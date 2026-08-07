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Uber cam kết đầu tư 10 tỷ USD cho cuộc đua robotaxi

B Bình Minh

Uber dự định sẽ vận hành dịch vụ robotaxi tại ít nhất 15 thành phố trong năm nay, chạy đua với Waymo của Alphabet và Tesla của Elon Musk...

Ảnh minh họa - Ảnh: Austin American-Statesman.
Ảnh minh họa - Ảnh: Austin American-Statesman.

Uber có kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD để mở rộng mạng lưới (robotaxi) của mình, tin tưởng rằng sức mạnh tài chính và lực lượng hơn 200 triệu khách hàng sẽ mang tới cho công ty lợi thế trong cuộc đua ngày càng nóng về thương mại hóa ô tô không người lái.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026 được công bố vào ngày 5/8, Uber đạt dòng tiền tự do kỷ lục 2,8 tỷ USD, nâng tổng dòng tiền trong 12 tháng qua lên khoảng 10,1 tỷ USD, nhờ lượng đặt chuyến tiếp tục tăng trưởng mạnh.

CEO Dara Khosrowshahi của Uber nhấn mạnh rằng dòng tiền lớn chưa từng thấy này sẽ giúp công ty trở thành "người chiến thắng trong dài hạn trong lĩnh vực xe tự hành". Ông cũng cho biết Uber sẽ cam kết dành 10 tỷ USD "trong những năm tới" để triển khai 120.000 xe không người lái.

"Chúng tôi đang đầu tư từ một vị thế mạnh mẽ, đẩy nhanh chiến lược đa nền tảng trên quy mô toàn cầu và xây dựng nền tảng lớn nhất thế giới cho xe tự hành. Tham vọng của chúng tôi rất rõ ràng: trở thành nền tảng thương mại hóa hàng đầu thế giới cho di chuyển tự hành”, tờ báo Financial Times dẫn lời ông Khosrowshahi.

Uber dự định sẽ vận hành dịch vụ robotaxi tại ít nhất 15 thành phố trong năm nay, chạy đua với Waymo của Alphabet và Tesla của Elon Musk để trở thành dịch vụ robotaxi đầu tiên ra mắt tại các thị trường lớn.

Cũng trong ngày 5/8, Uber cho biết đối tác tại Anh của công ty là Wayve đã nhận được giấy phép từ cơ quan quản lý giao thông London, Anh để ra mắt dịch vụ robotaxi thương mại với một tài xế giám sát ngồi sau tay lái.

CEO Alex Kendall của Wayve cho biết đây là giấy phép đầu tiên cho công nghệ xe tự hành hoạt động tại Anh và là một bước tiến lớn cho quốc gia này. Ông cũng cho biết hai công ty sẽ có thể cung cấp dịch vụ robotaxi tới người dân London "trong vài tuần tới". Nhà chức trách đã phê duyệt 15 chiếc xe Ford Mustang Mach-E đã qua điều chỉnh của Wayve để cung cấp dịch vụ này.

Cổ phiếu của Uber đã đương đầu áp lực giảm giá trong 1 năm qua do lo ngại rằng dịch vụ gọi xe của công ty sẽ rơi vào tình trạng gián đoạn do những nỗ lực phát triển robotaxi. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã giảm 13%.

Vào năm 2020, Uber đã tạm dừng nỗ lực phát triển xe tự hành trong nội bộ như một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, trong 1 năm qua, Uber đã nỗ lực tái định vị mình như một trung gian quan trọng cho số lượng ngày càng tăng của các công ty khởi nghiệp xe tự hành trên toàn thế giới.

Cam kết đầu tư trên của Uber được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Uber và Waymo, đối tác ban đầu của dịch vụ gọi xe tại một số thị trường ở Mỹ. Tháng trước, Financial Times đưa tin rằng hai công ty dự định sẽ ngừng hợp tác tại Austin và Atlanta từ năm 2028, do những căng thẳng về tương lai của việc triển khai xe tự hành.

Uber đã thực hiện các cam kết đầu tư lớn vào đội xe và cổ phần tại các công ty như Zoox, Rivian và Lucid, cho thấy sự chuyển hướng khỏi mô hình kinh doanh "nền kinh tế gig" ít tài sản mà Uber theo đuổi bấy lâu nay. Uber cũng đang triển khai hàng trăm xe được trang bị cảm biến của riêng mình để thu thập dữ liệu cho các đối tác xe tự hành.

Báo cáo tài chính quý 2 của Uber cho biết tổng giá trị đặt xe - một thước đo về mức chi tiêu của khách hàng trên tất cả các đơn vị kinh doanh của công ty - đã tăng 24% so với cùng kỳ năm trước lên 58 tỷ USD trong quý, vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu tăng 12% lên 14,2 tỷ USD nhưng không đạt kỳ vọng do một khoản chi phí kế toán 1,1 tỷ USD đã được công bố trước đó liên quan đến thay đổi luật pháp tại Anh.

Uber đạt lợi nhuận hoạt động 1,9 tỷ USD trong quý 2, thấp hơn một chút so với kỳ vọng sau khi dành ra 141 triệu USD cho một quỹ dự phòng pháp lý.

Ông Balaji Krishnamurthy, Giám đốc tài chính của Uber, cho biết công ty sẽ tiếp tục tận dụng thế mạnh dòng tiền đầu tư cho tăng trưởng, quảng bá lời chào mua 13 tỷ euro mà công ty đưa ra với đối thủ Đức Delivery Hero.

Uber tiết lộ rằng công ty đã chi khoảng 4 tỷ USD để thâu tóm cổ phần 37% trong Delivery Hero trước khi đưa ra đề nghị mua lại hoàn toàn công ty này. Việc thâu tóm Delivery Hero sẽ cho phép Uber tiếp cận một số thị trường tăng trưởng cao bao gồm châu Âu và Trung Đông.

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