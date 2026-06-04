Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dự thảo pháp luật từ sớm

Chiều 3/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nghe báo
cáo về những vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phổ
biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Dự thảo luật nhằm khắc phục những hạn chế, khó
khăn, vướng mắc; đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ
biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật trên môi
trường số được kịp thời, thuận tiện.
Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến tại cuộc họp thẩm định,
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ
sơ dự thảo luật.
Cụ thể, hiện nay quy định về truyền thông chính sách trong
Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (khoản 4 Điều 68) có tính
nguyên tắc, giao trách nhiệm cho cơ quan chủ trì lập đề xuất chính sách, cơ
quan chủ trì soạn thảo thực hiện.
Trong khi đó, truyền thông chính sách quy định
tại dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) xác định về nội dung
truyền thông chính sách; hình thức truyền thông chính sách; thời điểm truyền
thông chính sách.
Theo dự thảo, việc tổ chức truyền
thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các hình thức tổ
chức họp báo; các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua trang
thông tin điện tử, Cổng Pháp luật quốc gia; các hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý
kiến chuyên gia, thăm dò dư luận.
Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ
quy định truyền thông chính sách là một hoạt động trong quy trình xây dựng
chính sách; chưa có các quy định cụ thể về nội dung, hình thức, thời điểm cũng
như trách nhiệm của các cơ quan có liên quan tham gia vào hoạt động truyền
thông chính sách…
Do đó, với vai trò là luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh
vực phổ biến giáo dục pháp luật, dự thảo sẽ bổ sung các quy định có liên quan để
bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến giáo dục pháp luật với
xây dựng, thi hành pháp luật.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/5/2026 của
Chính phủ về chính sách của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã phê
duyệt chính sách 5 về bổ sung quy định về truyền thông chính sách và các phương
thức theo hướng hiện đại, chuyển đổi số.
Trên cơ sở chính sách đã được phê duyệt, dự thảo cần có quy
định về truyền thông chính sách để gắn kết; tạo điều kiện cho người dân, tổ chức,
doanh nghiệp tiếp cận cận pháp luật từ sớm từ xa, ngay từ giai đoạn xây dựng,
hoàn thiện chính sách, pháp luật cho đến tổ chức thi hành, đánh giá hiệu quả của
quy định trên thực tiễn.
Do đó, cần quy định rõ về hoạt động truyền thông chính
sách trong Luật này.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng lưu ý Cục
Phổ biến giáo dục pháp luật cần thể chế quy định này một cách phù hợp, bám sát
quan điểm, định hướng mới của Đảng trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày
30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp
luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Kết luận số
09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống
pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đối với các đối tượng đặc thù, để bảo đảm tính khả thi, Điều 17 dự thảo dự kiến chỉnh lý theo hướng quy định các đối tượng đặc thù bao gồm:
Người dân tộc thiểu số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Người lao động có mức lương bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định; Người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người bị bạo lực, người có hành vi bạo lực trong các vụ, việc bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực mua bán người hoặc bạo lực khác;
Người vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp xử lý hình sự hoặc biện pháp xử lý vi phạm hành chính;
Các đối tượng khác bị hạn chế về điều kiện tiếp cận pháp luật, dễ bị tổn thương do các hành vi vi phạm pháp luật của chủ thể khác hoặc do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cần thay đổi nhận thức, hành vi để tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Chính phủ.