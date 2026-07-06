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Khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ, xả tập trung một cổ phiếu lớn

T Thu Minh

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.829,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 544,6 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ, xả tập trung một cổ phiếu lớn

Có rất nhiều thông tin tích cực về vĩ mô hỗ trợ nhưng thị trường bị ảnh hưởng bởi những tin xấu hơn như vụ khởi tố hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp liên quan sai phạm tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. Cổ phiếu điện hôm nay lau sàn hàng loạt như HDG, PC1 cũng có lúc nhúng sàn hay NT2, GEE, GEG, REE giảm trung bình trên 3%.

Trong khi đó, PNJ sàn cây thứ hai liên tiếp sau vụ Công an tỉnh Thanh khóa khởi tố bắt nguyên giám đốc công ty con do buôn lậu kim cương. PNJ vẫn chất dư sàn hơn 11,4 triệu cổ. Nhóm bán lẻ dù đã về vùng định giá rẻ nhưng vẫn không ngừng chiết khấu do niềm tin của nhà đầu tư lung lay.

Bên cạnh PNJ, hôm nay VPL, MWG, FRT, MSN, SAB, MCH cũng giảm khoảng 1%. Nhóm dầu khí năng lượng bốc hơi nặng như BSR, PLX, PVS, PVT, PVB với mức giảm trung bình hơn 4% do triển vọng giá dầu hạ nhiệt. Đầu tư công lau sàn ở THD trong khi VCG giảm 2,7%; CTD giảm 2,4%.

Nhìn chung mức giảm đồng đều cho thấy hiệu ứng tâm lý nhà đầu tư tác động nhiều hơn so với nền tảng kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp.

Nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng hôm nay cũng bị bán ra mạnh ở các cổ phiếu quốc doanh như VCB, BID trong khi sáng CTG còn duy trì sắc xanh nhưng chiều đóng cửa ở tham chiếu. Nhiều cổ ngân hàng nhỏ hơn rực lửa như VPB, MBB, STB, ACB, SHB, VIB. Chứng khoán không khá hơn như VND, HCM, VCI, VIX... bay màu nặng.

Ở nhóm bất động sản, nỗ lực duy trì giá xanh của VIC bất thành đóng cửa tham chiếu dù VHM vẫn tăng nhẹ 1,65% trở thành chiến binh đơn độc gồng gánh thị trường. Còn lại hầu hết toàn bộ các mã khác chịu áp lực chung của thị trường.

VN-Index đóng cửa phiên giảm mạnh 18,58 điểm lùi về vùng giá 1.843,50 nhưng danh mục của nhà đầu tư có tính sát thương hơn nhiều. Độ rộng cực xấu với 267 mã giảm chỉ còn lại 58 mã tăng.

Điểm tích cực là thanh khoản có tăng, cho thấy tiền có vào bắt đáy. Ba sàn hôm nay khớp lệnh 24.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán cực rát.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.829,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 544,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, VND, VNM, VPB, CTD, HDB, VCB, KDH, CTS, TCB.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: SHB, MSN, VHM, SSI, HPG, BID, BSR, DCM, VIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2.591,6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 247,5 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng hóa và Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, ACB, BSR, CII, GMD, HPG, SSI, HDG, VHM, VIB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Ngân hàng. Top bán ròng gồm: VIC, FPT, SHB, TCB, MBB, VPB, POW, VND, ORS.

Tự doanh bán ròng 523,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 138,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: TCB, FPT, MWG, VCB, FUESSVFL, VPB, GEX, PC1, FRT, DCM.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: BSR, HPG, GMD, HDG, MSN, NVL, VIC, FUEVFVND, VNM, MCH.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 726 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 435,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng gồm: ACB, CII, MWG, VND, GMD, VNM, PDR, CTD, MSN, PNJ.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng gồm: VIC, SHB, MBB, VIX, POW, HPG, ORS, STB, NVL, VHM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.376,4 tỷ đồng, tăng 139,3%, chiếm 18% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 10,2 triệu cổ phiếu, tương đương 2.247,1 tỷ đồng, được cá nhân trong nước mua từ nhà đầu tư nước ngoài; và 700 nghìn cổ phiếu, tương đương 154,2 tỷ đồng, được trao tay giữa các cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các cá nhân trong nước cũng xuất hiện ở các mã: HDB, SHB, MSB, VSC, SJS, KDC.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Xây dựng và Vật liệu, Thép, Hóa chất, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy; trong khi giảm ở các nhóm Chứng khoán, Thực phẩm, Hàng không, Hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

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