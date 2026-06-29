VN-Index ở đâu không còn quan trọng, nhiều cổ phiếu đang ở vùng đáy 1600

VN-Index ở đâu không còn là căn cứ tham chiếu quan trọng ở thời điểm hiện tại, thay vào đó diễn biến của từng cổ phiếu cụ thể đáng được quan tâm hơn.

Ảnh minh họa.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu khép lại một tuần đầy biến động khi nhà đầu tư liên tục đánh giá lại triển vọng sinh lời từ làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cả tuần, S&P 500 giảm gần 2%, Nasdaq giảm 4,6%, trong khi Dow Jones tăng 0,6%.

Đối với thị trường trong nước, diễn biến đi ngược xu hướng chứng khoán thế giới bằng tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp, có thời điểm chỉ số VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.900 điểm. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.871,1 điểm, tăng 47,38 điểm (+2,6%), trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup đóng góp 50,5 điểm, bao gồm VIC (+36,8 điểm) và VHM (+14,6 điểm).

Nhận định về triển vọng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng, thị trường trong nước phục hồi về vùng 1.900 điểm nhưng trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, bình quân cứ 1 cổ phiếu tăng lại có 5 cổ phiếu giảm. Trái ngược với mức tăng của chỉ số, tâm lý nhà đầu tư vẫn ở mức thấp khiến thanh khoản thị trường khá ảm đạm.

Trên sàn HoSE, giá trị giao dịch bình quân trong 3 phiên cuối tuần chỉ đạt 12.400 tỷ đồng. Không hẳn chứng khoán thế giới tuần vừa qua đã tác động đến thị trường trong nước, thậm chí khối ngoại cũng giảm cường độ bán ròng xuống còn 189 tỷ đồng/tuần, so với mức bình quân hơn 4.000 tỷ đồng trong 14 tuần trước đó.

Điều đáng chú ý là thị trường vẫn đang phản ứng tương đối thận trọng và “thờ ơ” với hàng loạt chính sách xoay trục và khơi thông nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026–2030, bao gồm: tái cấu trúc thanh khoản và ưu tiên hạ tầng chiến lược khi nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lên 40%, đánh dấu sự “đảo chiều” chiến lược và chính thức bãi bỏ các khung khổ hạn chế trước đó;

Song song với nới lỏng định biên, Ngân hàng Nhà nước cũng miễn hạn mức tăng trưởng tín dụng nhằm tạo luồng ưu tiên cho 18 dự án hạ tầng chiến lược;

Mở rộng không gian tài khóa thông qua việc nâng trần nợ công lên 50% Tổng sản phẩm quốc nội từ mức 45% và chấp nhận mục tiêu bội chi ngân sách ở mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội, tăng từ mức 3%;

Và sự đồng bộ trong điều hành vĩ mô được minh chứng qua việc kết nối giữa dòng vốn tiền tệ, tài khóa với tốc độ giải quyết các điểm nghẽn pháp lý thực địa, tháo gỡ vướng mắc cho 1.143 dự án và cơ sở nhà đất, đồng thời cắt giảm hơn 55% điều kiện kinh doanh.

Đây là sự dịch chuyển chiến lược rõ nét từ kiểm soát chặt chẽ sang hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, kết hợp nới lỏng các giới hạn tài chính với cải cách hành chính sâu rộng. Những chính sách này không mang lại tác động tức thì mà sẽ phát huy hiệu quả theo thời gian, khi các dự án hạ tầng chuyển động, các điểm nghẽn được tháo gỡ và tăng trưởng kinh tế thực sự được nâng tốc.

Do đó, nhà đầu tư có lý do để tin rằng, sau giai đoạn thẩm thấu và hiện thực hóa chính sách, thị trường chứng khoán sẽ dần phản ánh tích cực hơn đối với bức tranh tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Điều này là dễ hiểu khi các biện pháp mang tính xoay trục rõ nét đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định để thị trường thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn. Bất chấp phản ứng thờ ơ của thị trường, những chuyển dịch mang tính nền tảng từ thượng tầng chính sách đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

MBS cho rằng trong tuần này, thanh khoản thị trường nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở vùng ảm đạm, bất chấp hai phiên cuối tháng 6 có hiệu ứng chốt giá trị tài sản ròng (NAV) quý II. Đối với chỉ số VN-Index, nếu loại nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL), thị trường đang ở vùng 1.747 điểm, tương đương giảm 2,1% so với đầu năm.

Thậm chí, nhiều nhóm cổ phiếu hiện vẫn quanh vùng đáy của năm 2026 (cuối tháng 3), tương ứng với VN-Index ở vùng 1.600 điểm, hoặc đã thủng đáy như các nhóm Hóa chất, Bảo hiểm, Dầu khí, Công nghệ, Bất động sản dân cư...

Do vậy, VN-Index ở đâu không còn là căn cứ tham chiếu quan trọng ở thời điểm hiện tại, thay vào đó diễn biến của từng cổ phiếu cụ thể đáng được quan tâm hơn.

Với thanh khoản đang ở trạng thái “ảm đạm” và thị trường vẫn “thờ ơ” với thông tin tích cực, đây có thể là thời điểm thích hợp để tích lũy cổ phiếu cho giai đoạn quý III hoặc cuối năm. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý gồm Chứng khoán, Hàng không, Ngân hàng, Logistics, Sản xuất và phân phối điện, Thủy sản, Vingroup...

Về mặt kỹ thuật, chứng khoán LPBS cho rằng nhìn vào đồ thị tuần, VN-Index đang giao dịch trên toàn bộ các đường MA (MA5: 1.838, MA20: 1.805, MA50: 1.727), phản ánh xu hướng tăng trung hạn vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, bức tranh bên trong thị trường kém tích cực hơn so với điểm số cho thấy đà tăng đang phụ thuộc quá lớn vào một nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn, trong khi phần còn lại của thị trường vẫn phân hóa.

Thanh khoản vẫn đang là yếu tố cần theo dõi. Giá trị khớp lệnh phiên cuối tuần trên HoSE chỉ xấp xỉ 16.100 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sôi động trước đó, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tại vùng trũng thông tin và chỉ số tiến sát vùng kháng cự.

Ngưỡng 1.900 điểm vẫn đang là kháng cự tâm lý quan trọng, nếu thị trường vượt qua với thanh khoản cải thiện rõ nét và độ rộng lan tỏa, đây sẽ là tín hiệu để nâng tỷ trọng. Ngược lại, nếu chỉ số quay về kiểm tra lại vùng 1.840–1.855, đây vẫn là vùng hỗ trợ hợp lý để giải ngân thêm.

Về chiến lược, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu 60%. Tránh mua đuổi trong các nhịp tăng được dẫn dắt bởi một vài cổ phiếu đơn lẻ. Ưu tiên tích lũy từng phần ở các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt như ngân hàng, chứng khoán và đầu tư công trong các nhịp điều chỉnh.

Xu hướng trung hạn vẫn duy trì trạng thái tích cực khi VN-Index vận động trên các đường MA. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu cơ bản tốt, có triển vọng lợi nhuận tăng trưởng tốt trong quý II/2026.