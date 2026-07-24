Thanh khoản “hãm phanh” đột ngột, áp lực giải chấp đã nhẹ?

Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.

VN-Index vẫn đang dò đáy.

VN-Index đóng cửa hôm nay giảm trở lại 0,78% tương đương -13,27 điểm. Điểm nhấn là trọn phiên giao dịch độ rộng đều thể hiện sự áp đảo của phía giảm giá. Độ rộng tốt nhất của chỉ số lúc 11h10 là 100 mã tăng/196 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE có 88 mã tăng/227 mã giảm.

Việc chỉ số giảm khá nhẹ hôm nay có thể coi là một thành công, nhất là khi hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều đỏ. VIC giảm 0,42%, VHM giảm 1,52%, CTG giảm 0,17%, TCB giảm 2,22%, VPB giảm 0,2%, MBB giảm 0,68%... Rổ VN30 cũng chỉ có 7 mã tăng nhưng tới 20 mã giảm, chỉ số đại diện mất 0,86% giá trị.

Những blue-chips đi ngược dòng có nhóm dầu khí khá nổi bật. BSR tăng 2,78%, PLX tăng 1,2%, GAS tăng 06%. Đồng thời STB tăng 2,08%, VNM tăng 1,9%, TPB tăng 1,43%. Lực đỡ của nhóm này không đủ mạnh khi có tới 11 mã trong rổ giảm quá 1%. Rất may là những cổ phiếu kém nhất không phải là những mã lớn nhất: MWG giảm 4,9%, GVR giảm 3,32%, SSI giảm 3,18%, FPT giảm 2,78%.

Dù vậy chỉ số không phản ánh đúng diễn biến giao dịch, rất nhiều cổ phiếu hôm nay giảm đáng kể, “cắt bớt” phần lớn mức tăng của phiên hôm qua. Thống kê trong 227 mã đỏ của VN-Index, tới 153 mã giảm quá 1%, tương đương 41,4% tổng số cổ phiếu có giao dịch.

Gần 100 mã trong số này giảm với biên độ quá 2%, chiếm 36,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. PNJ lại có phiên thanh khoản kỷ lục lịch sử với 1.271,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được trao tay, giá đóng cửa mức sàn. Cổ phiếu này liên tục được bắt đáy những ngày gần đây nhưng chưa phiên nào hãm được đà lao dốc. VIX giảm 3,49% với 484 tỷ; SSI giảm 3,18% với 407 tỷ; FPT giảm 2,78% với 367,3 tỷ; VND giảm 3,79% với 110,9 tỷ; DXG giảm 4,27% với 105,1 tỷ là những cổ phiếu chịu áp lực bán tháo nổi bật.

Ngoài những cổ phiếu này, không nhiều mã khác có giao dịch lớn. Thậm chí tổng thanh khoản sàn HoSE hôm nay giảm đột biến 31% so với hôm qua, chỉ đạt hơn 11.875 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch thấp nhất kể từ đầu tuần.

Thay đổi thanh khoản đột ngột như vậy cho thấy dòng mua đã “hãm phanh”. Sau phiên bắt đáy kéo giá đảo chiều ấn tượng hôm qua, nhu cầu mua đã chậm lại, chưa kể diễn biến bất lợi trên thị trường thế giới cũng góp phần làm “nhụt nhuệ khí”. Bên bán quay trở lại trạng thái phải chọn lựa các mức giá trong bối cảnh dòng tiền mua suy yếu. Đó là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu quay đầu giảm mạnh hôm nay nhưng thanh khoản lại rất thấp.

Nhìn từ góc độ người bán, đây là kết quả cũng không tệ. Ba phiên đầu tuần này thị trường bị bán tháo rõ ràng, giá cổ phiếu giảm cực mạnh, VN-Index bốc hơi gần 119 điểm. Những người muốn bán đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Vì vậy thanh khoản giảm hôm nay đương nhiên là do cầu yếu, nhưng cũng là biểu hiện của áp lực bán không còn lớn như những ngày đầu tuần.

Dấu ấn buồn trong phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút vốn với cường độ rất mạnh. Khoảng 1338 tỷ đồng bán ròng trên HoSE, đẩy tổng giá trị bán ròng cổ phiếu tuần này trên HoSE lên tới gần 3.791 tỷ đồng, cao nhất 7 tuần.

Cổ phiếu bị xả trọng điểm phiên này là PNJ. Khối này bán ra chiếm 45,4% khối lượng giao dịch trong ngày của mã này trong khi mua vào chỉ chiếm 3,4%. Giá trị bán ròng đạt 533,6 tỷ đồng. Lượng bán của khối ngoại cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản PNJ lên mức kỷ lục và cao nhất thị trường hôm nay. Tuy vậy nhìn từ góc độ giao dịch, PNJ lại có cầu vào đỡ rất khá vì giá đã giảm sàn ngay từ đầu và cả buổi sáng chỉ “thoát được” chưa tới 50 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, nhưng chỉ từ 2h chiều trở đi đã sang tay hơn 1.222 tỷ đồng giá trị cổ phiếu.