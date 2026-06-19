Tiết kiệm thời gian khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Ngoài kênh trực tiếp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ...

Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

LỢI ÍCH THIẾT THỰC KHI HỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Trao đổi về nội dung này, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết với chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hiện người lao động có thể thực hiện thủ tục hưởng theo hai hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với hình thức trực tuyến, người lao động chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản VNeID, kê khai đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống và tải lên giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc chấm dứt việc làm.

Dữ liệu về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được liên thông trên hệ thống. Người lao động không còn phải nộp bản chụp sổ bảo hiểm xã hội như trước đây.

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp nhận, thẩm định, và giải quyết nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Bà Liễu thông tin, một điểm mới đáng chú ý là người lao động nộp hồ sơ trực tuyến cũng có thể thực hiện trực tuyến các thủ tục tiếp theo, như thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm hằng tháng, hoặc đề nghị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm mới.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng đối với những trường hợp đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến ngay từ đầu. Nếu người lao động nộp hồ sơ trực tiếp, thì các thủ tục phát sinh sau đó cũng phải thực hiện trực tiếp, bởi cơ quan giải quyết không có dữ liệu điện tử để xử lý trên hệ thống.

Theo bà Liễu, việc triển khai các dịch vụ trực tuyến giúp người lao động giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Người lao động cũng có thể chủ động theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ, biết hồ sơ đã được tiếp nhận hay chưa, có thiếu thông tin hay bị từ chối hay không, thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

“Thực tế hiện nay, nhiều hồ sơ bị từ chối do người lao động kê khai thiếu hoặc sai thông tin, hồ sơ nộp quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt việc làm, hoặc chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Việc theo dõi trực tuyến giúp người lao động sớm phát hiện và bổ sung thông tin khi cần thiết”, bà Liễu nhấn mạnh.

KHAI BÁO CHÍNH XÁC THÔNG TIN ĐỂ NHẬN ĐÚNG CHẾ ĐỘ

Theo quy định mới, thời gian chờ giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được rút ngắn xuống còn 15 ngày làm việc, thay vì 20 ngày như trước đây. Sau khi được chấp thuận, người lao động có thể nhận kết quả giải quyết trực tuyến mà không cần đến trung tâm.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu cũng lưu ý, việc nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa phải là bước cuối cùng. Hằng tháng, người hưởng trợ cấp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm đúng thời hạn. Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ căn cứ vào thông tin này để lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp.

Ngoài ra, người lao động cần khai báo chính xác số tài khoản ngân hàng mang tên mình khi nộp hồ sơ. Hiện nay, việc chi trả trợ cấp thất nghiệp được thực hiện hoàn toàn qua tài khoản cá nhân, không chi trả bằng tiền mặt. Nếu thông tin tài khoản không đúng, hoặc không thuộc người đề nghị hưởng trợ cấp, hồ sơ có thể bị từ chối, hoặc phải bổ sung, kéo dài thời gian giải quyết.

Theo bà Liễu, thực tế, trong quá trình giải quyết hồ sơ trực tuyến, đơn vị này gặp không ít trường hợp người lao động lựa chọn hình thức nhận tiền mặt, hoặc cung cấp thông tin chưa chính xác, dẫn đến việc hồ sơ phải bổ sung nhiều lần.

Có những trường hợp cán bộ trung tâm chủ động liên hệ để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nhưng người lao động không nghe điện thoại vì lo ngại các cuộc gọi lừa đảo. Khi đó, hồ sơ phải chuyển qua lại giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm và cơ quan Bảo hiểm xã hội để bổ sung thông tin, làm kéo dài thời gian giải quyết chế độ.

Vì vậy, người lao động cần đặc biệt lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến. Trước hết, cần kê khai chính xác các thông tin cá nhân, bảo đảm thống nhất với giấy tờ liên quan như quyết định nghỉ việc, hợp đồng lao động hoặc dữ liệu bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, người lao động cần cung cấp tài khoản ngân hàng mang tên chính mình để cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp. “Việc kê khai đầy đủ, chính xác ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, tránh phát sinh thủ tục bổ sung và kéo dài thời gian nhận trợ cấp”, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến nghị.