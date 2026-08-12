Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác công nghệ trọng yếu, 5G, AI và kinh tế số

Việt Nam và Australia nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, mở rộng nghiên cứu chung, kết nối các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các ứng dụng thực tiễn, có giá trị thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Việt Nam và Australia đã ra Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Theo Tuyên bố chung, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác song phương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cơ sở Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Lãnh đạo hai nước đánh giá hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thời gian qua đã đạt nhiều tiến triển thực chất, góp phần đưa lĩnh vực này trở thành một trong những trụ cột của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên cơ sở thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác lớn, hai bên nhất trí coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng suất, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần giải quyết các thách thức chung và tạo nền tảng cho thịnh vượng lâu dài.

Một trong những trọng tâm được xác định là đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, phù hợp với ưu tiên, thế mạnh và khả năng của mỗi nước. Hai bên sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng nghiên cứu chung, tăng cường liên kết giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai các sáng kiến hợp tác mới.

Lãnh đạo hai nước hoan nghênh Sáng kiến Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI), qua đó tạo thuận lợi cho các dự án nghiên cứu chung với sự tham gia của trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng hoan nghênh việc triển khai Giai đoạn II của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam - Australia (AVSTC), coi đây là mô hình đối tác tiêu biểu nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ trọng yếu và mới nổi. Trước mắt, Trung tâm tập trung vào các ứng dụng đột phá của công nghệ 5G và những công nghệ nền tảng liên quan.

Hợp tác về trí tuệ nhân tạo tiếp tục được thúc đẩy thông qua việc xây dựng Hướng dẫn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong khuôn khổ quan hệ đối tác phát triển song phương.

Hai bên đồng thời ghi nhận hiệu quả của các chương trình hợp tác trong tăng cường năng lực số, ứng dụng giải pháp số trong nông nghiệp, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực kinh tế số, lãnh đạo Việt Nam và Australia hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Kinh tế số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của hai nền kinh tế. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong triển khai Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Không gian mạng và Công nghệ trọng yếu.

Tuyên bố chung đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự liên kết giữa Chính phủ, giới học thuật và khu vực doanh nghiệp trong đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Lãnh đạo hai nước đánh giá hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hai bên khuyến khích tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa Chính phủ, các cơ sở nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp nhằm rút ngắn quá trình chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn, có giá trị thương mại; đồng thời ghi nhận vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường kết nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Australia.

Hai bên hoan nghênh Diễn đàn Tech Connect, quy tụ đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, kinh doanh và đầu tư theo mô hình Việt Nam gọi là “Ba Nhà”.

Theo Tuyên bố chung, các sáng kiến như Tech Connect góp phần thúc đẩy hình thành các quan hệ đối tác và cơ hội đầu tư mới thông qua việc tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hai nước.

Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tiếp tục là một trọng tâm hợp tác. Việt Nam hoan nghênh Australia duy trì các chương trình học bổng trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM), hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Lãnh đạo hai nước cũng đánh giá cao việc ngày càng có nhiều trường đại học Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ hợp tác, qua đó thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực nguồn nhân lực.

Hai bên ghi nhận việc mở rộng hợp tác đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ Đề án 89 của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu hai nước.

Lãnh đạo Việt Nam và Australia giao các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với Tuyên bố chung, qua đó thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.