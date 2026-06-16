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Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên rượu vang Pháp

An Huy

16/06/2026, 11:33

Đáp lại, Tổng thống Macron cùng ngày nói Pháp sẽ không khuất phục trước sức ép từ nhà lãnh đạo Mỹ...

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp ở Nhà Trắng vào tháng 2/2025 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp ở Nhà Trắng vào tháng 2/2025 - Ảnh: Reuters.

Căng thẳng thương mại giữa Washington và Paris đang có dấu hiệu leo thang, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế quan 100% lên rượu vang và champagne Pháp.

Lời đe dọa này được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7), sự kiện mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đón ông Trump và các nhà lãnh đạo khác trong khối tại khu nghỉ dưỡng Evian bên hồ Geneva Lake.

Nguyên nhân chính của căng thẳng này bắt nguồn từ việc Pháp áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019, với mức thuế 3% trên doanh thu của các công ty công nghệ lớn hoạt động tại Pháp, bao gồm các “ông lớn” công nghệ Mỹ là Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với chính sách này, cho rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số của Pháp chủ yếu nhắm vào các công ty Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo New York Post vào ngày 15/6 trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7, ông Trump cảnh báo rằng nếu Pháp không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số, ông sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế 100% lên tất cả các loại rượu vang và champagne xuất khẩu từ Pháp vào thị trường Mỹ.

"Tất cả những gì ông Macron cần làm là loại bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số, và ông ấy sẽ không phải chịu áp lực như vậy nữa", ông Trump kêu gọi.

Đáp lại, Tổng thống Macron cùng ngày nói Pháp sẽ không khuất phục trước sức ép từ nhà lãnh đạo Mỹ. Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp TF1, ông Macron nói “thuế quan không mang lại lợi ích cho ai cả, nhất là thuế quan giữa các nước G7”.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rượu vang và rượu mạnh Pháp, chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này của Pháp trong năm ngoái, theo Liên đoàn Xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp.

Tuy nhiên, xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp sang Mỹ đã giảm 21% trong năm ngoái, một phần do mức thuế 15% mà Mỹ hiện đang áp lên các mặt hàng này, tăng từ mức 10% trước đó. Thuế này nằm trong khuôn khổ thuế quan đối với các sản phẩm rượu của Liên minh châu Âu (EU) nói chung xuất khẩu sang Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump dọa đánh thuế rượu vang Pháp. Đầu năm nay, ông đã đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang Pháp sau khi Pháp từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình - một cơ chế mà ông đề xuất nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Lời đe dọa thuế quan 200% cũng đã được ông đưa ra đối với rượu vang và tất cả đồ uống có cồn khác từ Pháp và Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 3 năm ngoái.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã dọa áp thuế quan lên rượu vang và phô mai Pháp sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019. Thuế suất 3% áp dụng đối với doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật số của các công ty có doanh thu trên 25 triệu USD tại Pháp và 750 triệu USD trên toàn cầu.

Canada, một quốc gia khác từng áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số, đã phải từ bỏ chính sách này để duy trì đàm phán thương mại với Mỹ dưới áp lực từ ông Trump.

Những người ủng hộ thuế dịch vụ kỹ thuật số cho rằng loại thuế này giúp đảm bảo các công ty công nghệ lớn phải nộp thuế tại nơi họ tạo ra doanh thu và giúp chống lại các chiến lược tối ưu hóa thuế của các công ty đó.

Các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp nói rằng lời cảnh báo mới nhất của ông Trump là tin xấu đối với ngành công nghiệp của họ, đồng thời kêu gọi Chính phủ Pháp có hành động phù hợp để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước.

Đối với EU nói chung, đồ uống có cồn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ, mang về kim ngạch khoảng 9 tỷ euro trong năm 2024 - theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat. Một số loại rượu nổi tiếng của châu Âu như rượu cognac Remy Martin hay rượu champagne cần phải được sản xuất ở một số vùng nhất định của châu lục này.

Còn theo Hiệp hội Các nhà kinh tế học rượu vang Mỹ (AAWE), xuất khẩu rượu vang Pháp sang Mỹ trong năm 2025 đã giảm gần 16% so với năm trước, còn 1,9 tỷ euro, tương đương 2,2 tỷ USD. Trong một bài đăng trên mạng xã hội LinkedIn, AAWE nói rằng không rõ sự sụt giảm này do tác động của thuế quan hay do xu hướng người tiêu dùng Mỹ chuyển sang dùng các loại rượu vang rẻ hơn.

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Từ khóa:

Pháp rượu vang thế giới thuế quan Trump

Chủ đề:

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