nối các cuộc trao đổi cấp cao và những kết quả quan trọng vừa đạt được, trong đó có việc thông qua 3 Tuyên bố chung, thể hiện niềm tin chiến lược, lợi ích hội tụ và tầm nhìn tương đồng giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: TTXVN

Hai bên hoan nghênh việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024-2027, với cả 6 trụ cột đạt nhiều kết quả tích cực.

Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào chiều sâu; thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 5 năm, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2025; hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu sớm chuyển hóa các cam kết, định hướng của lãnh đạo cấp cao thành kết quả cụ thể; đề nghị hai Bộ Ngoại giao phát huy vai trò đầu mối trong rà soát tiến độ, xác định ưu tiên, đôn đốc triển khai và tháo gỡ vướng mắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam và mong muốn hai nước khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng các lĩnh vực mới như liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới, các ngành công nghiệp tương lai và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng chia sẻ tầm nhìn về một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, trong đó các quốc gia đều có cơ hội đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hai bên nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng Đông Nam Á và vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và các cơ chế khu vực; ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC 2027, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng trưởng bền vững và liên kết khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. Ảnh: TTXVN

Về Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết các vấn đề trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác ngoại giao.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, triển khai mô hình phát triển mới với quyết tâm trở thành nước phát triển vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, đối ngoại giữ vai trò chiến lược trong huy động, tạo dựng nguồn lực phục vụ phát triển; ngoại giao phục vụ phát triển được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành ngoại giao.

Bộ trưởng mong muốn Australia tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam nâng cao năng lực cán bộ, hướng tới xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với kinh tế, xã hội, quản trị và quan hệ quốc tế. Trong lĩnh vực ngoại giao, AI mở ra cơ hội nâng cao năng lực phân tích chính sách, dự báo chiến lược và cung cấp dịch vụ công, song cũng đặt ra những thách thức mới.

Bộ trưởng đề nghị Australia chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khuôn khổ quản trị AI, ứng dụng AI trong hoạch định chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao, nâng cao năng lực số cho cán bộ ngoại giao, đồng thời thúc đẩy sử dụng AI an toàn, bảo mật và có trách nhiệm.

Tại buổi làm việc, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tuyên bố hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam 3 suất học bổng tiến sĩ trong lĩnh vực AI. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi chính sách, đào tạo và hợp tác giữa các đơn vị liên quan, đồng thời nghiên cứu đưa AI trở thành nội dung trao đổi thường xuyên trong khuôn khổ FMM và các cơ chế hợp tác giữa hai Bộ.