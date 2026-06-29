Blog chứng khoán: Tâm lý khá vững

Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.

Tranh minh họa.

Hai trụ lớn nhất thị trường giảm rất sớm trong phiên này nhưng độ rộng chỉ số ngay từ đầu đã tăng nhiều hơn giảm. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy có sự phân hóa giữa điểm số và cổ phiếu. Đến cuối ngày tỷ lệ tăng/giảm khoảng 1,43/1, mức tốt nhất 9 phiên trở lại đây.

Mặt khác, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá mạnh (từ 1% trở lên) khá cao, khoảng 26,4% tổng số có giao dịch ở HSX. Ngoài ra 44% có diễn biến tăng hơn 1% từ giá Low, phản ánh xu hướng lên giá intraday. Đây là hệ quả của dòng tiền nâng dần giá mua lên, một biểu hiện của sự chủ động.

Dĩ nhiên với tổng thanh khoản hơn 13,1k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận (HSX khoảng 12,6k tỷ) vẫn là con số rất nhỏ. So với mức trung bình 10 phiên trước thì con số này vẫn thấp hơn khoảng 15%. Điều này xác nhận tuy tâm lý ổn trước biến động điểm số, nhưng chưa đủ hào hứng để “xuống tiền” quy mô lớn.

Tình trạng này cũng không có gì bất thường. Áp lực từ bên bán nhẹ chỉ là một yếu tố. Trong tình huống cung cầu đều mỏng, bên mua chỉ thay đổi nhỏ ở một thời điểm cũng giúp giá cải thiện. Đây là giai đoạn tích lũy chậm rãi, đi tiền từng món và canh giá thì thanh khoản không thể cao được.

Phiên tăng ở cổ phiếu hôm nay chỉ cho thấy một điều: Tâm lý có thể vượt qua được sức ép điểm số ở mức độ nhất định và áp lực bán không mạnh. Thực ra các cổ phiếu ngân hàng cũng đóng vai trò ổn định tâm lý quan trọng. Nhóm này đỡ điểm tốt, bù lại đáng kể cho VIC và VHM. Nếu ngân hàng cũng yếu như mấy ngày trước, VNI bốc hơi 20-30 điểm thì diễn biến thị trường có thể đã rất khác. Do đó khả năng xoay trụ là điều quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Tháng 6 chuẩn bị kết thúc và giờ là lúc có thể dò đoán được kết quả kinh doanh quý 2, dù chưa phải con số chính thức. Dòng tiền nhạy tin có thể đang di chuyển trước một cách âm thầm, tạo sức mạnh cho cổ phiếu cá biệt. Rất khó để có một “sóng lợi nhuận quý 2”, nhưng nếu thị trường chung không có thay đổi sốc về điểm số thì vẫn sẽ có cơ hội riêng lẻ.

Vẫn giữ quan điểm mức độ rủi ro trên thị trường đã thấp và áp lực cung ổn định ở ngưỡng thấp. Giờ là lúc có thể chọn mua và tích lũy danh mục dần cho tầm nhìn cuối năm. Cổ phiếu đa phần chưa tăng giá, vẫn đang dao động trong vùng tích lũy.

Thị trường phái sinh hôm nay chấp nhận mức chênh lệnh dương khá rộng và kéo dài ngay từ đầu phiên. Điều này cũng phù hợp với diễn biến độ rộng, cho thấy quan điểm đánh giá khác với điểm số. Điểm dở là VN30 dao động quá hẹp khi cổ phiếu ngân hàng và các blue-chips khác không đủ sức thay đổi sức ép từ VIC, VHM. Chỉ số luẩn quẩn trong khi basis quá rộng thì không thể giao dịch được.

VN30 chốt phiên tại 2004.29. Cản gần nhất ngày mai là 2009; 2018; 2029; 2036; 2044; 2054; 2064; 2074. Hỗ trợ 1994; 1984; 1972; 1962; 1953; 1939.

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