Ninh Bình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế

Chương trình hành động lần này đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu thuế theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Việc rà soát không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp mà còn ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, lợi dụng mã số thuế hay hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng.
Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh khối lượng hồ sơ cần xử lý trên địa bàn tỉnh rất lớn. Tính đến ngày 30/6/2026, Thuế tỉnh Ninh Bình đang quản lý 32.762 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động và đã cấp mã số thuế mới cho 4.570 đơn vị. Tuy nhiên, hệ thống cũng ghi nhận 1.205 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, 2.106 doanh nghiệp ở trạng thái giải thể, chia tách, 3.778 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và 2.017 đơn vị tạm ngừng kinh doanh.
Khối lượng lớn người nộp thuế thay đổi trạng thái pháp lý đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phân loại và cập nhật dữ liệu chính xác. Nếu việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế kéo dài, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động vẫn có thể phát sinh các rắc rối liên quan đến nghĩa vụ thuế hay hóa đơn. Vì vậy, cơ quan Thuế đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính rà soát, nắm bắt chính xác biến động đăng ký kinh doanh để kịp thời đưa người nộp thuế vào đúng diện quản lý.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thuế tỉnh Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Cơ quan Thuế yêu cầu xử lý đúng thời hạn các hồ sơ mới phát sinh, tuyệt đối không để kéo dài. Đối với các trường hợp tồn đọng, ưu tiên giải quyết trước cho những doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, không dùng hóa đơn, đã đủ điều kiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, hồ sơ kéo dài trên 12 tháng hoặc có yêu cầu hỗ trợ trực tiếp.
Đáng chú ý, ngành Thuế Ninh Bình đã công khai danh sách công chức phụ trách tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục giải thể, đóng mã số thuế. Cách làm này đảm bảo 100% người nộp thuế thuộc diện rà soát đều có đầu mối lãnh đạo và công chức phụ trách cụ thể, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng thực thi công vụ. Các thông báo về trạng thái hoạt động của doanh nghiệp cũng được đăng tải công khai, thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế.
Hiệu quả từ việc tinh gọn quy trình làm việc đã được thể hiện qua các con số cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 594.965 hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết hoàn tất 588.765 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn 98,69%. Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thủ tục khi rời thị trường mà còn giúp cơ quan quản lý loại bỏ các mã số thuế "ảo", tạo dựng niềm tin cho cộng đồng đầu tư tại Ninh Bình.
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