GRDP 6 tháng tăng 8,1%, Quảng Trị dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 10,6% cả năm

Ngày 2/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm.
Theo báo cáo tại phiên họp, mặc dù tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nguyên, nhiên vật liệu còn nhiều biến động, song với sự chủ động trong công tác điều hành và nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng khi tăng 7,91%, đóng góp 3,95 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,36%, đóng góp 3,07 điểm phần trăm, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,94%.
Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 6.895 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán Trung ương giao. Công tác điều hành ngân sách được thực hiện theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ an sinh xã hội.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục có chuyển biến khi đến ngày 30/6 đạt khoảng 39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện khi Quảng Trị thu hút thêm 32 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Ngoài các chỉ tiêu kinh tế, nhiều lĩnh vực khác cũng đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chương trình phát triển nhà ở xã hội hoàn thành 552/788 căn, đạt khoảng 70% kế hoạch năm; công tác giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.
Tuy nhiên, tại phiên họp, UBND tỉnh Quảng Trị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù GRDP tăng 8,1% nhưng vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng đã đề ra, trong khi mục tiêu cả năm đạt 10,6% tạo áp lực rất lớn cho hai quý cuối năm.
Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn thu ngân sách chưa thực sự bền vững khi nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng giảm, một số khoản thu từ đất còn nhiều biến động. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dù được cải thiện nhưng vẫn gặp không ít vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và nguồn vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án trọng điểm, nhất là các dự án năng lượng và hạ tầng.
Tại phiên họp, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm, bám sát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực để kịp thời bù đắp các chỉ tiêu còn thấp.
Theo đó, Sở Tài chính được giao phối hợp với cơ quan Thuế và Hải quan tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ thuế, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, đồng thời tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ tốt, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
Sở Xây dựng tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bồi thường và công bố giá vật liệu xây dựng; Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, năng lượng tái tạo, điện khí LNG Hải Lăng và bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, chủ động các phương án phòng, chống hạn hán, thiên tai, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
Với việc giao rõ nhiệm vụ cho từng ngành, từng địa phương và quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, Quảng Trị kỳ vọng tạo bứt phá về tăng trưởng trong nửa cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP 10,6% và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
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