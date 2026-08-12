Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà Việt Nam tại Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.

Thay mặt các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết Nhà Việt Nam được khánh thành nhằm phục vụ các hoạt động ngoại giao, văn hóa và cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đây là Nhà Việt Nam đầu tiên tại Australia cũng như khu vực Nam Thái Bình Dương, sẽ là mái nhà chung của cộng đồng, không gian gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ, đồng thời giúp bạn bè Australia hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành và triển khai đúng tiến độ 96% dòng hành động trong Kế hoạch triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024 - 2027.

Cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng đoàn kết, gắn bó, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp và giới trí thức Việt Nam tại Australia bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối tri thức và các hoạt động nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong chuyến thăm lần này, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia trong thời gian tới; đồng thời Việt Nam đề nghị Chính quyền Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng hội nhập sâu rộng, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sau hơn 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, GDP đạt 8,18%; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tựu; uy tín và vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt những bước tiến lớn. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Điểm mới là nâng tầm công tác người Việt Nam ở nước ngoài từ vận động, tập hợp, chăm lo lên đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt tại Australia, sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết, tiếp tục là cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Australia bằng tài năng, trí tuệ tiếp tục tỏa sáng, khẳng định uy tín, vị thế và tích cực kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế, cùng chung tay viết tiếp câu chuyện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.