Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa quan hệ hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nga ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai Đảng và phát huy vai trò cầu nối của ngoại giao nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 7/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng các lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay, đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA HAI ĐẢNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga lần này là sự tiếp nối quan hệ hữu nghị thủy chung, lòng tin chiến lược giữa hai nước, phát huy kết quả của các thế hệ đi trước, tạo dấu mốc mới nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được thời gian qua; đồng thời ghi nhận vai trò, những đóng góp của Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong đời sống chính trị và quá trình phát triển của nước Nga.

Chia sẻ về mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành; mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng khác của Nga tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và tiến bộ của nhân loại.

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng trên bình diện song phương và đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, kịp thời chia sẻ thông tin về các hoạt động quan trọng của mỗi Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của hai Đảng.

Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga trong khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan hệ với Quốc tế Cộng sản, sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đối với Việt Nam, cũng như tài liệu về quan hệ Việt Nam - Nga từ năm 1991 đến nay đang được lưu trữ tại Nga.

Một nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý là tăng cường hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Đảng, nhất là Đoàn Thanh niên, qua đó giúp thế hệ trẻ hai nước kế tục, phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Nga và tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao định hướng đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Gennady Zyuganov khẳng định hai bên cần tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc các thỏa thuận giữa hai Đảng, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức Đoàn Thanh niên, giúp thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quan hệ hai nước.

PHÁT HUY CẦU NỐI NGOẠI GIAO NHÂN DÂN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt do Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay, nhất là sự đóng góp của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov cho biết các thành viên trong đoàn đều từng làm việc tại Việt Nam và có tình cảm gắn bó đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam.

Theo ông Vladimir Petrovich Buyanov, Hội Hữu nghị Nga - Việt đang chú trọng các hoạt động hướng tới thanh niên, học sinh, sinh viên và mong muốn thu hút thêm thế hệ trẻ tham gia, qua đó tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống đoàn kết, quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Moskva cùng các tổ chức liên quan đã tích cực hỗ trợ hoạt động của Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt, trong đó có các cuộc gặp giữa cựu chuyên gia quân sự Liên Xô, giao lưu giữa cựu chiến binh hai nước và các cuộc thi về đất nước, con người Việt Nam và Nga dành cho thiếu nhi.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt cùng các tổ chức nhân dân hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của ngoại giao nhân dân; nghiên cứu những hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ, qua đó kế thừa truyền thống và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.