95% nhà đầu tư thua lỗ và rời bỏ thị trường chứng khoán sau 2 năm

Đây là con số được bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE đưa ra tại Hội nghị về ngành quỹ diễn ra sáng 25/8...

Nguồn: DNSE.

Phát biểu tại Hội nghị ngành quỹ sáng 25/8, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE nhấn mạnh: Thị trường đang bước vào một giai đoạn mới, với một "kỷ nguyên tích lũy tài sản mới".

Hiện Việt Nam có hơn 13,7 triệu tài khoản chứng khoán. Sau khi lọc các tài khoản trùng lặp, tỷ lệ dân số thực sự tham gia đầu tư được đưa ra ở mức khoảng 6% dân số.

Tuy nhiên, tài sản tài chính hiện mới chỉ chiếm khoảng 9% tổng tài sản của hộ gia đình.

Phần lớn tài sản của hộ gia đình vẫn nằm ngoài nhóm tài sản tài chính, chủ yếu ở bất động sản, tiền gửi tiết kiệm và vàng. Những tài sản này có đặc điểm là thanh khoản thấp và thường được cất giữ tại két sắt, dưới gầm giường, các kho tiền cá nhân hoặc tại ngân hàng.

Trong khi đó, tỷ lệ dân số thực sự tham gia đầu tư tài chính mới khoảng 6%, cho thấy dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn. Nếu so với các thị trường lân cận như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản hay các thị trường phát triển như Mỹ thì việc tỷ lệ bao phủ của dân số Việt Nam về đầu tư vào thị trường Tài chính vẫn rất thấp.

Do đó, kỳ vọng trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ dân số tham gia đầu tư có thể được nâng từ mức 6% hiện nay lên khoảng 30%.

Để đạt được mục tiêu này, theo bà Linh, không chỉ thị trường mà tất cả các thành viên trong hệ sinh thái cũng cần cùng tham gia.

Một vấn đề khác được Tổng giám đốc DNSE chỉ ra là hành vi đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trong khoảng 30 năm phát triển thị trường chứng khoán.

Tâm lý FOMO, vòng lặp cảm xúc và tâm lý đám đông vẫn đóng vai trò đáng kể. Nhà đầu tư có xu hướng thấy người khác mua gì thì mình mua theo. Khi một sản phẩm trở nên "hot" hoặc được đẩy mạnh bán trên thị trường, dòng tiền có thể nhanh chóng và ồ ạt chảy vào sản phẩm đó.

Vấn đề nằm ở việc nhà đầu tư đang thiếu một cấu phần quan trọng: xác định mục tiêu của chính mình khi tham gia đầu tư. Nhà đầu tư cần hiểu mình đang ở đâu, mình là ai và mục tiêu của mình là gì khi tham gia vào các tài sản hoặc sản phẩm tài chính.

Trong khi đó, nếu thị trường chủ yếu tiếp cận nhà đầu tư theo hướng bán lợi suất của danh mục, lợi suất của quỹ hay lợi suất của từng cổ phiếu, cách truyền thông này có thể tạo ra sự lệch trong nhận thức về sản phẩm.

Khi nhà đầu tư chỉ tập trung vào lợi suất, cách tiếp cận đối với các sản phẩm tài chính trở nên thiếu đa dạng. Từ đó, việc duy trì kỷ luật và thực hiện tái cân bằng danh mục cũng khó có được động lực cần thiết.

Cuối cùng, nhà đầu tư có thể bỏ quên nền tảng kiến thức tài chính cá nhân và kỹ năng đầu tư.

Tổng giám đốc DNSE dẫn lại một con số thường được nhắc đến trên thị trường rằng 95% nhà đầu tư thua lỗ và rời bỏ thị trường sau 2 năm tham gia, đặc biệt khi thị trường biến động. Đối với những người tham gia các sản phẩm tài chính như chứng chỉ quỹ, vấn đề cũng nằm ở khả năng thiếu kiên nhẫn để nắm giữ tài sản trong dài hạn.

Một nghịch lý khác được bà Linh đặt ra là số lượng tài khoản chứng khoán và tài khoản tham gia quỹ vẫn thường xuyên được thống kê và tăng lên, nhưng AUM được quản lý chưa tăng tương xứng với tốc độ tăng trưởng số lượng tài khoản. Thanh khoản của thị trường cũng chưa tăng trưởng tương ứng.

Điều này cho thấy số lượng tài khoản lớn chưa đồng nghĩa với việc thị trường đã hình thành một lực lượng nhà đầu tư thực sự theo nghĩa dài hạn.

Từ thực tế đó, Tổng giám đốc DNSE cho rằng cách tiếp cận với nhà đầu tư cá nhân hiện nay không nên chỉ được nhìn nhận như việc lựa chọn riêng rẽ giữa các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng hay chứng chỉ quỹ. Thay vào đó, cần có một thể thống nhất, một phương pháp chung để tiếp cận thế hệ nhà đầu tư mới trong kỷ nguyên hiện nay.

Trên cơ sở định hướng này, DNSI đã thiết kế một giải pháp dự kiến được go-live và launch trên ứng dụng Entradix.

Mục tiêu của DNSE là không chỉ sử dụng ứng dụng để quản lý dòng tiền của khách hàng, mà còn mở rộng sang nhiều mục tiêu và định hướng hơn trong tương lai. Một trong những tính năng được giới thiệu là Future Me. Thông qua tính năng này, nhà đầu tư có thể tiếp cận với triết lý đầu tư, kiểm thử và sau đó đưa ra quyết định hành động.

Điểm đáng chú ý là DNSE không định hướng trực tiếp gợi ý cho nhà đầu tư rằng phải mua ngay, bán ngay hay tham gia ngay vào một sản phẩm tài chính cụ thể.

Thay vào đó, cách tiếp cận được xây dựng trên thực tế rằng thế hệ nhà đầu tư mới đã có khả năng tiếp cận thông tin và tự trang bị kiến thức đầu tư thông qua nhiều chương trình giới thiệu về quỹ và giáo dục về quỹ.

Vai trò của DNSI là hỗ trợ nhà đầu tư ở bước tiếp theo: sau khi tiếp nhận và sàng lọc thông tin, làm thế nào để biến lượng thông tin đó thành một kế hoạch tài chính cá nhân.

Theo hướng này, công nghệ và AI không chỉ được sử dụng để giúp nhà đầu tư tiếp cận sản phẩm nhanh hơn, mà còn được định hướng trở thành công cụ hỗ trợ quá trình hình thành kế hoạch và hành động đầu tư.