Từ 2/7, khoảng 5 triệu người dùng các ứng dụng thanh toán của Singapore có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi ngoại tệ. Dịch vụ do NAPAS, Liquid Group và VietinBank triển khai đưa Singapore trở thành quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Việt Nam; chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026…

Du khách Singapore có thể quét mã VietQR để thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi tiền mặt.

Sáng 2/7, Việt Nam và Singapore chính thức đưa vào vận hành dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh lượng khách du lịch và giao thương giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục tăng trưởng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thị trường Singapore ghi nhận hơn 178.000 lượt khách, tăng 28,5%. Ở chiều ngược lại, Singapore cũng đón hơn 123.000 lượt khách từ Việt Nam trong cùng kỳ.

Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cho thấy, cứ 5 người Singapore thì có 3 người từng đến Việt Nam và 95% số người được khảo sát bày tỏ mong muốn quay lại. Đây là nhóm khách du lịch có mức chi tiêu trung bình cao và có xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng và lãnh đạo các đơn vị khai trương dịch vụ thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam - Singapore.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết việc kết nối thanh toán QR giữa hai nước sẽ mang lại tiện ích lớn cho du khách khi có thể thanh toán bằng đồng bản tệ, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại cả Việt Nam và Singapore.

"Kể từ ngày hôm nay, du khách Singapore có thể mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam một cách dễ dàng, thuận tiện thông qua kết nối giữa NAPAS và Liquid Group", ông Tuấn nói. Đồng thời, ông đề nghị các bên sớm hoàn thiện chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore (Vietnam Outbound) nhằm cung cấp dịch vụ hai chiều, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân hai nước.

Thanh toán QR Việt Nam - Singapore: Người dùng được gì? Du khách Singapore đã có thể thanh toán tại Việt Nam mà không cần đổi ngoại tệ hoặc mang theo tiền mặt; chiều thanh toán cho du khách Việt Nam tại Singapore dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026. Giao dịch được xử lý theo thời gian thực, quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng Việt Nam (VND). Doanh nghiệp/hộ kinh doanh Việt Nam không phải lắp đặt thiết bị thanh toán mới nếu đã chấp nhận VietQRGlobal , đồng thời có thêm cơ hội phục vụ nhóm khách du lịch Singapore có mức chi tiêu cao.

Giải pháp được triển khai trên cơ sở kết nối hạ tầng thanh toán giữa NAPAS và Liquid Group. Theo đó, người dùng tại Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia hệ sinh thái của Liquid Group để quét mã VietQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm bán lẻ ở Việt Nam.

Các giao dịch được xử lý theo thời gian thực, đồng thời quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng Việt Nam (VND), giúp người dùng không cần mang theo tiền mặt hoặc thực hiện đổi ngoại tệ.

Theo các đơn vị triển khai, trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore và sẽ tiếp tục mở rộng khi hệ sinh thái đối tác được phát triển.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết việc kết nối với Singapore đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình mở rộng mạng lưới thanh toán xuyên biên giới của đơn vị.

"Trên nền tảng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia và chuẩn thanh toán VietQR, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân và du khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế số theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước", ông Minh nói.

Theo NAPAS, với việc kết nối thêm Singapore, mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới của đơn vị đã được mở rộng tới quốc gia thứ 6 và là thị trường thứ 4 trong ASEAN. Trước đó, Việt Nam đã kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Lào, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ông Jeremy Tan, Tổng Giám đốc Liquid Group, cho rằng xu hướng phát triển của thanh toán xuyên biên giới không nằm ở việc xây dựng một hệ thống mới thay thế các nền tảng thanh toán quốc gia, mà ở khả năng kết nối các hệ thống hiện hữu.

"Tương lai của thanh toán xuyên biên giới không nằm ở việc thay thế các hệ thống thanh toán nội địa đã được xây dựng và vận hành hiệu quả, mà ở việc kết nối các hệ thống đó với nhau một cách an toàn và bảo mật", ông Jeremy Tan phát biểu.

Theo ông, việc kết nối hạ tầng thanh toán sẽ tạo nền tảng cho các giao dịch xuyên biên giới thuận tiện hơn, đồng thời vẫn bảo đảm mỗi quốc gia duy trì quyền quản trị đối với hệ thống thanh toán của mình.

Đại diện ngân hàng quyết toán, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, cho biết ngân hàng tiếp tục đầu tư và tối ưu hạ tầng công nghệ để cung cấp trải nghiệm thanh toán theo thời gian thực với tiêu chuẩn bảo mật cao, đồng thời mở rộng mạng lưới chấp nhận VietQRGlobal nhằm phục vụ tốt hơn khách du lịch Singapore và thúc đẩy kết nối kinh tế số giữa hai nước.

Theo lộ trình hợp tác, NAPAS và các đối tác dự kiến triển khai chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore ngay trong năm 2026, hướng tới hình thành hệ sinh thái thanh toán QR hai chiều, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và hoạt động thương mại, du lịch giữa hai quốc gia.