ACV bổ nhiệm Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

ACV thông báo ông Lê Văn Khiên không còn đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch HĐQT, thay vào đó là bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT ACV, kể từ ngày 19/6.

Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV-UPCoM) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ACV thông báo ông Lê Văn Khiên không còn đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của ACV, ông Vũ Thế Phiệt không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ACV, kể từ ngày 19/6.

Đồng thời, Tổng công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT ACV, kể từ ngày 19/6.

Được biết, VCSC đã tham dự ĐHCĐ của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vào ngày 19/6 /2026 tại TP.HCM. Tại đại hội VCSC đã có các ghi nhận chính như sau:

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 (6 tháng đầu năm 2026) nhìn chung phù hợp với quan điểm của VCSC: dự báo của VCSC. Tuy nhiên, ban lãnh đạo lưu ý rằng ACV vẫn chưa hạch toán đầy đủ các chi phí theo kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2026, bao gồm chi phí bảo dưỡng cùng với các chi phí liên quan đến sân bay Long Thành (LTH) khi sân bay này đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 (so với kỳ vọng của VCSC là trong nửa đầu năm 2027).

Nhìn chung, VCSC nhận thấy rủi ro giảm tiềm ẩn đối với dự báo hiện tại, tùy thuộc vào thời gian và giá trị hạch toán của các khoản chi phí này, cũng như tiến độ vận hành thực tế của LTH.

Kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 (VCSC lưu ý các số liệu dưới đây đã loại trừ đóng góp từ các hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản nhà nước, an ninh hàng không và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Doanh thu thuần: 10,3 nghìn tỷ đồng (+9,2% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở so sánh tương đương; hoàn thành 47% dự báo năm 2026 của VCSC).

Lợi nhuận trước thuế: 5,9 nghìn tỷ đồng (-6,6% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở so sánh tương đương; hoàn thành 44% dự báo năm 2026 của VCSC). Mức giảm so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu/chi phí tài chính thuần thấp hơn cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố này, Lợi nhuận trước thuế cốt lõi từ hoạt động hàng không tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng.

Lượng hành khách: 60,5 triệu lượt (+6% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 49% dự báo năm 2026), bao gồm 24,3 triệu lượt khách quốc tế (+13% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 50% dự báo năm 2026) và 36,2 triệu lượt khách trong nước (+1% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 49% dự báo năm 2026). Ban lãnh đạo cho rằng mức tăng trưởng khách trong nước chậm lại là do giá vé máy bay trong nước ở mức cao và việc điều chỉnh giảm tần suất bay của các hãng hàng không trong nước.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, cổ đông ACV lên kế hoạch doanh thu thuần: 20,8 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ năm trước; bằng 94% dự báo năm 2026 của VCSC); Lợi nhuận trước thuế: 7,0 nghìn tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ năm trước; bằng 53% dự báo năm 2026 của VCSC), với lợi nhuận trước thuế cốt lõi đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (-26% so với cùng kỳ năm trước).

Lượng hành khách: 126 triệu lượt (+10% so với cùng kỳ năm trước; 103% dự báo năm 2026), bao gồm 50 triệu lượt

khách quốc tế (+12% so với cùng kỳ năm trước; 103% dự báo năm 2026) và 76 triệu lượt khách trong nước (+8% so với cùng kỳ năm trước; 102% dự báo năm 2026).

Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế của ban lãnh đạo có vẻ thận trọng so với tỷ lệ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm, nhưng ACV nhấn mạnh rằng lợi nhuận 6 tháng cuối năm sẽ bị ảnh hưởng bởi việc ghi nhận các khoản chi phí theo kế hoạch, bao gồm chi phí bảo dưỡng và các chi phí liên quan đến việc vận hành LTH từ cuối năm 2026. Trong khi đó, kế hoạch sản lượng hành khách nhiều khả năng phản ánh kỳ vọng rằng căng thẳng tại Trung Đông sẽ dần hạ nhiệt, qua đó giúp giảm giá nhiên liệu bay và áp lực lên giá vé, đồng thời giúp tăng tần suất chuyến bay trong các mùa cao điểm du lịch hè và cuối năm.

Về dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH), Ban lãnh đạo tái khẳng định cam kết của ACV về việc đưa LTH vào vận hành từ tháng 12/2026. Tiến độ xây dựng Giai đoạn 1 đã đạt khoảng 80%, trong khi giải ngân lũy kế đạt 43 nghìn tỷ

đồng, tương đương 46% tổng vốn đầu tư XDCB 93 nghìn tỷ đồng của dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư. Công tác vận hành thử nghiệm dự kiến được triển khai từng phần từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Các kịch bản phân bổ lưu lượng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) và LTH vẫn đang được xây dựng. Ban lãnh đạo lưu ý rằng SGN hiện đang đối mặt với tình trạng hạn chế về slot bay, do đó LTH có thể cung cấp thêm slot để thu hút các hãng hàng không mới và hỗ trợ tăng trưởng ngành hàng không trong tương lai.

Phí phục vụ hành khách dự kiến vào khoảng 25 USD/khách (so với mức 25 USD/khách của Nội Bài (HAN) và 20 USD/khách của SGN). Ban lãnh đạo cho biết rằng công ty hiện chưa có kế hoạch tăng phí phục vụ khách hàng trong ngắn hạn. Ngoài ra, Việt Nam hiện cũng chưa có khung phí quá cảnh (transit) cụ thể nhằm khuyến khích các hãng hàng không sử dụng Việt Nam làm trung tâm trung chuyển.

ACV cũng cập nhật các dự án trọng điểm khác:

SGN T3: Nhà ga T3 được thiết kế để giảm tình trạng quá tải tại SGN, nơi lượng khách thông qua đã đạt 42 triệu lượt vào năm 2025, bao gồm 24 triệu khách trong nước. Trong năm 2026, lượng khách trong nước sẽ tiếp tục được chia sẻ giữa các nhà ga. Từ năm 2027, ACV có thể sẽ cải tạo nhà ga T1 và tích hợp với T2. Sau đó, Vietjet Air (VJC) - hãng hiện đang khai thác tại T1 - có thể chuyển một phần hoạt động sang T3 và một phần sang T2.

Nội Bài (HAN) T2: Nhà ga HAN T2 đã đạt công suất khai thác trên 70%. Đối với Sân bay quốc tế Gia Bình (GBA), ban lãnh đạo xem GBA và HAN là hệ thống sân bay kép phục vụ cho khu vực Hà Nội. Tác động của GBA lên lưu lượng hành khách của HAN sẽ phụ thuộc vào việc phân bổ lưu lượng bay, mức độ tiếp nhận của các hãng hàng không và mô hình vận hành được Chính phủ phê duyệt.

Sân bay quốc tế Phú Quốc (PQA): ACV đã bàn giao lại PQA cho cơ quan chức năng địa phương, cơ quan sau đó đã chuyển giao lại cho Sun Group. Về khoản bồi thường, ACV đã hoàn thành việc định giá tài sản dựa trên phương pháp thẩm định giá có chứng thư thay vì giá trị sổ sách, điều này theo ban lãnh đạo sẽ giúp ACV nhận được mức bồi thường hợp lý theo giá thị trường. ACV đã trình phương án bồi thường lên các cơ quan có thẩm quyền. Dù vậy, giá trị chính thức vẫn phải chờ phê duyệt cuối cùng. ACV kỳ vọng sẽ nhận được khoản tiền bồi thường này trong năm tài chính 2026.

Tư nhân hóa sân bay: Việc tư nhân hóa rộng rãi hơn các tài sản sân bay vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Đối với hai sân bay hiện có các đơn vị tư nhân cùng khai thác với ACV, ACV cho biết rằng Đà Nẵng đang được mở rộng, trong khi Cam Ranh đang trong giai đoạn lập quy hoạch. ACV hiện là cổ đông tại hai công ty tư nhân vận hành các sân bay này, song song với mức thu phí nhượng quyền sân bay lần lượt là 20% đối với AHT và 15% đối với CRTC.

Về doanh thu phi hàng không hiện chiếm khoảng 15% tổng doanh thu, thấp hơn nhiều so với mức bình quân khoảng 40% của các sân bay trong khu vực. Ban lãnh đạo nhận thấy còn nhiều dư địa để cải thiện chỉ số này thông qua gia tăng diện tích sàn thương mại thông qua các nhà ga mới, bao gồm HAN T2, SGN T3 và LTH, cũng như tối ưu hóa hoạt động bán lẻ, F&B, quảng cáo và các dịch vụ thương mại khác. ACV đã hợp tác với các đơn vị tư vấn nước ngoài để nâng cao mức chi tiêu trên mỗi hành khách và đang nghiên cứu các mô hình hợp tác linh hoạt hơn với các đơn vị vận hành như Taseco Air (AST) và Sasco (SAS), bao gồm cơ chế cam kết doanh thu tối thiểu và phân chia doanh thu để tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận/m2. Ban lãnh đạo cũng cho biết ACV đang nghiên cứu thêm các mô hình hợp tác khác.

Định hướng cho các sân bay nhỏ đang thua lỗ: Ban lãnh đạo cho biết việc cải thiện hiệu quả sinh lời tại các sân bay nhỏ đòi hỏi chiến lược dài hạn và sự phối hợp với chính quyền địa phương. Theo quan điểm của ACV, tăng trưởng hành khách tại các sân bay này phụ thuộc lớn vào phát triển du lịch địa phương, mở rộng đường bay và tính kết nối vùng rộng hơn. ACV cũng đang tích cực thúc đẩy các đường bay mới thông qua các hội nghị hàng không và phối hợp với các hãng bay cùng chính quyền địa phương. Ban lãnh đạo cũng đề cập đến các sáng kiến tiềm năng nhằm cải thiện doanh thu, bao gồm cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics, quảng cáo và hợp tác với các đơn vị vận hành thương mại giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, ACV nhấn mạnh việc cải thiện đóng góp từ các sân bay nhỏ có thể sẽ mất thời gian và cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bên liên quan.

Về cổ tức năm 2024 & 2025, ACV đang chờ ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2024 và 2025. ACV sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHCĐ bất thường sau khi nhận được phê duyệt. Ban lãnh đạo cho biết ACV có thể xem xét kế hoạch cổ tức tiền mặt, sau khi LTH giai đoạn 1 hoàn thành.