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Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dự thảo pháp luật từ sớm

Đỗ Như

04/06/2026, 09:24

Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) hướng đến quy định về truyền thông chính sách để gắn kết; tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận cận pháp luật từ giai đoạn xây dựng, hoàn thiện chính sách cho đến khi tổ chức thi hành trên thực tiễn...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MOJ.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MOJ.

Chiều 3/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nghe báo cáo về những vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Dự thảo luật nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật trên môi trường số được kịp thời, thuận tiện.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến tại cuộc họp thẩm định, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật.

Cụ thể, hiện nay quy định về truyền thông chính sách trong Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (khoản 4 Điều 68) có tính nguyên tắc, giao trách nhiệm cho cơ quan chủ trì lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện.

Trong khi đó, truyền thông chính sách quy định tại dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) xác định về nội dung truyền thông chính sách; hình thức truyền thông chính sách; thời điểm truyền thông chính sách.

Theo dự thảo, việc tổ chức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các hình thức tổ chức họp báo; các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua trang thông tin điện tử, Cổng Pháp luật quốc gia; các hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến chuyên gia, thăm dò dư luận.

Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định truyền thông chính sách là một hoạt động trong quy trình xây dựng chính sách; chưa có các quy định cụ thể về nội dung, hình thức, thời điểm cũng như trách nhiệm của các cơ quan có liên quan tham gia vào hoạt động truyền thông chính sách…

Do đó, với vai trò là luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, dự thảo sẽ bổ sung các quy định có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến giáo dục pháp luật với xây dựng, thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/5/2026 của Chính phủ về chính sách của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã phê duyệt chính sách 5 về bổ sung quy định về truyền thông chính sách và các phương thức theo hướng hiện đại, chuyển đổi số.

Trên cơ sở chính sách đã được phê duyệt, dự thảo cần có quy định về truyền thông chính sách để gắn kết; tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận cận pháp luật từ sớm từ xa, ngay từ giai đoạn xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật cho đến tổ chức thi hành, đánh giá hiệu quả của quy định trên thực tiễn.

Do đó, cần quy định rõ về hoạt động truyền thông chính sách trong Luật này.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng lưu ý Cục Phổ biến giáo dục pháp luật cần thể chế quy định này một cách phù hợp, bám sát quan điểm, định hướng mới của Đảng trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với các đối tượng đặc thù, để bảo đảm tính khả thi, Điều 17 dự thảo dự kiến chỉnh lý theo hướng quy định các đối tượng đặc thù bao gồm:

Người dân tộc thiểu số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Người lao động có mức lương bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định; Người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người bị bạo lực, người có hành vi bạo lực trong các vụ, việc bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực mua bán người hoặc bạo lực khác;

Người vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp xử lý hình sự hoặc biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

Các đối tượng khác bị hạn chế về điều kiện tiếp cận pháp luật, dễ bị tổn thương do các hành vi vi phạm pháp luật của chủ thể khác hoặc do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cần thay đổi nhận thức, hành vi để tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Chính phủ.

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Từ khóa:

doanh nghiệp Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tiếp cận pháp luật truyền thông chính sách

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