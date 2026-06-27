Khối ngoại bất ngờ mua ròng phiên cuối tuần

Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục cho thấy khả năng hồi phục ấn tượng khi thêm một lần nữa đảo chiều thành công từ trạng thái giảm điểm trong buổi sáng. Nhờ lực kéo quyết định từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup trong phiên chiều, chỉ số đóng cửa tăng gần 9 điểm, lên 1.871,91 điểm.

Dù vậy, bức tranh thị trường vẫn chưa thực sự đồng thuận khi độ rộng ghi nhận 128 mã tăng và 198 mã giảm. Động lực chính của phiên giao dịch vẫn đến từ nhóm Vingroup. VIC tăng 1,33%, VHM tăng mạnh 3,51%, VRE tăng 1,35% và VPL tăng 1,02%. Chỉ riêng bốn cổ phiếu này đã đóng góp khoảng 10 điểm cho VN-Index, vượt mức tăng thực tế của toàn bộ chỉ số.

Điều đó tiếp tục phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của thị trường vào một số ít cổ phiếu vốn hóa siêu lớn trong bối cảnh dòng tiền chung chưa thực sự lan tỏa. Điểm tích cực nằm ở nhóm ngân hàng khi tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt. Nhiều mã duy trì sắc xanh như VCB, CTG, VPB, MBB và STB, góp phần củng cố đà hồi phục của thị trường.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn rất rõ khi LPB quay đầu điều chỉnh mạnh 5,36%, trong khi BID và HDB cũng suy giảm. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang lựa chọn cơ hội theo từng cổ phiếu cụ thể thay vì đặt cược đồng loạt vào cả nhóm ngành. Ở khối phi tài chính, áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu suy yếu với MCH, VNM và MSN đồng loạt giảm giá. Công nghệ thông tin chịu sức ép từ FPT, còn nhóm dầu khí - năng lượng ghi nhận trạng thái điều chỉnh tại BSR, GAS, PLX và PVS.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với các ngành thiếu động lực hỗ trợ ngắn hạn. Xét về mức độ ảnh hưởng lên chỉ số, VIC, VHM, VCB, SSB và STB là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất. Ngược lại, LPB, GVR, BSR và BID tạo sức ép đáng kể lên VN-Index.

Thanh khoản tiếp tục suy giảm khi giá trị khớp lệnh trên ba sàn chỉ còn gần 17.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, một điểm sáng đáng chú ý là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tiện ích. Top mua ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: VHM, VIC, POW, ACB, NLG, BMP, SHB, VIX, VRE, STB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh gồm các mã: HDB, VNM, MBB, FRT, CTG, SSI, MSN, GMD, PNJ.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 381,1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 404,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, MBB, MSN, VNM, CTG, HDB, PLX, VJC, HAH, PNJ.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng gồm: POW, ACB, VHM, LPB, VIC, STB, VND, NLG, TPB.

Khối tự doanh mua ròng 353 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 131,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh trong phiên hôm nay gồm: VHM, TCB, MWG, FPT, VIC, VPB, BID, ACB, LPB, VNM.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên cơ bản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: HPG, MBB, CTG, STB, NLG, HHV, BMP, SSI, FUEVFVND, GVR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 303,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 52,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top bán ròng gồm: VHM, VIC, HPG, VJC, VPB, VIX, PVD, PLX, MBB, HAH.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top mua ròng gồm: LPB, STB, POW, MWG, TPB, HDB, VND, TCB, CTG, FRT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.670 tỷ đồng, giảm 6%, chiếm 26,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại cổ phiếu HCM với hơn 23,2 triệu cổ phiếu, tương đương 647,1 tỷ đồng, và LPB với 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương 404 tỷ đồng, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, EIB cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận với giá trị 351,5 tỷ đồng được trao tay giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vận tải thủy, Khai khoáng, Vật liệu xây dựng, Cao su; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí, Kho bãi, Hàng không.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.