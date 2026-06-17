Sau đợt phát hành thêm, DIG còn 1.084,18 tỷ đồng chưa giải ngân
Hà Anh
17/06/2026, 09:05
DIC Corp đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1.000:232, tương ứng cổ đông có 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 232 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.
Cụ thể: DIC Corp đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1.000:232, tương ứng cổ đông có 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 232 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/10/2025 đến ngày 14/11/2025.
Theo đó, DIG chào bán là 150 triệu cổ phiếu, huy động 1.800 tỷ đồng (sau khi trừ phí huy động 1.799,56 tỷ đồng). Trong đó, số tiền huy động được dùng 599,85 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 3, giải ngân từ quý 4/2025 đến năm 2026; 599,85 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, thời gian giải ngân từ quý 4/2025 đến năm 2026; và còn lại 599,85 tỷ đồng để thanh toán mua lại trái phiếu mã DIG12301, thời gian giải ngân từ quý 4/2025 đến quý 1/2026.
Tuy nhiên DIG cho biết tính tới ngày 12/6/2026, DIC Corp mới chỉ giải ngân được 715,38 tỷ đồng, còn lại 1.084,18 tỷ đồng chưa giải ngân.
Về kết quả kinh doanh, DIC ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2026 giảm 5,41% còn hơn 144,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 78% từ âm 45,44 tỷ hồi quý 1/2025 nay chỉ còn âm gần 10 tỷ đồng.
Còn trên BCTC quý 1/2026 của công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần tăng 17,15% đạt hơn 68 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 66,75% đạt 19,78 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý 1 trên BCTC công ty mẹ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ tăng 10,07 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,91%; Doanh thu từ cung cấp dịch vụ giảm 58,18 triệu đồng, tương ứng giảm 4,42%. Từ nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 1/2026 tăng 10,01 tỷ đồng - tương ứng tăng 17,15% và lợi nhuận sau thuế tăng 7,95 tỷ đồng tương ứng tăng 66,75% so với cùng kỳ năm trước.
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