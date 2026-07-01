Việt Nam có nhà máy đóng tàu đầu tiên chuyển giao toàn diện công nghệ Hà Lan

Nhà máy Alumax Amsterdam chính thức đi vào hoạt động tại Bắc Ninh ngày 1/7, trở thành nhà máy đóng tàu nhôm đầu tiên tại Việt Nam vận hành trên nền tảng công nghệ, thiết kế và quy trình sản xuất được chuyển giao từ Hà Lan, hướng tới sản xuất các dòng tàu đạt tiêu chuẩn châu Âu, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu...

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy đóng tàu Alumax Amsterdam tại Bắc Ninh.

Ngày 1/7/2026, tại Bắc Ninh, Công ty Alumax Amsterdam tổ chức lễ khánh thành nhà máy đóng tàu nhôm, mở ra bước phát triển mới cho ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam với mô hình sản xuất dựa trên công nghệ được chuyển giao từ Hà Lan.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alumax Amsterdam Việt Nam, cho biết doanh nghiệp được thành lập với mục tiêu đưa công nghệ đóng tàu tiên tiến của Hà Lan vào sản xuất tại Việt Nam, không chỉ thông qua thiết bị hay thiết kế mà còn bằng việc chuyển giao đồng bộ quy trình chế tạo, tiêu chuẩn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo ông Sơn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh của kinh tế biển khi hệ thống cảng biển, logistics, vận tải thủy và du lịch biển liên tục mở rộng, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng tàu chuyên dụng, tàu công vụ, tàu vận tải và phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh.

"Điều chúng tôi mong muốn xây dựng không chỉ là một nhà máy đóng tàu mà là một trung tâm sản xuất và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu là từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật có khả năng làm chủ công nghệ đóng tàu nhôm theo tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng phục vụ ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam," ông Sơn nhấn mạnh.

Những dòng sản phẩm mà Alumax Amsterdam phát triển gồm các dòng tàu tuần tra, tàu công vụ, canô cao tốc chuyên dụng, tàu chở khách, tàu đánh bắt hải sản bằng hợp kim nhôm, du thuyền cá nhân và các dòng Catamaran Party phục vụ du lịch, giải trí.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở việc kết hợp công nghệ đóng tàu của Hà Lan với năng lực sản xuất trong nước nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhưng được chế tạo ngay tại Việt Nam.

Dòng tàu Water Taxi được đánh giá tiềm năng và phù hợp với Việt Nam, thúc đẩy du lịch.

Đồng quan điểm, ông Remko Hendrik, Đồng sáng lập và Chủ sở hữu Alumax Boats (Hà Lan), cho biết doanh nghiệp không đến Việt Nam đơn thuần để bán sản phẩm mà hướng tới quan hệ hợp tác dài hạn thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và chia sẻ hệ thống tiêu chuẩn vận hành đã được Alumax phát triển trong hơn hai thập kỷ.

"Chúng tôi mong muốn đưa toàn bộ kinh nghiệm tích lũy tại châu Âu đến Việt Nam, từ công nghệ thiết kế, quy trình sản xuất cho tới đào tạo đội ngũ kỹ thuật. Sự kết hợp giữa công nghệ Hà Lan, tiêu chuẩn châu Âu và năng lực sản xuất của Việt Nam sẽ tạo nên thế hệ tàu nhôm mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế," ông Remko Hendrik cho biết.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định việc chuyển giao công nghệ không chỉ dừng ở sản phẩm mà còn bao gồm quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, đào tạo kỹ sư và công nhân kỹ thuật nhằm từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của ngành đóng tàu Việt Nam.

Nhà máy sẽ phát triển hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhiều lĩnh vực từ hàng hải dân sự, vận tải, du lịch đến quốc phòng và an ninh. Trong đó có các dòng tàu tuần tra cho lực lượng chức năng, tàu chở khách cao tốc, tàu đánh bắt hải sản bằng hợp kim nhôm, du thuyền cá nhân và các dòng Catamaran Party phục vụ du lịch biển.

Chủ tịch của Alumax Amsterdam thông tin, hợp kim nhôm được lựa chọn là vật liệu chủ đạo nhờ ưu điểm nhẹ, bền, chống ăn mòn, chống cháy, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tái chế sau khi hết vòng đời sử dụng. Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia phát triển áp dụng trong ngành đóng tàu nhằm giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Alumax Boats hiện cũng là một trong những doanh nghiệp châu Âu tiên phong nghiên cứu các dòng tàu sử dụng động cơ điện và công nghệ hybrid. Doanh nghiệp cho biết những công nghệ này sẽ từng bước được chuyển giao và phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh của ngành hàng hải toàn cầu.

Theo các cổ đông sáng lập, Việt Nam không chỉ được xem là thị trường tiêu thụ mà còn là trung tâm sản xuất chiến lược của Alumax Amsterdam tại khu vực châu Á. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, qua đó góp phần hình thành năng lực sản xuất tàu nhôm đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.