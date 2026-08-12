Việt Nam - Australia tăng cường sức chống chịu kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng chiến lược

Việt Nam và Australia nhất trí làm sâu sắc hợp tác nhằm nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, tập trung vào thương mại, chuỗi cung ứng chiến lược, năng lượng, lương thực, công nghệ mới nổi và hạ tầng số an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Việt Nam và Australia đã ra Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, qua đó xác định một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm củng cố an ninh và thịnh vượng của hai quốc gia.

Hai bên khẳng định nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và phục hồi kinh tế là nền tảng của an ninh, thịnh vượng quốc gia, đồng thời là một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Việt Nam và Australia tái khẳng định tầm quan trọng của hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau cải tổ. Hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thông qua các cơ chế như Hội nghị Đối tác kinh tế cấp Bộ trưởng và Đối thoại Bộ trưởng Thương mại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một nội dung đáng chú ý là hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin về những diễn biến kinh tế có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và xem xét các biện pháp ứng phó phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế, không gây ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Hai nước cũng sẽ chia sẻ thông tin về các cơ chế rà soát đầu tư nước ngoài và cập nhật những chính sách liên quan.

Việt Nam và Australia bày tỏ quan ngại trước các chính sách, biện pháp có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc hạn chế thương mại một cách không cần thiết, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương công bằng, minh bạch, cởi mở và dựa trên luật lệ.

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ phối hợp xây dựng các chuỗi cung ứng minh bạch, đa dạng, an toàn, bền vững, đáng tin cậy, ổn định và có khả năng chống chịu, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch.

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy các cơ hội đầu tư, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và phát huy các chương trình hợp tác phát triển nhằm củng cố chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế.

Để bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực, Việt Nam và Australia nhất trí hỗ trợ duy trì lưu thông thông suốt các mặt hàng thiết yếu giữa hai nước. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm sản phẩm, thiết bị phục vụ hạ tầng lưới điện; hàng hóa nông nghiệp, nông sản và thực phẩm thiết yếu; cùng các đầu vào quan trọng cho sản xuất nông nghiệp như phân urê.

Hợp tác về công nghệ thiết yếu và mới nổi cũng được xác định là một trong những trọng tâm nhằm củng cố khả năng chống chịu và thích ứng của hai nền kinh tế.

Hai nước sẽ tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất trong những lĩnh vực công nghệ mới, đồng thời tăng cường phối hợp về an ninh và liêm chính nghiên cứu, quản lý các rủi ro có thể phát sinh từ công nghệ thiết yếu và mới nổi.

Việt Nam và Australia cũng cam kết phối hợp khai thác những cơ hội mà công nghệ mới mang lại cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ở cấp độ khu vực, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm nâng cao sức chống chịu kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua các khuôn khổ hợp tác như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì Thịnh vượng (IPEF), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ASEAN, APEC, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand nâng cấp.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế số ngày càng trở thành động lực tăng trưởng, lãnh đạo hai nước nhất trí hỗ trợ xây dựng các hệ sinh thái số an toàn, bảo mật và đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các lĩnh vực hợp tác được xác định gồm trí tuệ nhân tạo, viễn thông, cáp ngầm dưới biển, trung tâm dữ liệu và các hạ tầng số thiết yếu khác, qua đó góp phần bảo đảm kết nối an toàn, nâng cao khả năng chống chịu và tạo nền tảng cho tăng trưởng, thịnh vượng trong dài hạn.