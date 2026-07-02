Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam
KKỳ Phong
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Từ 2/7, khoảng 5 triệu người dùng các ứng dụng thanh toán của Singapore có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi ngoại tệ. Dịch vụ do NAPAS, Liquid Group và VietinBank triển khai đưa Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam; chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026…
Sáng 2/7, Việt Nam và
Singapore chính thức đưa vào vận hành dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh lượng khách du
lịch và giao thương giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục tăng trưởng.
Theo Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hoá, Thể thao và
Du lịch), trong 5 tháng đầu năm 2026,
Việt Nam đón gần 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm
2025. Riêng thị trường Singapore ghi nhận hơn 178.000 lượt khách, tăng 28,5%. Ở
chiều ngược lại, Singapore cũng đón hơn 123.000 lượt khách từ Việt Nam trong
cùng kỳ.
Khảo sát của Tập đoàn Sân bay
Changi cho thấy, cứ 5 người Singapore thì có 3 người từng đến Việt Nam và 95% số
người được khảo sát bày tỏ mong muốn quay lại. Đây là nhóm khách du lịch có mức
chi tiêu trung bình cao và có xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán không
dùng tiền mặt.
Phát biểu tại lễ công bố, ông
Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết việc kết
nối thanh toán QR giữa hai nước sẽ mang lại tiện ích lớn cho du khách khi có
thể thanh toán bằng đồng bản tệ, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không
dùng tiền mặt tại cả Việt Nam và Singapore.
"Kể từ ngày hôm nay, du
khách Singapore có thể mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam một cách dễ dàng,
thuận tiện thông qua kết nối giữa NAPAS và Liquid Group", ông Tuấn nói.
Đồng thời, ông đề nghị các bên sớm hoàn thiện chiều thanh toán từ Việt Nam sang
Singapore (Vietnam Outbound) nhằm cung cấp dịch vụ hai chiều, đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng của người dân hai nước.
Thanh toán QR Việt Nam - Singapore: Người dùng được gì?
Du khách Singapore đã có thể thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi ngoại tệ hoặc mang theo tiền mặt; chiều thanh toán cho du khách Việt Nam tại Singapore dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026.
Giao dịch được xử lý theo thời gian thực, quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng Việt Nam (VND).
Doanh nghiệp/hộ kinh doanh Việt Nam không phải lắp đặt thiết bị thanh toán mới nếu đã chấp nhận VietQRGlobal, đồng thời có thêm cơ hội phục vụ nhóm khách du lịch Singapore có mức chi tiêu cao.
Giải pháp được triển khai
trên cơ sở kết nối hạ tầng thanh toán giữa NAPAS và Liquid Group. Theo đó,
người dùng tại Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia hệ
sinh thái của Liquid Group để quét mã VietQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng,
khách sạn và điểm bán lẻ ở Việt Nam.
Các giao dịch được xử lý theo
thời gian thực, đồng thời quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng
Việt Nam (VND), giúp người dùng không cần mang theo tiền mặt hoặc thực hiện đổi
ngoại tệ.
Theo các đơn vị triển khai,
trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông
qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore và sẽ tiếp tục mở rộng khi
hệ sinh thái đối tác được phát triển.
Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng
Giám đốc NAPAS, cho biết việc kết nối với Singapore đánh dấu bước phát triển
quan trọng trong lộ trình mở rộng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới của đơn
vị.
"Trên nền tảng hạ tầng
thanh toán bán lẻ quốc gia và chuẩn thanh toán VietQR, NAPAS sẽ tiếp tục phối
hợp với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên
biên giới, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân và du
khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy du lịch,
thương mại và kinh tế số theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà
nước", ông Minh nói.
Theo NAPAS, với việc kết nối
thêm Singapore, mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới của đơn vị đã được mở
rộng tới quốc gia thứ 6 và là thị trường thứ 4 trong ASEAN. Trước đó, Việt Nam đã kết nối thanh toán QR
xuyên biên giới với Lào, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Ông Jeremy Tan, Tổng Giám đốc
Liquid Group, cho rằng xu hướng phát triển của thanh toán xuyên biên giới không
nằm ở việc xây dựng một hệ thống mới thay thế các nền tảng thanh toán quốc gia,
mà ở khả năng kết nối các hệ thống hiện hữu.
"Tương lai của thanh
toán xuyên biên giới không nằm ở việc thay thế các hệ thống thanh toán nội địa
đã được xây dựng và vận hành hiệu quả, mà ở việc kết nối các hệ thống đó với
nhau một cách an toàn và bảo mật", ông Jeremy Tan phát biểu.
Theo ông, việc kết nối hạ
tầng thanh toán sẽ tạo nền tảng cho các giao dịch xuyên biên giới thuận tiện
hơn, đồng thời vẫn bảo đảm mỗi quốc gia duy trì quyền quản trị đối với hệ thống
thanh toán của mình.
Đại diện ngân hàng quyết
toán, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, cho biết ngân hàng
tiếp tục đầu tư và tối ưu hạ tầng công nghệ để cung cấp trải nghiệm thanh toán
theo thời gian thực với tiêu chuẩn bảo mật cao, đồng thời mở rộng mạng lưới
chấp nhận VietQRGlobal nhằm phục vụ tốt hơn khách du lịch Singapore và thúc đẩy
kết nối kinh tế số giữa hai nước.
Theo lộ trình hợp tác, NAPAS
và các đối tác dự kiến triển khai chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore
ngay trong năm 2026, hướng tới hình thành hệ sinh thái thanh toán QR hai chiều,
phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và hoạt động thương
mại, du lịch giữa hai quốc gia.
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