Sửa đổi quy định về bố trí cán bộ tại Bộ phận Một cửa

Theo Bộ Tư pháp, việc xây dựng dự thảo Nghị định được tiến hành trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ số, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và ổn định của hệ thống.
Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025.
Mục tiêu của dự thảo nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm chi phí tuân thủ và tăng hiệu quả quản lý nhà nước.
Theo đó, dự thảo quy định Cổng Dịch vụ công quốc gia là cổng tích hợp thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thống nhất toàn quốc. Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Theo Bộ Tư pháp, việc xây dựng dự thảo Nghị định được tiến hành trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ số, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và ổn định của hệ thống.
Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương; cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết và các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Quy định trên nhằm phân định rõ thẩm quyền cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công quốc gia (Bộ Công an) và cơ quan quản lý nhà nước về nghiệp vụ (Bộ Tư pháp).
Điểm đáng chú ý là điều 6 dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 8, điều 12 quy định về số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa; “có phương án bố trí nhân sự dự phòng hoặc thay thế bằng nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ phận Một cửa”.
Điều này nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn trong trường hợp nhân sự được cử vắng mặt vì lý do nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác.
Cùng với đó, chủ động phối hợp với người đứng đầu Bộ phận Một cửa thống nhất việc tăng, giảm số lượng hoặc tạm thời rút cán bộ, công chức, viên chức từ Bộ phận Một cửa khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng, giảm hoặc quá ít hồ sơ phát sinh.
Nếu cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức tạm thời rút cán bộ, công chức, viên chức về thì người đứng đầu Bộ phận Một cửa có trách nhiệm điều tiết cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ khi có tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết.
Cũng theo dự thảo, “khuyến khích thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc.
Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc đối với các thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện về số hóa hồ sơ, xác thực điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền công bố”.
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