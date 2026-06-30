Trang trại điện gió lớn nhất ở Mỹ đi vào hoạt động đúng thời điểm thoái trào

Chính sách của chính quyền ông Trump không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới sự thoái trào của điện gió ở Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trang trại điện gió lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Được biết đến với tên gọi SunZia, tổ hợp khổng lồ của các turbin gió ở New Mexico này sẽ cung cấp điện cho hơn 1 triệu ngôi nhà ở khu vực Tây Nam nước Mỹ. Đây có thể sẽ là dự án điện gió lớn cuối cùng của nước Mỹ trong một thời gian dài,bởi các dự báo cho thấy sự gia tăng công suất điện gió trên đất liền ở nước này hàng năm sẽ giảm dần cho đến năm 2030 - theo hãng tin Bloomberg.

Nguyên nhân chính của sự suy giảm này là do chính sách của Tổng thống Donald Trump, người đã có những động thái mạnh mẽ chống lại năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Ông Trump đã cam kết sẽ ngăn chặn sự phát triển của các dự án điện gió mới trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tuy nhiên, chính sách của chính quyền ông Trump không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới sự thoái trào của điện gió ở Mỹ. Lạm phát, thách thức về cung ứng và sự phản đối từ các địa phương là những yếu tố khác đã làm phức tạp thêm việc phát triển các dự án điện gió từ thời Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, ngành công nghiệp điện gió ở Mỹ cũng phải đối mặt với việc hết hạn chính sách tín dụng thuế hấp dẫn trong năm nay, bên cạnh trở ngại về thuế quan và thời gian chờ đợi kéo dài để được kết nối với lưới điện.

Ông Diego Espinosa, một nhà phân tích về điện gió tại công ty nghiên cứu Wood Mackenzie, cho biết: “Các dự án điện gió sắp được triển khai đang phải đối mặt với rất nhiều sự bất định”.

Ngành điện gió còn đang mất dần vị thế so với các nguồn năng lượng tái tạo khác. Ngay cả với chính sách của Tổng thống Trump, năng lượng mặt trời vẫn dễ dàng trở thành nguồn năng lượng tái tạo với công suất mới hàng năm lớn nhất, và pin cũng vượt trội hơn so với điện gió về công suất gia tăng mỗi năm.

Việc sản xuất điện mặt trời có ưu điểm là chi phí rẻ hơn và quy trình lắp đặt nhanh hơn - một yếu tố quan trọng trong thời đại nhu cầu tăng vọt từ các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều điện năng.

Ông Harrison Sholler, một nhà phân tích của Bloomberg, cho biết: “Chi phí lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời tiếp tục giảm nhiều hơn so với dự kiến trước đây, trong khi chi phí điện gió đã tăng trong mấy năm qua”.

Các nhà phát triển điện gió có ít mặt bằng hơn để lắp đặt các turbin cao chót vót của họ so với năng lượng mặt trời. Và nhiều khu vực rộng lớn có thể làm trang trại điện gió đã được lấp đẩy bởi các dự án xây dựng khác, càng hạn chế cơ hội của điện gió - ông Sholler chỉ ra.

Công suất điện gió được lắp đặt mới hàng năm ở Mỹ - Nguồn: Bloomberg.

Ngành công nghiệp điện gió hiểu rằng rằng năng lượng mặt trời có một số lợi thế vốn có, nhưng không ngờ đến mức độ sâu rộng của chiến dịch chống điện gió mà ông Trump triển khai.

Ngành công nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, mặc dù ông đã thiếu thiện cảm với điện gió từ lâu trước khi bước chân vào chính trường.

Các quan chức chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai đã chỉ trích mạnh mẽ năng lượng gió và mặt trời, cho rằng các nguồn năng lượng tái tạo không phát thải này phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ, cần thêm cơ sở hạ tầng và có nhược điểm là cung cấp điện không liên tục. Dù vậy, Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng nhu cầu điện chóng mặt của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Chính phủ Mỹ đã thực hiện một loạt các hành động để ngăn chặn sự phát triển của điện gió. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp kêu gọi tạm dừng phê duyệt các dự án điện gió trên đất liền và vùng biển liên bang, nhưng sắc lệnh này đã bị tòa án liên bang ở Boston tuyên bố là bất hợp pháp vào tháng 12 năm ngoái. Chính quyền ông Trump cũng đã ban hành lệnh ngừng thi công đối với 5 trang trại điện gió ngoài khơi, song các biện pháp này đã được dỡ bỏ sau khi các chủ đầu tư đâm đơn kiện lên các tòa án liên bang.

Nhiều tổ chức năng lượng sạch cáo buộc Lầu Năm Góc đã ngừng các đánh giá an ninh đối với các turbin được đề xuất - một điều kiện cần thiết để hoàn thành các dự án. Các tổ chức này đã đâm đơn kiện vào đầu tháng này nhằm vào sự tạm ngừng đó, trở ngại mà họ cho rằng đang ảnh hưởng đến hơn 100 dự án trị giá gần 50 tỷ USD đầu tư.

Ông David Carroll, CEO của nhà phát triển năng lượng tái tạo Engie Bắc Mỹ, cho biết việc không thể nhận được phê duyệt cấp phép đang đặt ngành công nghiệp điện gió vào tình thế bấp bênh. “Nhiều khoản đầu tư đang bị đóng băng. Các công ty đang đặt câu hỏi liệu họ có nên tiếp tục phát triển điện gió ở Mỹ hay không”, ông Carroll nói.

Vị CEO nói Engie vẫn sẽ cố gắng hoàn thành hơn một chục dự án điện gió đang rơi vào đình trệ do việc đóng băng cấp phép. “Nhưng chúng tôi sẽ không đầu tư nhiều vào các dự án điện gió mới vào lúc này, vì mức độ rủi ro quá lớn”, ông nói.