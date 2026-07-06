Vốn đầu tư toàn xã hội tại Ninh Bình đạt hơn 78.563 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

Nửa đầu năm 2026, công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình ghi nhận những kết quả tích cực…

Một gọc đô thị Ninh Bình

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Ninh Bình thời gian qua là sự thay đổi về môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 của Ninh Bình xuất sắc lọt vào nhóm 18 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, luân chuyển và xử lý hồ sơ hoàn toàn qua môi trường mạng nhằm đảm bảo tính minh bạch, rút ngắn thời gian cấp phép. Cụ thể, thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư giảm từ 25 ngày xuống còn 17 ngày; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.

​Sự thông thoáng này tạo động lực cho khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận có tới 2.886 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 32,26% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 22.115 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận tín hiệu ấm lên khi có 756 doanh nghiệp thông báo quay trở lại hoạt động. Hiện tại, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 26.450 doanh nghiệp. Dù 90% là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, lực lượng này lại chính là hạt nhân nòng cốt tạo nên sự năng động cho các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch xứ cố đô.

​Song song với việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nội tại, công tác xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn cũng được tỉnh triển khai bài bản. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 78.563 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 43,65% kế hoạch năm.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 77 dự án. Trong đó bao gồm 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 432,6 triệu USD và 52 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 8.041 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các dòng vốn mở rộng cũng tăng trưởng mạnh khi tỉnh chấp thuận điều chỉnh tăng vốn cho 31 dự án FDI và 22 dự án trong nước, với tổng vốn bổ sung lần lượt là 787,6 triệu USD và 12.505,7 tỷ đồng.

​Dòng vốn ngoài Nhà nước hiện đang dồn lực vào việc xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sạch. Trọng tâm là việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho 12 khu công nghiệp (KCN) lớn như Trung Thành, Đồng Văn V, Minh Châu, Châu Giang II, Hải Long, Xuân Kiên... với tổng diện tích đã đền bù đạt hơn 1.310 ha. Ngoài ra, Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình với quy mô lên tới 663,19 ha cũng đang được định hình trở thành một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, tạo thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư lớn từ EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

​Dù đạt được nhiều con số tích cực, khối doanh nghiệp và các dự án đầu tư tại Ninh Bình vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao làm đội chi phí logistics; thị trường xuất khẩu ô tô, kính hay đạm gặp áp lực cạnh tranh lớn; đồng thời công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án lớn vẫn còn chậm do vướng thủ tục tái định cư. Hệ quả là có 442 doanh nghiệp đã phải làm thủ tục giải thể trong nửa đầu năm.

​Để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, trong những tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh Ninh Bình xác định sẽ siết chặt kỷ cương và nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh tiếp tục duy trì các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ theo phương châm “chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất”.

Tỉnh sẽ dồn lực tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về đất đai, mỏ vật liệu san lấp để hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, Ninh Bình sẽ chủ động xây dựng phương án, kịch bản quản trị rủi ro kinh tế - xã hội và triển khai ứng dụng quản lý công việc theo KPI. Việc kết hợp giữa cải cách bộ máy hành chính công và thúc đẩy khối doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được kỳ vọng là động lực cốt lõi đưa Ninh Bình bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm.