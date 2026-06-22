Phía trước VN-Index là vùng cản khá dày, thị trường sẽ điều chỉnh?

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động the xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

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Chứng khoán toàn cầu duy trì đà tăng bất chấp những lo ngại liên quan đến lộ trình lãi suất của Fed, ECB hay BOJ, dòng tiền vẫn đang ưu tiên các cổ phiếu công nghệ và AI, các công ty công nghệ đang thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tuần vừa qua, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng +4%, Kospi của Hàn Quốc tăng +11,4%. Ở thị trường Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,9%, đánh dấu tuần tăng thứ 11 trong 12 tuần gần nhất. Dow Jones tăng 0,7%, còn Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 2,4%.

Đối với thị trường trong nước, VN-Index cắt mạch giảm 4 tuần liên tiếp nhờ nỗ lực “trả điểm” từ nhóm Vingroup ở phiên tăng mạnh ngày 18/6. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.824,53 điểm, tăng +32,88 điểm (+1,84%), trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup đóng góp +23,6 điểm: VIC (+16,4 điểm), VHM (+5,8 điểm), VPL (+1,5 điểm).

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng thị trường chứng khoán thế giới vừa trải qua một tuần bận rộn khi nhiều Ngân hàng Trung ương lớn công bố quyết định lãi suất. ECB và BOJ tăng lãi suất, trong khi FED và BOE giữ nguyên mức hiện hành đúng như dự báo.

Việc duy trì lãi suất "Higher for Longer" không đơn thuần là một rào cản tâm lý mà là sự thay đổi cấu trúc chi phí vốn cho giai đoạn 2026-2027. Xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng trong nhóm các ngân hàng trung ương lớn. Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên.

Thị trường tương lai lãi suất Mỹ hiện đang định giá một hoặc hai đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào cuối năm nay. Sau khi biến động trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, đồng USD đã tăng trong 1 tháng qua khi cuộc xung đột kéo dài và tốc độ lạm phát ở Mỹ đã vượt quá 4%. Đặt cược vào sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm.

MBS cho rằng việc thị trường bật tăng trở lại trong tuần vừa qua, dù không phủ nhận điểm số và thanh khoản đã có sự cải thiện nhưng nhiều khả năng vẫn là nhịp hồi kỹ thuật. Kể từ đáy thuế quan (tháng 4/2025), chuỗi giảm liên tiếp của thị trường chưa vượt quá 5 tuần. Điều tương tự cũng diễn ra ở cổ phiếu VIC, kể từ năm 2025 cổ phiếu này cũng không giảm quá 4 tuần liên tiếp.

Phía trước chỉ số VN-Index đang là vùng cản khá dày, nơi có mặt của các đường trung bình MA20, MA50 tương ứng với vùng cản: 1.830 – 1.845 điểm. Do vậy, trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động theo xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Thanh khoản tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đáng chú ý là nhóm: 1) Chứng khoán, bất chấp trong báo cáo ngày 19/06 vừa qua MSCI vẫn chưa 'cộng thêm điểm' cho chứng khoán Việt Nam. 2) Sản xuất & phân phối Điện, 3) Logistics/cảng biển, 4) Xây dựng và VLXD, 5) Vingroup, …

Điều khá bất ngờ là dòng tiền không tập trung nhiều ở nhóm Ngân hàng và Bất động sản dân cư khi Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, theo hướng Nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%.

"Các nhịp rung lắc hay điều chỉnh chính là cơ hội để tích lũy dần cổ phiếu, xây dựng lại danh mục", MBS nhấn mạnh.

Mirae Asset cho rằng, thanh khoản cải thiện so với tuần trước (20 nghìn tỷ đồng/ ngày) nhưng chưa đủ để xác nhận trạng thái quay trở lại của dòng tiền do phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước một loạt thay đổi trong cách điều hành của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, từ việc loại bỏ forward guidance, rút ngắn bản tuyên bố sau cuộc họp, đến việc thành lập 5 tổ công tác đặc biệt.

Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật để chủ động cơ cấu danh mục, ưu tiên nhóm cổ phiếu có nền tảng tài chính lành mạnh, định giá hấp dẫn và câu chuyện tăng trưởng chưa phản ánh hết vào giá, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và không mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ: 1770-1800.

Về mặt định giá, P/E giảm về mức 15x (hấp dẫn so với mức trung bình dài hạn 17x). Với triển vọng năm 2026 khả quan, Mirae Asset giữ nguyên dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết ở mức 20%, MAS vẫn đánh giá mức định giá hiện tại vẫn hấp dẫn cho tầm nhìn trung và dài hạn.