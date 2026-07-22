Tổ chức trong nước bán ròng 4.700 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 4.912,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 266,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Không có lực đỡ đủ mạnh VN-Index tiếp tục rơi sâu đánh mất gần 13 điểm trong phiên giao dịch hôm nay rơi về vùng giá 1.730,56 điểm. Dù trong phiên chỉ số có nhịp hồi rất tốt nhưng đó là cơ hội cho tranh thủ ra hàng, ngay sau đó lực bán tháo tiếp tục áp đảo cổ phiếu lại rơi hàng loạt.

Độ rộng vẫn xấu khi có tới 196 mã giảm điểm trên 104 mã tăng. Một số cổ phiếu ngân hàng phục hồi khá tốt như VPB, CTG, HDB, VIB nhưng số còn lại vẫn chịu áp lực điều chỉnh như BID, TCB, MBB, STB. Chứng khoán tương tự, SSI hôm nay tăng lại 2,2% nhưng VIX, VND vẫn chưa hồi phục được.

Trong số hơn 190 mã giảm điểm thì VIC đã góp mặt giảm 1,23% dù hôm qua còn nỗ lực giữ vững tham chiếu, VHM, VRE cũng giảm nhẹ. Các cổ phiếu bất động sản như BCM, PDR, DXG chưa có dòng tiền vào bắt đáy.

Ở nhóm phi tài chính, cổ phiếu dầu khí năng lượng hôm nay lại bị lôi ra bán hàng loạt khi cuộc chiến tại khu vực Trung Đông lại đang có tín hiệu tích cực khi Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán. GAS lau sàn, BSR, PLX, PVS rơi trung bình hơn 4%. Công nghệ FPT cũng đánh mất 3,43% thị giá bất chấp làn sóng cổ phiếu công nghệ toàn cầu đang hot trở lại.

Hàng không, công nghiệp, đầu tư công sau phiên bán sàn hôm qua hôm nay tiếp tục giảm thêm dù tốc độ đã giảm như CTD, THD ACV, GEE... Tiêu dùng bán lẻ như MWG, MCH, MSN đang tạo đáy.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 25.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ khi VN-Index giảm mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 68,88 tỷ đồng. Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh chính là Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh gồm: SHB, HDB, VNM, HPG, MSN, PVT, VIX, MWG, NVL, VCI.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bất động sản bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khớp lệnh. Top cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh gồm: VIC, FPT, GAS, ACB, PNJ, BSR, STB, MBB, PVD.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 4.764,9 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 157,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân mua ròng gồm: ACB, FPT, MBB, GAS, BSR, LPB, TCB, TPB, STB, VPB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành, chủ yếu là nhóm Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VNM, NVL, PNJ, HPG, HDB, SHB, MCH, VIC, VSC.

Tự doanh mua ròng 75,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, mua ròng 85,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bất động sản. Top cổ phiếu được tự doanh mua ròng khớp lệnh trong phiên hôm nay gồm: VIC, VPB, MWG, ACB, VRE, VNM, HDB, LPB, VJC, MSN.

Nhóm bị bán ròng nhiều nhất là Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: GAS, POW, FPT, TCB, VHM, PVT, BID, E1VFVN30, FUEVFVND, HPG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 4.912,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 266,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: SHB, ACB, LPB, VIX, SSI, HDB, MSN, MWG, VPB, VCI.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được mua ròng gồm: PNJ, VIC, VHM, GAS, TCB, FPT, NVL, PVD, KBC, VRE.

Giao dịch thỏa thuận đạt 9.856,7 tỷ đồng, tăng 415,5%, chiếm 39,4% tổng giá trị giao dịch.

Trong phiên hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại cổ phiếu LPB với hơn 129,8 triệu cổ phiếu, tương đương 6.490,2 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân trong nước trao tay 2.015,1 tỷ đồng và mua từ tổ chức trong nước 4.475,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa các cá nhân trong nước xuất hiện tại VIC, VJC, TCB,...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Thực phẩm, Dầu khí, Tiện ích, Công nghệ thông tin, Hóa chất và Hàng cá nhân; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện và Kho bãi.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đi ngang ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID.